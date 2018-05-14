Украинский интерес. Авансы для Порошенко, газовый треугольник и российские изыски

Победа Петра Порошенко была признана западными партнерами Украины еще до официального подведения итогов голосования. Это объективное свидетельство огромного интереса к происходящему в нашей стране и готовности сотрудничать с новой украинской властью. Столпы мировой политики поздравили пятого украинского президента, который, не дожидаясь официального вступления в должность, на следующей неделе сможет пообщаться с президентом США и лидерами Европейского Союза сначала в Варшаве, а после – на побережье Нормандии. Отметить 70-ю годовщину «самого длинного дня» высадки войск союзников туда съедутся многие лидеры мира, среди которых будет и Владимир Путин. В Москве сдержанно приветствовали избрание Порошенко, предложив ему ведение переговоров без посредников, на что Петр Алексеевич, обладающий опытом и навыками дипломата, вряд ли согласится.

В части внешней политики заявления Порошенко вызывают тревогу российской элиты, ведь он наотрез отказывается признавать аннексию Крыма, выступает против федерализации Украины и не собирается способствовать приданию русскому языку статуса государства. Пятый президент к тому же спешит подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. При этом наличие кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке вряд ли может рассматриваться всерьез: избранный главой государства миллиардер намерен продать свой бизнес.

Россия попыталась ответить на официальную смену украинской власти нелинейно, подписав с Беларусью и Казахстаном соглашение о создание Евразийского экономического союза, знаменующего собой новый этап интеграции на постсоветском пространстве. В борьбе за подписание документа Кремлю приходилось учитывать капризы Александра Лукашенко, еще 1,2 миллиарда долларов РФ готова заплатить Киргизии за присоединение к ЕврАзЭС. Имперская идея в воплощении Владимира Путина обрастает все новыми и новыми вариациями.

Украина тем временем объявила о начале процедура выхода из СНГ, соучредителем которого является, хотя де-юре наша страна никогда не была членом Содружества по причине отказа Верховной Рады ратифицировать Устав СНГ. Владимир Путин призвал украинские власти остановить АТО на востоке, усилив сигнал с помощью двоих субъектов. Если к заявлениям Виктора Януковича из ростовского далека в Украине уже привыкли, то инициатива Следственного комитета России возбудить уголовное дело против украинских силовиков за действия в рамках АТО выглядит скорее примером политического подхалимажа, чем правовым актом. Еще дальше пошла фракция ЛДПР в Государственной Думе, призвавшая к принятию закона, позволяющего российским войскам оккупировать украинскую территорию, отведенную под Новороссию Путиным.

Активное вмешательство России в украинские дела не мешает «Газпрому» требовать выплаты 3,5 миллиардов долларов за поставленный газ. При этом российская энергетическая монополия активно использует в своих интересах еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, подталкивающего Украину к уступкам Москве со своим европейским расчетом: ЕС заинтересован в бесперебойных поставках энергоресурсов на свою территорию. Наша страна стремится не оказаться крайней в этой ситуации и пока выплатила 768 миллионов долларов за февраль – март текущего года – период, когда еще действовала полученная в декабре Виктором Януковичем скидка. Если переговоры 2 июня в Брюсселе между Россией, Украиной и ЕС завершатся неудачей, Киев обратится в Стокгольмский арбитраж для пересмотра газовых контрактов.

Евгений Магда