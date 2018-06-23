День Валентина: Подервянский обезьянничать не намерен, Капрановы женщин не будут любить
Татьяна Засуха помнит, что уже взрослая... Анну Герман не приучали отмечать день влюбленных... Вероника Жанви поднесет любимому подарок по кусочкам... Что дарят любимым известные люди
Певица Светлана Лобода подарит свое сердце
День Святого Валентина буду встречать традиционно – на сцене, в этот раз на днепропетровской.
Самым трогательным подарком, который я получила на этот праздник, стала маленькая шиншилла, которая сейчас живет у моих родителей в Ирпене.
Лучшим подарком моему близкому человеку станет мое сердце.
Актер Алексей Вертинский не настолько глуп, чтобы бегать за подарками
Господи Боже мой, подарки – это сфера очень интимная. Я сам ненавижу, когда мне дарят подарки, потому что у меня их под ногами в квартире болтается невероятное количество, и они меня только раздражают. Поэтому я не могу относиться нормально к тому, что мои родные получат от меня какой-то пустяк.
Я вообще-то люблю все праздники и рад даже от того, что в календаре увидел день пчеловода и с удовольствием его буду праздновать, если будут сила, вдохновение и здоровье. Я в этом смысле продвинут.
Но я не настолько наивен и глуп, чтобы как-то убиваться, гонять по магазинам, искать какие-то подарки. Я могу сказать только “привет”, а будет то день Святого Валентина или другая болячка, мне все равно.
Жена Анатолия Засухи Татьяна Засуха будет помнить, что уже взрослая
Подарю какую-то недорогую мелочь, которая потом будет находиться где-то в спальне или на кухне. Это будет «валентинка», которая будет напоминать о дне влюбленных целый год.
Я день Святого Валентина со своим любимым мужчиной праздную каждый год, и мне это очень нравится. Ежегодно мы идем в ресторан или накрываем стол дома, зажигаем две свечи. Стараемся в любом случае не забыть, что мы уже взрослые, а когда-то была молодыми... И нужно гордиться теми временами, радоваться, что Господь Бог тебе его дал, и тебе есть, о чем вспомнить, даже в зрелом возрасте.
Депутата от ПР Анну Герман дедушка с бабушкой не учили праздновать день влюбленных
У меня нет традиции на День Святого Валентина дарить кому-то подарки. Это для меня чужой праздник. В моей семье дарят подарки не по поводу, а просто когда хочется что-то подарить.
В нашей религиозной традиции этого праздника не было и нет, мои дедушка, бабушка и мама его не праздновали, они не учили меня этому. Это что-то новое, заимствованное с запада. Оно интересно некоторым людям, но мне нет.
Чтобы уделить внимание людям, которых люблю, мне не нужен какой-то специальный день.
Писатель Лесь Подервянский обезьянничать не намерен
Я, честно говоря, это праздник не отмечал никогда и никогда ничего не дарил в этот день. День влюбленных в Украине появился совсем недавно, и я не считаю, что он присущ украинской культуре так, чтобы уже обезьянничать или влезать в этот праздник с головой.
Книгоиздатели Дмитрий и Виталий Капрановы в этот день отказываются любить женщин
Мы не католики, потому не празднуем этот праздник. Православный Святой Валентин родился на две недели позже. По православному календарю 14 февраля никакого праздника нет. И вообще мы считаем празднование дня влюбленных – калькированием, как день сурка или хеллоуин.
У нас есть свои оригинальные праздники, которые стоит отмечать, а женщин любить нужно целый год. И как раз в этот день мы празднуем так, что не любим своих женщин, то есть это наш протест против глобализации.
Лидер “Гей-форума Украины” Святослав Шеремет подарит своей зайке зайца
Сейчас для меня День Святого Валентина – это хороший, романтичный праздник, когда я могу сделать своему любимому приятный подарок от всего сердца. Раньше, бывало, меня связывали с моими «половинками» неискренние отношения, и тогда этот день был для меня грузом: я чувствовал себя обязанным что-то дарить, а в глубине души злился на Святого Валентина, который заварил эту кашу.
Теперь, наоборо, я рад, что есть такой день, потому что мы с моим бойфрендом Станиславом искренне любим друг друга и, конечно же, обменяемся подарками.
Я так часто называю Стаса своим “зайкой”, что решил подарить ему пушистого зайца, который будет напоминать ему обо мне во время моих отъездов. Зайка среднего размера, его удобно положить рядом с собой на подушку или под одеяло или посадить на колени.
Дизайнер Вероника Жанви будет подносить любимому подарок кусочками
Я очень люблю День Валентина. Рада, что тысячи людей во всем мире хотят сделать что-то приятное для своих любимых. Знаю, что есть немало противников этого праздника. Но это же прекрасно, что есть один целый день в год, когда на улицах можно увидеть столько влюбленных пар, их глаз, светящихся радостью. Они ходят держась за руки, дарят друг другу цветы и подарки. Ведь в нашей жизни осталось не так много радости.
Я люблю поздравлять своих близких, и, конечно же, своего любимого. В этом году я сделала для него картину своими руками. Но, думаю, что главное не подарок, а его подача. Поэтому свою картину я буду дарить «кусочками». Каждый «кусочек» – небольшой конкурс-испытание, которое должен пройти любимый мужчина. Посмотрим, как он с этим справится.
Опрашивала Оксана Климончук