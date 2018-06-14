Настоятель крымского храма: Мы стоим на грани истории, только от молитв святых зависит – будет она продлена или нет

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в крымском поселке Нижняя Ореанда, автор книг о новомучениках и исповедниках Русской православной церкви (многие из которых прославлены на Архиерейском соборе 2000 года), член комиссии по канонизации святых РПЦ протоиерей Николай ДОНЕНКО рассказал о работе по исследованию исповеднической жизни и мученической кончины крымских святых в 20-30 годы ХХ столетия.

- Отец Николай, Ваши исследования раскрывают особенности жизни Крымского полуострова в 20-30 годы ХХ ст. Охарактеризуйте церковную жизнь тех лет.

- События 20-30 годов ХХ ст. чрезвычайно важны, интересны и привлекательны. Я думаю, что это и есть рассвет церковной жизни. Именно рассвет, а не упадок. Как правило, духовный или культурный подъём люди подсознательно связывают с материальным успехам и общественным признанием, но это не всегда так. Как известно, у РПЦ в годы гонений не было материальной базы, она была объявлена вне закона. Против нее восстала вся репрессивная машина тоталитарного государства. Верующие, в то страшное время сверхчеловеческого напряжения, либо отпадали от Церкви, либо шли навстречу своим страхам. Преодолевали себя как препятствие и по дару Христа становились святыми. На иконе “Новомученики и исповедники Российские” мы видим великое множество святых мужей и жён, которых прославил Бог. Собственно говоря, наша поместная церковь состоит на 2/3 из новомучеников. Это серьёзный факт, который, к сожалению, достаточно не осмыслен.

«Весной 1920 года на Карантине в бараках советская власть организовала концлагерь. Людей набивали так плотно, что спать приходилось на одном боку и переворачиваться на другой при необходимости всем вместе. Красноармейцы отнимали даже нижнее белье и нательные кресты. «Чисто белых» незамедлительно расстреливали на мысе Святого Илии, а тела сваливали в три параллельно идущие балки или за городским кладбищем. Иногда людей связывали колючей или простой проволокой и топили в море за Чумной горой. Места расстрелов охранялись от тех, кто пытался забрать тела для погребения… Происходившее в Крыму удивляло даже профессиональных палачей» (1).

- Вы исследуете историю жизни новомучеников и исповедников крымских во времена становления советской власти. Благодаря чему удалось воссоздать подробности их земной жизни?

- Сначала по мере сил воссоздавалась реальная жизнь церковного народа 20-30 годов XX cт. Шло восстановление контекста. Что же было на самом деле? Архивы помогли увидеть общую картинку: что делали епископы, что делали священники, миряне. Кто оказался по правую руку Христа, кто по левую. Кто стал обновленцем, преследуя меркантильные интересы, а кто вопреки всему остался православным, сохранил верность патриаршей Церкви, и подтвердил это всей своей жизнью, и даже смертью. Для этого надо изучить все доступные документы, которые имеются в разных архивах спецслужб, как Украины, так и России. Только, когда все архивно-следственные дела по тому или иному вопросу изучены, мы можем сказать, что человек действительно оказался верным до конца.

- В чем особенность мученического и исповеднического подвига в условиях ХХ века? Расскажите о критериях, по которым Вы подготавливаете документы на канонизацию крымских святых.

- Во-первых, человек не должен был свидетельствовать безбожной власти против себя. То есть, не лгать, что он японский или немецкий шпион, не лгать, что является контрреволюционером. Были такие люди, которые держались очень твердо и на себя не говорили ничего. Но, когда дело касалось свидетельств на своих ближних, собратьев по служению, то ломались и поддакивали следователю. Подписывали ложные обвинения на невинных людей, с надеждой выгородить себя и угодить безбожной власти. Это серьезное препятствие и комиссия по канонизации такую кандидатуру, как правило, не рассматривает.

