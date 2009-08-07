Аналитики отмечают стабилизацию ситуации на инвестиционном рынке

Отчеты за июль свидетельствуют о стабилизации ситуации на инвестиционном рынке, ПИФы показывают стабильные доходы, а инвесторы начинают активно вкладывать снятые ранее с депозитов средства, уверены аналитики инвестиционного фонда MMCIS investments.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, MMCIS investments объявил о доходности за июль 2009 года в размере 42% годовых для депозитов в долларах США, что на 10% больше доходности за июнь 2009 года и на 31% больше доходности за январь 2009 года.

Стабилизировавшийся рост, начавшийся с марта 2009 года, позволил MMCIS investments выйти и удержать запланированный уровень доходности в 50% годовых, говорится в сообщении.

Кроме того, руководство фонда отмечает повышение активности инвесторов, что позволило увеличить капитализацию фонда на 1 августа 2009 года с 424,13 до 444,26 млн. долларов США.

Таким образом, увеличение активов фонда с начала 2009 года составило 22%, тем самым положив конец негативной тенденции за январь и февраль -5% и -1% соответственно. Хотя рост активов фонда в сравнении за аналогичный период 2008 года составляет всего 21,4%, руководство фонда считает этот показатель более чем удовлетворительным и свидетельствующим о начале оттепели в финансовой сфере, отмечается в сообщении.

Аналитики MMCIS investments уверены, что кризис уже позади, и все страны СНГ уже в ближайшее время почувствуют, как кризисные явления начнут сдавать свои позиции, а банковская сфера скоро получит «долгожданный глоток свежего воздуха, обусловленного возвратом депозитов, снятых вкладчиками ранее», говорится в сообщении.

Также эксперты заявляют об оптимистических настроениях и на рынке Форекс. Аналитики компании FOREX MMCIS group отмечают стабильную тенденцию роста объема ежедневной торговли, в частности по парам EUR/USD, EUR/JPG, USD/JPG. Увеличение объемов торговли не только по европейской и американской валюты, но и по японской йене, по мнению аналитиков, показывает, что финансовая оттепель имеет общемировые масштабы.

Этот фактор также свидетельствует об освобождении активов у банков, которые являются основными игроками на рынке форекс. Спад тенденции изъятия депозитов позволяет им использовать свои активы для операций на валютной бирже, что, безусловно, в свою очередь, укрепляет их финансовое положение, подчеркивают эксперты.

Они также отмечают оживление внутренних отношений между банками. Как указывают аналитики MMCIS investments, начинают возрождаться практически сошедшие на ноль в период кризиса процессы слияний и поглощений банками друг друга. В частности, ярко выражена тенденция покупки более сильными банками, которые в меньшей степени пострадали в период кризиса, региональных филиалов более слабых банков, за счет таких продаж пытающихся восстановить свои финансовые позиции. Причем перераспределение регионального банковского рынка отмечено не только в Европе, но и в странах постсоветского пространства.

Данные прогнозы подтверждают и мировые информационные агентства. «Все чаще новости пестрят заголовками о приближающемся преодолении кризиса, а аналитические агентства делают все более смелые заявления о том, что в 2010 году ожидается резкое оживление экономики и рост производства», отмечается в сообщении пресс-службы фонда MMCIS investments.