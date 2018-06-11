Некуда плыть

Закрытая федеральная целевая программа (ФЦП) «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2020 гг.» исполняется с задержками, рассказывают чиновники Минэкономразвития и правительства. ФЦП предусматривает строительство базы в Новороссийске. Переехать из Крыма флот должен в 2017 г., когда закончится договор о его пребывании на территории Украины.

«Сказать, какое сейчас отставание [в реализации программы] по времени, невозможно», — говорит чиновник Минэкономразвития. Если программу не корректировать, вероятность того, что база в Новороссийске не появится, действительно высока, считает чиновник правительства. Сейчас идет инвентаризация, продолжает чиновник Минэкономразвития: «Смотрят все объекты — вошедшие в программу и те, что не вошли, — их должны были строить частные инвесторы». Из-за кризиса приоритеты у инвесторов сменились, сожалеет собеседник «Ведомостей»: теперь эти объекты, видимо, придется финансировать из бюджета. Самые большие проблемы с молом, который должен был строиться на частные деньги, знают два чиновника Минэкономразвития, не называя, кто именно строит мол.

Координатор программы — Минобороны, стоимость ее для бюджета — 20 млрд руб., сообщалось ранее. В июле прошлого года президенту Дмитрию Медведеву в Новороссийске говорили, что Спецстрой освоил 2,2 млрд руб. По данным человека из Минобороны, в 2009-2010 гг. финансирование урезали более чем на 1 млрд руб. Работы по строительству мола идут не так активно, как хотелось бы, из-за традиционно слабого финансирования в начале года, продолжает он, работы ведет Спецстрой, ни о каких частных инвесторах ему не известно. Получить комментарии в Минобороны и Спецстрое не удалось.

Предстоит коррекция всех ФЦП — видимо, и ФЦП по флоту тоже, считает чиновник правительства: дополнительные ресурсы для этой программы требуются постоянно: то выясняется, что не учли какие-то затраты, то — какой-то новый и важный объект. Это иллюзия, что, написав один раз проект и построив сетевой график, его можно выполнить, пожимает плечами чиновник Минэкономразвития: «Любой сетевой график, повешенный на стену, актуален пять минут».

В комитете Совета Федерации по обороне обсуждали проблему базы в Новороссийске и признали недопустимым затягивание сроков, рассказывает член комитета Николай Тулаев: инфраструктура новороссийской военно-морской базы на данный момент не соответствует тем задачам, которые ставятся перед флотом.

По украинской конституции после 2017 г. иностранных военных баз на ее территории остаться не должно, напоминает депутат Партии регионов Елена Бондаренко: «Это проблемы России, что возникли сложности со строительством базы, Украина страдать не должна». Но конституция не догма, уверена Бондаренко: «Это вопрос цены. Если Россия предложит выгодные условия, то Украина будет готова их рассмотреть и, возможно, согласится».

Тема флота будет одной из основных на всех ближайших российско-украинских переговорах, считает директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов, вероятность, что политики смогут договориться, есть.

Мандат Януковича истекает в 2015 г., предупреждает украинский политолог Вадим Карасев, если он согласится оставить флот, не факт, что поддержка Москвы обеспечит ему победу на следующих выборах.

Замедление темпов строительства базы в Новороссийске позволяет Украине подороже продать тему пролонгации договора о базировании флота в Крыму, считает политолог Константин Симонов: ситуация в украинской экономике схожа с греческой, только ЕС Украину спасать не будет, и основные надежды украинцев связаны с Россией. Киев может увязать тему флота, например, с ценами на газ, предупреждает он.

Максим Товкайло, Алексей Никольский, газета "Ведомости"