«Игнорируя страдания и смерть ради Христа, мученики становились недостижимыми гонителями, которые оказывали, сами того не ведая, услугу Христу, так как кровью, пролитой за веру и Церковь, Господь вписывал их имена в Книгу Жизни» (2).

- Расскажите о принципах канонизации новомучеников.

- Согласно учению Православной Церкви, эта процедура достаточно определенная. Мученик свидетельствует верность Христу своей смертью. Если у него были какие-то грехи, он омывает их своей кровью, которую проливает ради Христа. Как святой Бонифатий, который вел не вполне благочестивую жизнь, но между тем, свидетельствуя своей кровью верность Христу, оказался мучеником. Мученичество имеет вселенское значение. В отличие от преподобных, где требуется подтверждение благочестивой жизни, чудотворение и народное почитание. С мучениками все очевидней.

- Какое значение имеют новые святые для православного человека? Востребован ли, по-вашему, феномен новомученичества в восприятии современного христианства?

- К сожалению, подвиг новомучеников не востребован в полной мере нашими современниками. И это можно назвать неосознанной или частичной апостасией. Если Бог дает нам благодать, некий великий дар, а мы отказываемся или уклоняемся, то это без сомнения грех, какие бы мотивы не стояли в основе этого поступка. Бог даровал нам невероятное множество мучеников, исповедников в XX веке. И если мы их не опознаем, не признаем, и не будем призывать как своих молитвенников и предстателей, откажемся от их дерзновенного ходатайства пред Богом, - а их опыт веры и стояния в правде для нас ничто, - то мы впадаем в грех апостасии. Говоря светским языком - впадаем в историко-культурный нигилизм и растворяемся в безразличии. И это действительно страшно, потому что если мы не учитываем этот опыт, если мы уходим от славы и великолепия тех, кто сейчас стоит у престола Божия и молится Христу о нашем спасении, на что же мы можем надеяться? На Всемирный Банк?! На то, что “заграница нам поможет” в виде очередного транша?! Это, пожалуй, краеугольный вопрос - каково наше упование? Ведь мы стоим на грани своего культурного и национального небытия. Мы стоим на грани, за которой можем выпасть из истории. И только от молитв святых, милости Божией и нашей веры будет зависеть наше будущее. Попытка укрыться от зловещих проблем в очаровании гламурного православия не приведет ни к чему хорошему. Мы, современные христиане, должны ощутить терпкий вкус жизни, увидеть подлинный масштаб искушений и вызовов.

«Именно новомученики подняли все планки наших представлений о жизни, которая приобретает подлинный смысл только во Христе. Именно новомученики закладывали основу и будущее нашего отечества… И если земных триумфаторов встречают со славой и любовью, то тем более это касается тех, кто победил мир и дьявола… Без нашего осознанного подвига православных новомучеников, без живого обращения к ним ничего не произойдет» (3).

- Многие факты, обстоятельства исповеднической жизни и мученической кончины крымских святых, стали известны, благодаря Вашим исследованиям…

- Пожалуй, не менее 85% фактов, изложенных в моих книгах, почерпнуты из архивных материалов, которые за последние 50-60 лет никто из “посторонних” не читал. Соответственно, там много нового, что помогает увидеть нам суровую жизнь священнослужителей того времени.

- Расскажите о самой «кухне» процесса исследования. Каким образом Вам удается воссоздавать биографии новомучеников?

- Архивы открываются тем, кто по-евангельски стучит и по-евангельски просит.

Нужно научиться читать между строк, связывать воедино не очевидное, видеть контекст и увязывать его с жизнью эпохи. Как правило, требуются настойчивость и терпение.

Такая работа мало способствует карьере, успеху или личному благополучию. Но если любишь святых, мучеников, если готов потрудиться во славу Христа и тех, кто был солью земли и светом миру, тогда, действительно, есть серьезная мотивация, и главное - подлинное вдохновение!

