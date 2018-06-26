Ющенко написал записку для Бога (фоторепортаж)

Ющенко написал записку для Бога (фоторепортаж)

18:42, 14 ноября 2007
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Во время пребывания в Израиле Президент Украины и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО посетили святыни Иерусалима, в том числе у Стены Плача...

Во время пребывания в Израиле Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО посетили святыни Иерусалима. Они побывали в Церкви всех наций, где поклонились камню, на котором прочитал свою последнюю молитву Иисус Христос. Кроме того, Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО побывали в Гефсиманском саду, а также поставили свечи к иконе Богородицы в гробнице Святой Богородицы. Президентская чета побывала у Стены Плача и в подземных ходах под ней. В.ЮЩЕНКО вложил в стену свою записку.

Фото Николая Лазаренко / УНИАН

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