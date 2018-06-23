День Валентина: Подервянский обезьянничать не намерен, Капрановы женщин не будут любить

Певица Светлана Лобода подарит свое сердце

День Святого Валентина буду встречать традиционно – на сцене, в этот раз на днепропетровской.

Самым трогательным подарком, который я получила на этот праздник, стала маленькая шиншилла, которая сейчас живет у моих родителей в Ирпене.

Лучшим подарком моему близкому человеку станет мое сердце.

Актер Алексей Вертинский не настолько глуп, чтобы бегать за подарками

Господи Боже мой, подарки – это сфера очень интимная. Я сам ненавижу, когда мне дарят подарки, потому что у меня их под ногами в квартире болтается невероятное количество, и они меня только раздражают. Поэтому я не могу относиться нормально к тому, что мои родные получат от меня какой-то пустяк.

Я вообще-то люблю все праздники и рад даже от того, что в календаре увидел день пчеловода и с удовольствием его буду праздновать, если будут сила, вдохновение и здоровье. Я в этом смысле продвинут.

Но я не настолько наивен и глуп, чтобы как-то убиваться, гонять по магазинам, искать какие-то подарки. Я могу сказать только “привет”, а будет то день Святого Валентина или другая болячка, мне все равно.

Жена Анатолия Засухи Татьяна Засуха будет помнить, что уже взрослая

Подарю какую-то недорогую мелочь, которая потом будет находиться где-то в спальне или на кухне. Это будет «валентинка», которая будет напоминать о дне влюбленных целый год.

Я день Святого Валентина со своим любимым мужчиной праздную каждый год, и мне это очень нравится. Ежегодно мы идем в ресторан или накрываем стол дома, зажигаем две свечи. Стараемся в любом случае не забыть, что мы уже взрослые, а когда-то была молодыми... И нужно гордиться теми временами, радоваться, что Господь Бог тебе его дал, и тебе есть, о чем вспомнить, даже в зрелом возрасте.

Депутата от ПР Анну Герман дедушка с бабушкой не учили праздновать день влюбленных

У меня нет традиции на День Святого Валентина дарить кому-то подарки. Это для меня чужой праздник. В моей семье дарят подарки не по поводу, а просто когда хочется что-то подарить.

В нашей религиозной традиции этого праздника не было и нет, мои дедушка, бабушка и мама его не праздновали, они не учили меня этому. Это что-то новое, заимствованное с запада. Оно интересно некоторым людям, но мне нет.

Чтобы уделить внимание людям, которых люблю, мне не нужен какой-то специальный день.

Писатель Лесь Подервянский обезьянничать не намерен

Я, честно говоря, это праздник не отмечал никогда и никогда ничего не дарил в этот день. День влюбленных в Украине появился совсем недавно, и я не считаю, что он присущ украинской культуре так, чтобы уже обезьянничать или влезать в этот праздник с головой.

Книгоиздатели Дмитрий и Виталий Капрановы в этот день отказываются любить женщин

Мы не католики, потому не празднуем этот праздник. Православный Святой Валентин родился на две недели позже. По православному календарю 14 февраля никакого праздника нет. И вообще мы считаем празднование дня влюбленных – калькированием, как день сурка или хеллоуин.

У нас есть свои оригинальные праздники, которые стоит отмечать, а женщин любить нужно целый год. И как раз в этот день мы празднуем так, что не любим своих женщин, то есть это наш протест против глобализации.

Лидер “Гей-форума Украины” Святослав Шеремет подарит своей зайке зайца

Сейчас для меня День Святого Валентина – это хороший, романтичный праздник, когда я могу сделать своему любимому приятный подарок от всего сердца. Раньше, бывало, меня связывали с моими «половинками» неискренние отношения, и тогда этот день был для меня грузом: я чувствовал себя обязанным что-то дарить, а в глубине души злился на Святого Валентина, который заварил эту кашу.

Теперь, наоборо, я рад, что есть такой день, потому что мы с моим бойфрендом Станиславом искренне любим друг друга и, конечно же, обменяемся подарками.

Я так часто называю Стаса своим “зайкой”, что решил подарить ему пушистого зайца, который будет напоминать ему обо мне во время моих отъездов. Зайка среднего размера, его удобно положить рядом с собой на подушку или под одеяло или посадить на колени.

Дизайнер Вероника Жанви будет подносить любимому подарок кусочками

Я очень люблю День Валентина. Рада, что тысячи людей во всем мире хотят сделать что-то приятное для своих любимых. Знаю, что есть немало противников этого праздника. Но это же прекрасно, что есть один целый день в год, когда на улицах можно увидеть столько влюбленных пар, их глаз, светящихся радостью. Они ходят держась за руки, дарят друг другу цветы и подарки. Ведь в нашей жизни осталось не так много радости.

Я люблю поздравлять своих близких, и, конечно же, своего любимого. В этом году я сделала для него картину своими руками. Но, думаю, что главное не подарок, а его подача. Поэтому свою картину я буду дарить «кусочками». Каждый «кусочек» – небольшой конкурс-испытание, которое должен пройти любимый мужчина. Посмотрим, как он с этим справится.

Опрашивала Оксана Климончук