«Ты используешь любую возможность, пока не почувствуешь, что попал в поле зрения спецслужб... Тогда ты делаешь ноги из этого города и перемещаешься в другой»

- С чего начиналось Ваше увлечение церковной историей?

- Начиналось все в советские времена с личных отношений и дружбы с игуменом Дамаскиным (Орловским), членом Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви, автором книг "Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия".

Тогда я был подключен к его работе по сбору материалов о новомучениках. Сбор информации, по тем временам, был совершенно не законный и строго наказуемый спецслужбами. Например, в одном из городов были святители – яркие, в своих духовных достоинствах - несомненные. Приходишь в храм во время службы, вычисляешь людей, которые могут быть реальными очевидцами тех событий. Как правило, это были бабушки. Устанавливаешь с ними контакт. Желательно, чтобы они провели тебя к другим старушкам - свидетелям жизни новомучеников. Вот в этой ситуации ты используешь любую возможность, до того момента, пока не почувствуешь, что попал в поле зрения спецслужб. Тогда ты делаешь ноги из этого города и перемещаешься в другой. Работа по сбору устного предания – и физически, и психически очень сложная, но духовно очень полезная. Именно она дала возможность ощутить и передать величие ушедшей эпохи.

«Ожесточенная попытка государства уничтожить Церковь совпала с ее расцветом, подобным первым векам христианства… Сейчас мы отчетливо видим, что тех, кого гнали и убивали за веру во Христа, вытесняли, хотели вычеркнуть из общества и из самой жизни, возвращаются к нам в ином качестве – в качестве небесных граждан» (4).

- Какие крымские новомученики были прославлены, благодаря именно вашим исследованиям?

- Священномученик Порфирий (Гулевич) - епископ симферопольский и крымский, священномученики Николай Мезенцев, Димитрий Киранов, Владимир Пищулин, Иоанн Блюмович, Николай Казанский, Елизар Спиридонов, преподобномученник Варфоломей (Ратных), священноисповедник Роман Медведь, мученик Димитрий Спиридонов. Также - священномученик Аркадий (Остальский) – епископ Бежецкий, священномученик Анатолий – митрополит Одесский, священномученик Прокопий - Херсонский, священномученик Макарий - епископ Днепропетровский. И другие.

- Кого из новомучеников крымских готовят к прославлению сейчас, идет ли такая подготовка?

- Да, сейчас готовится прославление преп. Параскевы (Родимцевой). Но, по всей видимости, сейчас требуется скорее не подготовка новых канонизаций, а долгосрочная работа по исследованию тех архивных материалов, которые еще не подняты, не прочитаны. Весь корпус исторических материалов в полном объеме не изучен. На самом деле мы много еще не знаем.

- Над жизнеописанием каких новомучеников Вы работаете сейчас?

- Сейчас я занимаюсь общей ситуацией по Южному берегу, по большой Ялте и по Симферополю. Материала очень много. Его нужно правильно изложить, чтобы было увлекательно, интересно для наших современников.

- Как будет называться новая книга?

- «Новомученики Ялты». Хотелось бы подробно изложить события тех лет. Это не только устные предания - там и архивные материалы, письма, воспоминания свидетелей, дочерей священнослужителей, которым сейчас за 80-90 лет, и которые видели, слышали, были знакомы с новомучениками в их земной жизни. Это комплексное исследование, которое вырисовывается в историю – органичную, живую и пульсирующую духом. Потому что в ней есть жизнь, прожитая со Христом, и кровь, пролитая ради Христа.

В интервью приведены цитаты из книг Николая Доненко:

1 – Николай Доненко. «Новомученики Феодосии». – Феодосия; М.: Издат. Дом Коктебель, 2005. – 320 с. – (Образы былого. Вып. 3).

2,4 – Николай Доненко. «Наследники Царства». – Симферополь, «Таврида», 2000 г.

3 – Николай Доненко. «Наследники Царства». – Симферополь, «Бизнес-Информ», 2004 г.

«Православіє в Україні»