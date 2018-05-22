Кровавый четверг

Утро началось с неприятностей. Во-первых, киевский метрополитен не возобновил работу. 19 февраля СБУ приняла решение о проведении на территории Украины «антитеррористической операции» с участием МВД, Минобороны и пограничников. Этим воспользовалась столичная власть: «20 февраля в связи с угрозой террористических актов работа Киевского метрополитена остается приостановленной. Наземный транспорт столицы работает в усиленном режиме», - сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Собственно, даже при усиленном режиме работы наземного транспорта, избежать пробок на дорогах не представлялось возможным. Кроме того, сотрудники ГАИ, которые, вроде бы, должны были с этими пробками справляться, лишь провоцировали новые заторы, не пропуская транспорт в центр столицы.

Во-вторых, не начала работу Верховная Рада. Когда во вторник, 18 февраля, представители Партии регионов, а, вслед за ними – коммунисты, покинули сессионный зал, спикер парламента Владимир Рыбак пообещал: в четверг парламент соберется для поиска компромисса в разрешении политического кризиса. Однако 20 февраля, без каких-либо причин и официальных сообщений, парламент просто не был открыт. Причем, для самих же депутатов. Многие из них искренне возмущались, что аппарат ВР никого не предупредил, что заседания не будет.

Ближе к десяти утра появилось объяснение: «На период урегулирования политического кризиса в стране будет подготовлен согласованный законопроект, который обеспечит функционирование всех органов власти до окончательного завершения процесса принятия изменений в Основной Закон. После окончательной подготовки и согласования этого документа Согласительным советом этот законопроект может быть вынесен на рассмотрение и принятие внеочередной сессией парламента». Мол, сегодня-завтра собираться не будем, пока не будет подготовлен вышеупомянутый документ. Потом – неделя работы в округах. И только в марте депутаты смогут приступить и изучению и обсуждению законопроектов.

Впрочем, происходящее нисколько не смутило представителей оппозиционных фракций. Так, по словам вице-спикера парламента, народного депутата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского, «было бы аморально проводить заседание парламента и голосовать в то время, когда будут хоронить людей». Но очень скоро ситуация изменилась настолько, что парламентарии вынуждены были собраться в Верховной Раде. Правда, уже после обеда.

В-третьих, внезапно было прервано перемирие на Майдане и, в результате противостояния, в первые же часы погибли более 50-ти человек. Раненых – сотни.

Неуловимые снайперы

Что именно послужило катализатором для кровавых событий 20 февраля, в День траура по погибшим, достоверно не скажет никто. По данным МВД Украины, из окон консерватории на Майдане Независимости снайперы начали вести прицельный огонь из огнестрельного оружия в сторону сотрудников милиции, расположившихся у подножия Стеллы Независимости и Октябрьского дворца. В то же время, активисты Майдана заявляют, что те же снайперы стреляли в митингующих. «В людей стреляли прямой наводкой с крыши консерватории», - говорится в сообщении Штаба национального сопротивления.

Митингующих, раненных во время противостояния с правоохранителями, медики-волонтеры доставляли на Михайловскую площадь, там собралось много машин скорой медицинской помощи. Правоохранители же получили необходимую медпомощь в «скорых», которые находились у стен парламента.

Обстрел прекратился после того, как митингующие пошли в атаку, «отвоевали» здание консерватории и сумели подняться на крышу здания. Кроме того, они вытеснили правоохранителей с Майдана на улицу Грушевского, захватили Украинский дом, Октябрьский дворец и начали восстанавливать баррикады на Грушевского, Трехсвятительской и на Владимирском спуске.

Самых отчаянных «бойцов» со сцены Майдана призвали не выходить за периметр баррикад. «За баррикадами на Институтской отстреливают людей», - сказал координатор Майдана.

К слову, снайперы стрелять не перестали. Только передислоцировались на крышу гостиницы «Украина».

Разрешили стрелять. «Задним числом»…

В то же время, в полную боевую готовность были приведены правоохранители в правительственном квартале. Впрочем, огнестрельные ранения и десятки убитых несколько остудили пыл служащих спецподразделений. Так, некоторые из бойцов внутренних войск сдались в плен майдановцам. Активисты Самообороны Майдана целыми группами выводили их с передовой на Михайловскую площадь и там передавали, непосредственно, в главное управление МВД Украины в Киеве.

