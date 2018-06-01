Владимиру Гришко не спится: он вспоминает Америку и думает о налоговой

Украинский оперный певец, маэстро, ас украинской оперной сцены, народный артист Украины, советник Президента Украины Виктора Ющенко по вопросам культуры, генерал-атаман украинского казачества, Владимир Гришко вернулся из Нью-Йорка, где три месяца пел в Метрополитен Опера. В честь своего возвращения домой маэстро организовал «завтрак» журналистов с собой, на котором и поделился впечатлениями от пребывания в на американской оперной сцене.

Сына Украины (так часто себя любит называть сам Владимир Гришко) вышли встречать две девы в вышитых нарядах с хлебом. Маэстро отщипнул кусочек, коснулся рукой пола и сказал, что рад всех приветствовать.

Следствие пребывания Гришко в Америке ощущалось сразу: он постоянно улыбался, с собравшимися поздоровался «добрый день» и «доброе утро», потому что у них (в Америке) «другое время», а девушек, предподнесших ему хлеб, спросил, бывали ли они в Америке?..

Певец выражал большую радость быть снова в Украине, он об этом с таким восторгом рассказывал, что перескакивал с мысли на мысль, ему хотелось рассказать все и сразу:

– Я за три месяца уже не знал, куда себя девать, так я много пел в Метрополитен... Одним словом, с Новым годом вас, с Рождеством Христовым. Поверьте, я рад быть здесь. Я себе несколько раз в день говорю, чтобы что-то почувствовать, нужно что-то изменить в своей жизни: куда-то уехать, куда-то убежать, чтобы тебя запроторили на какую-нибудь галактику. Дома, поверьте мне, это вдохновение, это то, что мне дает и боль, и радость, и неусталость. То есть украинское небо я ни на что не променяю.

Гришко говорит, что не может спать, потому что постоянно вспоминает, как прошло его турне в Нью-Йорке.

– Я вспоминаю, как прошло, – без скромности хвастается певец, – турне в Метрополитен Опера и ставлю себе очень высокую оценку, очень высокую! Меня назвали украинской ракетой.

Казалось бы, три месяца - не такой большой срок, но для большого маэстро за это время многое изменилось в Украине.

– Вы знаете, меняется Украина как ребенок. Меня три месяца не было, и Киев уже какой-то другой, люди другие.

Владимир Гришко был в Америке не только в качестве знаменитого украинского оперного певца, он также встречался с диаспорой в качестве советника Президента Украины. Рассказывал ей, как мы здесь поживаем на Украине и получал мессиджи для Виктора Андреевича

– Меня, как советника Президента, приглашали на очень много важных акций... Недавно мы отмечали печальное событие – Голодомор. Мне было приятно, когда ко мне подходили диаспоряне и просили, чтобы я передал благодарность Президенту Украины за то, что на государственном уровне признали Голодомор геноцидом. После встречи с диаспорой в душе я себя больше стал уважать. Диаспоряне говорили мне: «Господин Гришко, а как вы там живете, а как там парламент, а как Юлия Владимировна?», а я их спрашиваю: «А как Вы здесь живете?». Они говорят: «Мы здесь не живем, мы выживаем, а живем мы в Украине: мыслями, сердцем!»

Украинский атаман говорит, что дважды хотел вернуться в Украину, но «официальные и важные лица Метрополитен Опера» его не отпустили.

В Метрополитене маэстро принимал участие в постановке «Войны и мира», в которой только солистов было 150 (один из них Гришко), а всего на сцене 300-400 человек, за дирижерским пультом стоял лучший дирижер планеты Валерий Гергиев из Мариинского театра. Гришко говорит, что был очень занят, но нашел время, чтобы поговорить с Валерием Гергиевым о своем фестивале «Киевская Русь».

– В 2007 году «Киевская Русь» не состоялась в силу политических обстоятельств, по разногласиям между ветвями власти. Но в этом году я, как продюсер фестиваля, заявляю, что он состоится. Я в этом году планирую грандиозное шоу при поддержке Президента Украины. Мы объединим несколько оркестров, несколько хоров, мы покажем самых выдающихся певцов Украины, то есть я приглашаю и попсовую братию, которую я очень люблю и уважаю, приходить на такие элитарные вечера.

За оперным певцом давно замечена любовь к попсе, и у него уже были попытки петь в этом стиле. Он признался, что ему уже поднадоело петь оперу

– Знаете, время меняется... Нельзя быть постоянно оперным певцом. Откровенно говоря, мне уже поднадоело петь оперу. К сожалению, это так, хоть и грешно так говорить. В опере меня удивить нечем.

Гришко часто вставлял русские слова, но галатно извинялся и говорил, мол, мысли еще настроены на английский.

Кроме радостей, Гришко в Нью-Йорке переживал также грустные минуты.

– Единственное, что я потерял, когда вернулся в Метрополитен – я не увидел единственного выдающегося певца, повторяю, единственного певца за всю историю нашей цивилизации, моего друга, моего коллеги, Лучано Паваротти. Я его там не увидел. Я пришел в ту комнату, где он пел и почувствовал ту ауру, почувствовал, что он сейчас выйдет и спросит меня: «Владимир, как ты? Что делаешь? Опять поешь эту российскую оперу?». К величайшему сожалению, в Метрополитене еще не было украинской оперы.

Гришко говорил, что в Метрополитене видел много выдающихся певцов, но с ними даже не здоровался, проходил мимо них. А все потому, что они - большие завистники, они даже не приехали на похороны Лучано Паваротти.

В Нью- Йорке и Вашингтоне билет в оперу стоит от 300 долларов. Я поинтересовалась у нашего «заробитчанина», сколько он заработал денег? Конкретного ответа, впрочем, не прозвучало.

– Я до налоговой еще дойду, знаю, они меня ждут. Вы знаете, немало заработал я денег, немало. Я вам говорю правду, потому что сегодня такой день, когда нужно говорить только правду (тут я пыталась вспомнить, что же за день, потом поняла – возвращение Гришко на родную землю. – Авт.). Я отправил теплоходом в Киев десять пачек детских вещей. Там невозможно не купить за десять долларов джинсики или футболочку. Вы не думайте, у меня же двое детей, меня моя женщина просто изнасиловала в этих магазинах. Я просто садился на плитку и сидел, мне нужно было беречь голос, потому что фанера в Метрополитене не проходит. Я заработал много, но и потратил тоже много. Я вас уверяю! Гришко должен зарабатывать много!

Большой певец также предостерег всех желающих пригласить его на выступление.

– Должен сказать, что отныне я буду петь только в лучших театрах, с лучшими условиями и за очень высокие гонорары, повторяю за безумно высокие гонорары. Это я вам прямо говорю, потому что я не фарисей, я знаю молитвы, меня их научила мать.

Что касается «завтрака». Анонсировалось, что будет завтрак-прием с маэстро Гришко в любимом французском ресторане певца. Наверное, украинец Гришко, теперь наполовину ньюйоржец, перенял у американцев минимализм в области угощений. Поэтому так называемый «завтрак» ограничился несколькими бутербродиками на немалую аудиторию, а вместо чая-сока дали попить чистой водички...

Можно сказать одно: от скромности Владимир Гришко не умрет, и если уж он называет своим другом покойного Лучано Паваротти, то пусть бы хоть немного подражал ему.

Оксана Климончук