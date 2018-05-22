Харьковское восстание

Но если раньше ньюсмейкерами народных волнений на востоке были Днепропетровск и Запорожье, то в минувшие выходные эпицентром восстания стал Харьков.

Все началось с заявлений руководителей города и области — Геннадия Кернеса и Михаила Добкина – на съезде делегатов из юго-восточных регионов Украины, Севастополя и АР Крым. Три с половиной тысячи делегатов услышали от них вовсе не то, что ожидали. «Я — за единую страну, Харьков был частью Украины, Украиной и останется. В Харькове не было никакого сепаратистского заговора», - заявил, в частности, Кернес.

«Мы не собираемся разваливать стану, мы хотим ее сохранить», — добавил Добкин.

После этого, открестившись от сепаратизма и назвав «естественной самоочисткой» массовый выход депутатов из Партии регионов, руководители Харьковщины на сутки покинули город.

Оставшись без инициаторов съезда, депутаты местных советов юго-восточных регионов Украины, Севастополя и АР Крым решили «взять на себя всю ответственность за обеспечение конституционного порядка, законности и прав граждан на своих территориях». Съезд призвал местные советы обеспечить взаимодействие с местными органами власти, а население – самоорганизоваться для взаимодействия с ними же.

Пока же делегаты съезда обсуждали возможности своей работы при новой власти, появилась информация, что в первую столицу страны прибыл Виктор Янукович. Об этом агентству УНИАН сообщила советник экс-президента Анна Герман. Но пообщаться со своими сторонниками экс-глава государства желания не изъявил. Лишь записал видеообращение из гольфклуба в Харьковской области о государственном перевороте.

Тем временем, Харьков восстал. Если ранее редкие митинги местного Евромайдана собирали около 200 человек, то в этот день тысячи харьковчан начали собираться в центре города. После распространенной в СМИ информации, что Янукович попытается вылететь из страны, воспользовавшись Харьковским аэропортом, харьковчане заблокировали все подъезды к нему, но беглого президента так и не поймали. Зато, собравшись на местном Евромайдане, приняли решение о демонтаже памятника Ленину и зашли в помещение обладминистрации «для проведения инспекции». Инициативную группу в админздании сопровождали заместитель председателя ОГА Василий Хома и журналисты.

Впрочем, решения харьковского Евромайдана восприняли далеко не все жители города. В результате, на площади Свободы между активистами Майдана и молодыми людьми, представляющими организацию «Оплот», произошла драка. После того, как титушки оттеснили майдановцев к зданию ОГА, «скорые» забрали нескольких пострадавших от ударов их дубинок, а противники новой власти встали в кольцо вокруг памятника Ленину, на место происшествия прибыли сотрудники милиции, а Уполномоченный ВР по МВД Арсен Аваков сообщил, что ситуация находится под контролем.

В частности, по его словам, несколько десятков майдановцев забаррикадировались в здании ОГА, около 60-ти человек из «Оплота» рассредоточились на площади Свободы, а 130 милиционеров не позволяют возобновиться столкновениям между ними.

На следующий день в противостояние вмешались политики. В частности, охранять харьковского Ленина взялись коммунисты. Так, по словам первого секретаря обкома КПУ в Харьковской области Аллы Александровской, активисты будут круглосуточно дежурить возле памятника и не допустят сноса монумента. После чего вокруг постамента появился металлический забор.

В то же время, мэр Харькова Геннадий Кернес, вернувшись из поездки в Россию, признал, что Виктор Янукович больше не является президентом Украины, и сообщил, что не собирается писать заявление об отставке, а также покидать территорию Украины и Партию регионов. При этом он пообещал, что 26 февраля на сессии горсовета фракция Партии регионов в горсовете примет коллегиальное решение, «в каком направлении мы дальше движемся».

Но харьковчане не стали расходиться с площади Свободы, чтобы ждать среды. И поплатились за это. Поздно вечером 23 февраля члены «Оплота» на двух автомобилях протаранили толпу людей, собравшихся на площади, после чего открыли по майдановцам стрельбу. Были травмированы несколько человек.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что активисты местного Майдана были вынуждены закрыться в здании ОГА и отбивать атаки титушек. И лишь после вмешательства милиции и депутатов, «оплотовцы» прекратили штурмовать здание обладминистрации.

Утром 24 февраля вход в ОГА оставался заблокированным майдановцами, которые не желали впустить туда губернатора Михаила Добкина, и требовали его отставки, но пропускали в здание рядовых сотрудников администрации. В связи с этим мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал от правоохранителей обеспечить порядок.

После того, как Кернес обратился к Арсену Авакову с просьбой не допустить силового разрешения конфликта в Харькове, представители местной Самообороны пообещали Михаилу Добкину полную безопасность.

«Осознавая необходимость срочного урегулирования политического кризиса в городе Харькове и Харьковской области и стремясь к соблюдению общественного спокойствия в регионе, гарантируем безопасность пребывания главы Харьковской областной государственной администрации Добкина М. М. на территории Харьковской областной государственной администрации с 10.00 до 13.00 24.02.2014 для принятия неотложных решений», - говорится в совместном заявлении самообороны харьковского Евромайдана, в которую также входят представители «Правого сектора», ультрас харьковского «Металлиста» и харьковской громады.

Собственно, в полдень пресс-служба губернатора Харьковщины сообщила, что Добкин беспрепятственно попал на рабочее место и провел совещание по вопросам обеспечения жизнедеятельности региона. «К счастью, в Харьковской области ситуация стабильна», – заявил Добкин.

Следует отметить, что кое-какая стабильность в регионе появилась, в том числе, и потому, что в отношении лидера харьковского «Оплота» Евгения Жилина было открыто уголовное производство – сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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Пока сражения в Киеве уже перешли с улиц в парламентские кабинеты, в Харькове происходит странное противостояние: сторонники новой власти и ее противники рассредоточились по главной площади города и замерли в ожидании. Четкого плана действий нет ни у кого. Харьковская ситуация «заморозилась» в ожидании решений из Киева.