Впрочем, в самой милиции официально заявили, что «массового перехода» милиции «на сторону радикалов» нет. «Все это – не более чем слухи, которые распространяют умышленно сами участники беспорядков. Настроение правоохранителей находится на высоком уровне, они готовы защищать украинских граждан от противоправных действий со стороны экстремистов», - сообщили в управлении связей с общественностью.

Правда, уже ближе к вечеру признали, что участники протестных акций захватили в плен 67 военнослужащих внутренних войск.

Тем временем, «защитники», которые под натиском митингующих ушли с Институтской под Верховную Раду и далее, к метро «Арсенальная», были в панике. Спецназовцы явно не ожидали, что им ответят боевыми патронами. Главный же милиционер страны, министр МВД Виталий Захарченко, подписал приказ, разрешающий правоохранителям применять против протестующих оружие (хотя, судя по имеющимся многочисленным фотографиям и видеозаписям, силовики начали применять боевое оружие против протестующих гораздо раньше, чем был опубликован приказ). «В рамках работы Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины мною подписаны соответствующие приказы – правоохранителям выдано боевое оружие, и оно будет применено в соответствии с Законом Украины «О милиции»», - заявил Захарченко.

Разумеется, руководитель ведомства, чьи сотрудники избивали беззащитных студентов, раздевали на морозе донага людей и издевались над ними, в эскалации конфликта обвиняет оппозицию: «Всем здравомыслящим гражданам давно понятно, что силовые действия провоцируют исключительно оппозиционные лидеры», - отмечает и.о. министра внутренних дел. - «МВД требует от экстремистов добровольно сдать оружие и вернуться в рамки мирного протеста. А лидерам и представителям оппозиции, которые способны трезво оценить ситуацию, - отмежеваться от радикалов и не поддерживать их дальше».

Диалог «под прицелом»

Аналогичное мнение было озвучено и в Администрации Президента, где попытки оппозиционеров наладить диалог назвали «маневром для затягивания времени и мобилизации, вооружения боевиков с Майдана».

В АП заявляют, что «все попытки власти по налаживанию диалога и мирному урегулированию конфликта боевиками проигнорированы. Они перешли в наступление. Число погибших и раненых правоохранителей идет на десятки», - отмечалось в сообщении.

Кроме того, в АП заверили, что «принимаются все меры для прекращения кровопролития».

Впрочем, в ВО «Свобода» озвучили иную информацию. По их данным, 20 февраля, начиная с восьми утра, «силовики начали боевые действия против защитников Майдана – несмотря на объявленное властью перемирие». По их данным, группы по несколько человек, под прикрытием вооруженных силовиков, забрасывали самооборону Майдана горючими смесями и свето-шумовыми грантами. Со стороны «Беркута» коктейли Молотова также летели в здание консерватории.

Несмотря на это, митингующим удалось удержать оборону, они даже вернули ранее утраченные позиции возле арки на Майдане Независимости, часть улицы Институтской и вытеснили силовиков из Октябрьского дворца. В это время со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики. «Группа лиц в черной форме без каких-либо опознавательных знаков открыла огонь из огнестрельного оружия по людям, которые подошли к дворцу Свободы (речь идет об Октябрьском дворце – УНИАН). Стреляют снайперы и автоматчики. Очень много раненных и убитых. На Майдан срочно нужны скорые», – сообщил народный депутат Украины от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.

Происходящее является провокацией со стороны власти – такого мнения придерживаются все три лидера оппозиции. «Цель этой провокации – продемонстрировать миру агрессию, - говорится в их совместном заявлении. – Известно, что сейчас в Украине, в Киеве, находятся министры иностранных дел, в частности Франции, Германии и Польши».

Яценюк, Кличко и Тягнибок призвали власти прекратить эти провокации, прекратить раздачу оружия и боеприпасов милиции и «титушкам», чтобы избежать дальнейшего кровопролития. А народных депутатов всех фракций призвали собраться в стенах Верховной Рады для принятия решений о прекращении конфликта.

Депутаты проявляют политическую смелость

К сожалению, на этот призыв откликнулись далеко не все. Не решились разыгрывать свою «золотую акцию» без предварительных договоренностей коммунисты. «Мои коллеги по фракции находятся недалеко от Верховной Рады», - сказал лидер КПУ Петр Симоненко.

