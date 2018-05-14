Победа Порошенко признана западными партнерами Украины

Украинский интерес. Авансы для Порошенко, газовый треугольник и российские изыски

21:54, 30 мая 2014
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Новоизбранный украинский президент сможет пообщаться с лидерами цивилизованного мира, не дожидаясь своей инаугурации. Россия, Украина и ЕС ведут напряженные торги вокруг поставок «голубого золота». В Москве наблюдается очередной всплеск имперского шовинизма.

Победа Порошенко признана западными партнерами Украины

Победа Петра Порошенко была признана западными партнерами Украины еще до официального подведения итогов голосования. Это объективное свидетельство огромного интереса к происходящему в нашей стране и готовности сотрудничать с новой украинской властью. Столпы мировой политики поздравили пятого украинского президента, который, не дожидаясь официального вступления в должность, на следующей неделе сможет пообщаться с президентом США и лидерами Европейского Союза сначала в Варшаве, а после – на побережье Нормандии. Отметить 70-ю годовщину «самого длинного дня» высадки войск союзников  туда съедутся многие лидеры мира, среди которых будет и Владимир Путин. В Москве сдержанно приветствовали избрание Порошенко, предложив ему ведение переговоров без посредников, на что Петр Алексеевич, обладающий опытом и навыками дипломата, вряд ли согласится. 

В части внешней политики заявления Порошенко вызывают тревогу российской элиты, ведь он наотрез отказывается признавать аннексию Крыма, выступает против федерализации Украины и не собирается способствовать приданию русскому языку статуса государства. Пятый  президент к тому же спешит подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. При этом наличие кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке вряд ли может рассматриваться всерьез: избранный главой государства миллиардер намерен продать свой бизнес. 

Россия попыталась ответить на официальную смену украинской власти нелинейно, подписав с Беларусью и Казахстаном соглашение о создание Евразийского экономического союза, знаменующего собой новый этап интеграции на постсоветском пространстве. В борьбе за подписание документа Кремлю приходилось учитывать капризы Александра Лукашенко, еще 1,2 миллиарда долларов РФ готова заплатить Киргизии за присоединение к ЕврАзЭС. Имперская идея в воплощении Владимира Путина обрастает все новыми и новыми вариациями.

Украина тем временем объявила о начале процедура выхода из СНГ, соучредителем которого является, хотя де-юре наша страна никогда не была членом Содружества по причине отказа Верховной Рады ратифицировать Устав СНГ. Владимир Путин призвал украинские власти остановить АТО на востоке, усилив сигнал с помощью двоих субъектов. Если к заявлениям Виктора Януковича из ростовского далека в Украине уже привыкли, то инициатива Следственного комитета России возбудить уголовное дело против украинских силовиков за действия в рамках АТО выглядит скорее примером политического подхалимажа, чем правовым актом. Еще дальше пошла фракция ЛДПР в Государственной Думе, призвавшая к принятию закона, позволяющего российским войскам оккупировать украинскую территорию, отведенную под Новороссию Путиным. 

Активное вмешательство России в украинские дела не мешает «Газпрому» требовать выплаты 3,5 миллиардов долларов за поставленный газ. При этом российская энергетическая монополия активно использует в своих интересах еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера,  подталкивающего Украину к уступкам Москве со своим европейским расчетом: ЕС заинтересован в бесперебойных поставках энергоресурсов на свою территорию. Наша страна стремится не оказаться крайней в этой ситуации и пока выплатила 768 миллионов долларов за февраль – март текущего года – период, когда еще действовала полученная в декабре Виктором Януковичем скидка. Если переговоры 2 июня в Брюсселе между Россией, Украиной и ЕС завершатся неудачей, Киев обратится в Стокгольмский арбитраж для пересмотра газовых контрактов. 

Евгений Магда

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