Культурные люди о мордобое политиков

УНИАН попросил выразить свое мнение культурных деятелей об инциденте между министром внутренних дел Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким, происшедшим в пятницу вечером после заседания РНБО.

Писатель Лесь Подервянский: один мужик заехал другому по морде – это абсолютно нормально

Мне трудно сказать, потому что меня там не было. А вообще я не вижу здесь ничего особенного.

Когда один мужик заехал другому по морде – это абсолютно нормально. Они тоже люди. Я вообще не понимаю шума по этому поводу. Вот когда мужчина бьет женщину – это ненормально, или когда женщина бьет мужчину...

Писатель Александр Ирванец: это была битва двух злых гениев

Для меня все люди, ушедшие во власть, за пределами нравственности. По большому счету - это была битва двух злых гениев. Лично мне фиолетово, хоть бы они там все передрались между собой и повыздыхали. Но если в целом брать, то есть какой гад гаже, то, конечно, гаже Черновецкий. В этом смысле я на стороне Луценко. Хотя в целом я не питаю никаких иллюзий относительно наших “властьимущих” и не разделяю их на тех, что лучше, и тех, что хуже. Они все для меня достаточно отвратительны уже в силу того, что они при власти. Если бы мне показали однажды документальные кадры, где они лежат рядом друг с другом с перегрызанными горлами, начиная от председателя СНБО и заканчивая последним губернатором, я бы просто спокойно досмотрел и переключил на канал с мультиками.

Хотя даже если это был абсолютно подлый ход, как Луценко сам это объясняет, то у подлого хода тоже какие-то основания. И можно предположить, что новоназначенный министр внутренних дел действительно мог оказывать давление на мэра, у которого не только “рыльце в пушку”, но и все тельце, и даже не в пушку, а совсем в другом непривлекательном материале.

Председатель НСПУ Владимир Яворивский: это чисто символическая мужская пощечина

Здесь есть два подхода. Первый – чисто человеческий, чисто мужской. Луценко сделал правильно, что он дал негодяю пощечину. Он же его не сбил с ног, не избил. Это чисто символическая мужская пощечина, которую дают негодяю или человеку, поступающему аморально. Есть другое измерение: Юрий Луценко – министр внутренних дел. Потому мы имеем право требовать от него большей сдержанности, тем более в присутствии стольких людей. Если бы это было тет-а-тет... Вообще, я бы дал 60% за то, что Луценко поступил справедливо.

Скульптор Олег Пинчук: я тоже могу с кем-то подраться

Это уже не первый инцидент в украинской политике. Ходят разные слухи. Но я там не присутствовал, поэтому не хочу комментировать то, чего я сам не видел. Была ли это пощечина или не была?

Политики такие же люди, как и все другие. Я, например, тоже могу с кем-то подраться. У меня бывали подобные ситуации. Но это не очень приятно. Конечно, лучше, если бы такого инцидента не случилось.

Актер Богдан Бенюк: дал по лицу – значит было за что

Такие конфликты случаются довольно часто. Их не нужно раздувать, глобализировать до проблемы целой нации. Это абсолютный абсурд. Мне кажется, сейчас средства массовой информации ведут бессмысленную неправильную работу. Уже и Президент задействован. Всегда были конфликты между мужчинами. Здесь ничего нет чрезвычайного. Эти конфликты должны быть решены между ними двумя и не нужно никого подключать. Никто же никому не выламывал руки и ноги. Дал по лицу – значит было за что. И тот, как мужчина, должен был ему ответить тем же, а не раздувать это. Это было бы по-настоящему, по-мужски и по-казацки.

Глава «Просвіти» Павел Мовчан: разве они не знали, что Луценко и Черновецкий в природе не совместимы?

Я считаю, что реакция на соответствующее поведение Черновецкого, по моему мнению, была адекватной. Но для этой реакции были не удачно выбраны время, место и сама форма. Эта полемика, за которой следит Украина, между Луценко и Черновецким ведется давным-давно. Нас втягивали в разные сюжеты: кто пройдет тест, кто сдаст анализы, запускали марафоны, кто в какой физической кондиции. Одним словом, громоздились нелепости, которые не повышает роль государственного служащего и вообще чиновника украинского государства, а наоборот на понижение его. А то, что произошло, – это абсолютно заслуга самого господина Черновецкого... Кто-то должен быть мудрее! По возрасту должен был быть мудрее Черновецкий: или игнорировать и не учитывать и делать свое (как он и делает: криминально, полукриминально – это другое дело). Тот, кто приглашал участников на Совет национальной безопасности Украины, разве он не знал, что эти двое в природе не совместимые?!. Они уже были доведены до такой точки кипения, что нельзя было никакого диалога и примирения проводить. Каждое событие имеет свое начало и свое завершение. Мне грустнее всего от того, что завершение стало общенациональной проблемой! Черновецкий оскорбляет всех киевлян, вывешивая свои бигборды по Киеву о том, сколько он дал учителям, оскорбляя тем, что он не пользуется государственным языком, тем, что он самовольно делит их землю. Он разрушает наши исторические памятники, презирает всех художников, украинскую книгу. На это должна быть реакция киевлян и надо добиться одного – переизбрания. А не доводить до таких вещей, о которых мы узнаем. Это не подобает таким высоким людям.

Актер Алексей Вертинский: я не понимаю, в какой это Европе такое будут терпеть?

Я официальной версии не знаю. Я не хочу вникать в эту ситуацию, но считаю это ненормально. Я не могу вспомнить, чтобы мне в жизни пришлось выяснять таким образом свою правоту. Для меня все это дико, и если они так долго болтают о какой-то Европе, в которую свои стопы направили, то я не понимаю, в какой это Европе такое будут терпеть. Я никого не осуждаю, но это чорте-что. Я не хочу жить в государстве, где такое безобразие творится на самом верху. Я себе могу только представить, что происходит в их кабинетах, когда приходят рядовые граждане.

Издатели Дмитрий и Виталий Капрановы: кто-то должен остановить хама

Здесь две составляющие: первая - моральная, кто-то должен остановить хама; и рукоприкладство – это чисто мужской способ выяснения отношений, дуэльный. Луценко же не нанял кого-то избить Черновецкого, а лично ему дал пощечину.

Вторая составляющая - бюрократическая, это происходило при исполнении служебных обязанностей и это перешло на личную плоскость. На наш взгляд, этот инцидент должен получить четкую оценку – нужно обоих отстранить от обязанностей и это будет нормальным шагом власти.

На наш взгляд, мужчина именно так и должен поступать. Нам трудно сказать, но наверное позиция Луценко была бы прозрачнее, если бы он по собственной инициативе подал в отставку. Тогда бы моральная позиция выглядела бы более стойкой, хотя это сделать – самое настоящее идиотство.

Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко: двое мужчин разбирались между собой

Я не понимаю, почему об этом все говорят?! Это что базар какой-то?! Это двое мужчин разбирались между собой, из них перья летели, так почему мы должны об этом говорить!?. Я считаю, что это очень неприлично журналистам влезать в эту ситуацию, это вообще некрасиво.

Певица Ани Лорак: я не хочу засорять себе мозги

Я об этом инциденте ничего не слышала, потому что последний раз смотрела телевизор еще на Новый год. Я активно готовлюсь к Евровидению, потому засорять себе мозги подобными вещами не хочу.

Опрашивали Анна Ященко, Оксана Климончук