Но, по его словам, принимать участие в заседании коммунисты будут в том случае, если созыв заседания произойдет «в соответствии с регламентом».

Фракция Партии регионов также отказалась принимать участие в заседании Верховной Рады, так как «нет такого решения фракции». «Мы не будем принимать участие, потому что такого решения фракции нет», - сказал народный депутат от ПР Владимир Олийнык и добавил, что представители оппозиции планируют принимать решения «неконституционным способом».

Впрочем, после обеда в здании парламента было немало регионалов. В частности, тех, кто со вчерашнего дня начал выходить из состава фракции. «Депутаты фракции Партии регионов заявляют о создании внутри фракции антикризисной депутатской группы. Мы приглашаем всех народных депутатов, независимо от их партийности, присоединиться к совместной работе по реализации заявленных шагов в парламенте», - сообщил сегодня народный депутат от ПР Сергей Тигипко.

По его мнению, в связи с неспособностью украинских властей контролировать ситуацию на улицах, необходимо немедленно сменить спикера и назначить на эту должность депутата от оппозиции, а также срочно избрать премьер-министра, кандидатура которого будет поддержана всеми фракциями. Депутат также предложил создать следственную депутатскую комиссию по расследованию всех нарушений, которые привели к человеческим жертвам.

Руководствоваться интересами граждан призвал и его коллега по фракции Нестор Шуфрич. «В сложившейся ситуации только диалог и компромисс, в том числе и вокруг вопроса внесения изменений в Конституцию, могут обеспечить пути выхода из сложившегося глубочайшего кризиса и остановить противостояние на улицах Киева», - сказал он.

«Я считаю, Верховная Рада должна работать день и ночь в пленарном режиме, а не прятаться за работой в комитетах или выборных округах. И должна и заниматься только одним вопросом – рассматривать все возможные и невозможные предложения, чтобы немедленно прекратить кровопролитие», - в свою очередь заявил депутат-регионал Александр Кузьмук.

В результате, на экстренное заседание Верховной Рады собрались 227 народных депутатов. Заседание открыл вице-спикер парламента Руслан Кошулинский. Первым вопросом он поставил на голосование решение голосовать поднятием рук, так как система «Рада» не работает. Это предложение поддержали все присутствующие. Затем объявил перерыв.

В шаге от санкций

Тем временем, переговорный процесс проходил и на Банковой. Главы МИД Франции, Германии и Польши провели встречу с президентом Украины Виктором Януковичем. К сожалению, по окончанию переговоров, участники диалога отказались от комментариев. Дипломаты отбыли в Брюссель на чрезвычайное заседание глав МИД Евросоюза, на котором планируется принять введение персональных санкций против украинских чиновников, ответственных за насилие.

В то же время, по словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Россия направляет в Киев омбудсмена Владимира Лукина. «Президент Украины предложил главе российского государства направить в Киев российского представителя для участия в переговорном процессе с оппозицией в качестве посредника… Владимир Петрович (Лукин) обладает богатейшим опытом дипломатической службы, значительным авторитетом среди правозащитников, возглавлял крупную оппозиционную партию», - сказал Песков.

Как бы там ни было, по разным данным, европейские дипломаты пытались донести до Виктора Януковича мысль о том, что насилие необходимо прекратить немедленно. А вести переговоры с оппозицией – необходимо. По мнению эксперта польского аналитического Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуша Ольшанского, президент Украины, в случае силового подавления акций протеста и установления авторитарного режима, не сможет контролировать всю территорию страны, и такая ситуация будет невыгодной для людей из его окружения.

Он также выразил мнение, что власть не заинтересована в переговорах о разрешении политического кризиса, назвав доказательством продемонстрированное на этой неделе нежелание Януковича общаться с лидерами Евросоюза по телефону. «Это можно понять, потому что, несмотря на то, как будет развиваться ситуация на Майдане, любой возможный компромисс должен включать отставку Януковича», - считает Ольшанский.

Польский эксперт также не исключил дальнейших попыток «зачистки» Майдана, назвав, впрочем, успешность такой акции весьма сомнительной.

Татьяна Урбанская