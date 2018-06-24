Новые правила оценки могут увеличить поступления в бюджет на 5-6 млрд гривень

Конфликт, разгоревшийся вокруг нового порядка оценки имущества для целей налогообложения, похоже, близок к апогею. После проведенного в марте митинга противников нового порядка оценки, требовавших его отмены, в Киеве состоялся многочисленный съезд сторонников новых правил – оценщиков, прошедших сертификацию Фонда госимущества.

Участники съезда полностью опровергли ранее озвученные заявления о коррупционности нового порядка оценки и монополизации оценочной деятельности. Более того, они заявили, что отмена нового порядка приведет к возвращению практики, когда недобросовестные оценщики занижали стоимость имущества в 3-4 раза, вследствие чего бюджет недополучал около 5-6 млрд. грн. ежегодно. По итогам съезда его участники заявили о намерении создать Общественный союз «Всеукраинская Федерация оценщиков», поддержали обращение к властям с призывом не допустить отмены нового порядка оценки и направились пикетировать Министерство юстиции.

Пользуясь случаем, УНИАН собрал мнения присутствовавших на съезде оценщиков, а также обратился к независимым экспертам с просьбой дать оценку постановлению Кабмина №231 «Порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, взымаемых согласно законодательства» от 04 марта 2013 года, которым и были введены новые правила в оценочной деятельности.

Константин Черныш, глава исполнительного совета «Ассоциации оценщиков Украины»: Постановлением №231 Кабмин внедрил новое направление в отрасли – оценку для целей налогообложения. Также были определены правила, по которым она осуществляется. Постановление усилило контроль Фонда Госимущества (ФГИ) над работой оценщиков в сегменте оценки, связанной с отчуждением имущества физлиц. До введения такого контроля оценщики занижали стоимость объектов в 3-4 раза, и бюджет Украины из-за этих манипуляций терял 5-6 млрд. грн. в год. Теперь же, постановление правительства уничтожило проверенные временем коррупционные схемы занижения стоимости недвижимости, по которым много лет работали сторонники старой системы. Поэтому они и выступают за его отмену.

Нужно отметить, что оценку объектов для целей налогообложения должны проводить сертифицированные оценщики, имеющие соответствующую квалификацию. К сожалению, на рынке работает не так много квалифицированных специалистов и уровень большинства из них, достаточно невысок. Поэтому при оценке возникает так много манипуляций. После вступления в силу нового порядка оценки для целей налогообложения, для того чтобы заниматься данной деятельностью необходимо получить сертификат в ФГИ, что могут сделать как новые оценщики, так и те, у которых уже есть сертификаты по другим специализациям и направлениям в сфере оценочной деятельности. При этом сертификация существенно снижает вероятность допуска к оценочной деятельности недостаточно профессиональных оценщиков.

Сейчас представители организации «Украинское общества оценщиков» (УОО) - являясь всего лишь одной из одиннадцати профильных организаций оценщиков в Украине, инициируют отмену постановления №231. Однако представители УОО не представляют мнения всего сообщества оценщиков Украины и не имеют права делать такие заявления от имени всех оценщиков.

Сергей Фролов, глава правления «Ассоциации банковской оценки Украины»: В столь сложный для страны период украинское общество, в том числе и оценщики, должны консолидироваться и совместно работать над цивилизованными правилами игры на рынке. Ведь и вправду, новый порядок оценки не идеален и некоторые моменты действительно нужно дорабатывать. Однако ни в коем случае нельзя его отменять - это приведет к бесконтрольности на рынке оценки. Вслед за отменой постановления №231 последует уничтожение Единой базы отчетов об оценке, которую сейчас контролирует Фонд государственного имущества. Данный реестр сделал рынок прозрачным и дисциплинированным, ведь теперь каждый отчет об оценке сохраняется в базе и может быть проверен на наличие коррупционной составляющей.

С начала действия нового порядка оценки в данной базе зарегистрировано уже свыше 75 тыс. таких отчетов. Поэтому наличие данной базы - шаг к открытости и прозрачности рынка оценки. Кроме того, отмена постановления приведет к полному разрушению рынка оценки для целей налогообложения. С рынка придется уйти более 600 субъектам оценочной деятельности, которые прошли сертификацию ФГИ, открыли более 850 представительств по всей Украине и проводят оценку по новым правилам. Это оставит без работы 2,5 тысячи человек, которые не купили свои удостоверения где-то в переходе, а которые прошли обучение согласно действующему законодательству, сдали государственные экзамены и по всем нормативным документам такие же оценщики, как и другие участники рынка оценочной деятельности. Таким образом, противники постановления, говоря о необходимости его отмены, хотят оставить этих людей без работы, даже несмотря на то, что они уже более пяти месяцев успешно работают на рынке. Поэтому все кто говорит об отмене нового порядка оценки либо не думают об этих людях вообще, либо хотят уменьшить конкурентную среду, устранив их с рынка.

Александр Рубанов, президент ассоциации «Общество специалистов по недвижимому имуществу Украины»: До принятия постановления №231, оценщики массово занижали стоимость имущества по «просьбам» заказчиков. Вследствие этого государство недополучало огромные суммы денег по результатам действий, таких, скажем так, нерадивых оценщиков. Теперь же, подобные махинации стали невозможны, благодаря чему уже сейчас поступления в бюджет и Пенсионный фонд от операций с отчуждением имущества выросли в 2,5 раза.

Неоспоримым плюсом нового порядка оценки также является создание Единой базы данных отчетов Фонда госимущества и внедрение автоматизированной программы для расчета оценочной стоимости объектов. Она позволяет устранить человеческий фактор и не допустить того, чтобы одно и то же имущество было оценено разными оценщиками с существенными расхождениями результатов. Я снимаю шляпу перед разработчиками этой программы – «Украинским институтом управления качеством в оценочной деятельности». Ведь они в сжатые сроки сумели подготовить качественный метод оценки имущества, позволяющий объективно оценить стоимость того или иного объекта.

Поэтому не видеть эффективности и успешности данной программы, как и всего нового порядка оценки для целей налогообложения – преступление. А если кто-то говорит, что он не нужен и его надо отменить, то давайте в таком случае и налоги отменим. Эффект будет примерно таким же.

Гончаров Александр, директор Института развития экономики Украины, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины: До введения новой системы оценки для целей налогообложения государство недополучало значительные суммы поступлений в государственный бюджет. Новая система проведения оценки имущества для целей налогообложения (которая начала работать с момента вступления в силу постановления КМУ №231) значительно открытее и прозрачнее. С ее введением государство увеличивает налогооблагаемую базу, соответственно увеличиваются и налоговые поступления, которые необходимы, в том числе, и для социальных проектов, и для выплаты пенсий.

Также с введением новой системы значительно повышается и профессиональный уровень оценщиков. Так как при заполнении документов, на основании которых происходит оценка, необходимо компетентно разбираться. После обучения уровень подготовки значительно повысился и это, на сегодняшний день, уже факт.

Стоит отметить, что новая система значительно повысила оперативность проведения оценки. Причем, это оперативность с региональной особенностью. Сегодня каждый клиент может обратиться за оценкой независимо от того, где он находится, и за 1-2 дня получить отчет, что значительно упрощает сам процесс и делает его более удобным.