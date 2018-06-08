Гайтана: То я думаю, что я замуж хочу, то – ни в коем случае!

На вопросы УНИАН ответила певица Гайтана

ПЕСНЯ МНЕ НУЖНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ Я ЕЕ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА

Ваше имя Гайтана означает “сильная и великая”. Вы всегда себя такой чувствуете?

Нет, не всегда. Иногда я чувствую себя сильной, иногда такой маленькой и слабой-слабой (смеется).

Помните, как с помощью вокала заработали свои первые деньги?

Я начала петь в 12 лет в вокальном ансамбле “Альтана”. С группой мы зарабатывали денежки. Мы пели с Владимиром Быстряковым, озвучивали мультики. Но вот ощущение, когда мне дали мои первые сто долларов – это было очень неожиданно. Я выступала на мероприятии учебных заведений. Там вручали какие-то грамоты, поздравляли. И я вышла, спела песню от своего женского экономического лицея и в зале нашелся человек (он не знал, что я пою, люблю петь), хозяин какой-то польской фирмы, и решил мне подарить 100 долларов просто за то, что я спела. Это было так официально, но очень неожиданно. Я не могла подумать, что мне дадут деньги за мое пение. Дальше уже были концерты, я начала себя чувствовать как певица – выступления, платья. Но вот именно тот момент мне почему-то запомнился больше всего.

Как к Вам пришла известность? Вы ее на себе почувствовали?

Как-то я ехала на велосипеде и меня догнала милицейская машина. Я не могла понять, что же я такого нарушила? А они подъехали и говорят: “Гайтана, извините, можно автограф?” Это было всего несколько лет назад...

Как традиционно проходит день певицы?

Например, сегодня мне сказали, что с 12 у меня пять интервью, потом будет съемка, потом примерка костюмов для журнала “Elle”. Это мой список на сегодня. С 12 и до 6 вечера у меня есть определенные дела. В 8 часов у меня студия. Я готовлюсь к новому альбому. Поэтому вечером еду на студию, чтобы посмотреть новые песни, попеть, откорректировать. И в полдесятого я должна посмотреть фотосессию. Сегодня выступлений нет. Завтра у меня вечером концерт. Послезавтра я улетаю в Турцию. В общем-то, день певицы обычно суетный, но интересный, творческий.

Вы вспомнили о записи нового альбома. Как проходит подготовка? На каком этапе?

Уже определены все песни, но пока ещё нет названия альбома. На данном этапе я пою тексты, потом слушаю их дома, понимаю, что хочется сделать по-другому. Может быть, какое-то слово спеть по-другому. В припеве добавить несколько голосов, чтобы это звучало интереснее. Детали, украшения. Я очень люблю красоту музыки и над каждой песней работаю очень тщательно. Песня – это для меня не очередной шаг на пути к известности. Мне нужна песня для того, чтобы я ее очень любила. Это ведь кусочек дневника моей жизни.

Как Вы относитесь к телевизионным музыкальным проектам типа “Фабрика звезд”, “Как стать звездой”, “Шанс”?

Это очень здорово. Это действительно хороший шанс для талантливых людей показать себя. Когда я начинала, не было такой возможности. Я бы, тогда, конечно, с удовольствием поучаствовала.

Кстати, об участии. В этом году впервые украинские исполнители имеют возможность отправиться на церемонию награждения MTV, которая будет проходить в Мюнхене. Вы тоже среди номинантов. Как оцениваете свои шансы?

Я не думаю об оценке шансов. Если случится эта поездка, то для меня важно – чтобы я комфортно чувствовала себя на сцене, чтобы мы прекрасно выступили со своей командой и чтобы нас ничего не подвело.

МОЯ ВНЕШНОСТЬ – ЭТО 50% СЦЕНИЧЕСКОГО УСПЕХА

Вы давно не были в Конго. Как поддерживаете отношения с отцом?

Мы созваниваемся.

А брат?

У меня есть сводный брат...

Вы когда-то говорили, что хотели бы привезти его в Киев учиться…

Я сейчас думаю об этом. С ним лично я контактов не поддерживаю, с отцом общаюсь. Я хочу, чтобы отец приехал сюда сначала, увидел ситуацию, и тогда решил, хочет ли он отправить его сюда или все же во Францию. Или ко мне, к сестре, или к дяде во Францию.

Расскажите историю Ваших родителей.

Папа здесь учился. Он познакомился с мамой. Моя мама украинка. Любовь… Я родилась, и мы уехали в Конго. Мне тогда было полгодика. Жили там. Ну а потом, как у всех людей, иногда получается – иногда нет...

А почему не ездите туда? Из-за плотного рабочего графика или нет таких тесных отношений?

Отношения есть. Просто так далеко лететь. У меня обычно есть две недели на отпуск. Туда лететь очень долго, и хочется полететь хотя бы на месяц. Я каждый раз думаю, что у меня будет месяц отпуска, и я тогда полечу.

Как Вам живется в Украине с такой экзотической внешностью? Какие бы Вы назвали плюсы и минусы?

Живется отлично, потому что все обращают на меня внимание. Это 50% сценического успеха. Я всегда заметна. Плюсов, наверное, намного больше. Были детские дразнилки, но дразнят ведь и тех, кто в очках, кто немного толще, чем обычно. А так, я счастлива, что я отличаюсь. Меньше усилий для того, чтобы тебя заметили (смеется).

ЕСЛИ У МЕНЯ БУДЕТ НАСТРОЕНИЕ – ВЫЙДУ ЗАМУЖ

Ваша мама шьет Вам костюмы к выступлению. А у дизайнеров что-нибудь заказываете? И где вообще покупаете одежду?

Я всегда покупаю одежду, которая мне нравится. По концертным костюмам я сотрудничаю с одним ателье, причем сотрудничаю очень давно – с первого платья, которое было сшито для клипа“Самотня Bossa”, – оно называется “Модна голка”. Мы вместе выбираем ткань. Я говорю, чего бы мне хотелось. Они это все учитывают. Очень творческая совместная работа. Я всегда имею непосредственное отношение к моему костюму. Я всегда знаю, что я хочу.

Как обстоят дела с личной жизнью? В одном интервью Вы сказали: “Если хочешь потерять своего мужчину навсегда – оформи с ним отношения официально”. Не изменились ли Ваши взгляды?

Как и у любой девушки, у меня семь пятниц на неделю. То я думаю, что я замуж хочу, то – ни в коем случае. Если будет настроение – значит, я замуж выйду. Если настроение будет не то – замуж не выйду.

Почему мужчина, когда ухаживает за девушкой, готов просто носиться с ней, дарить ей цветы, суетиться настолько, что думаешь: Боже мой, вот если бы так длилось вечно! А когда эта пара женится, он почему-то уже начинает ходить на вечеринки один. А ведь сначала ходят вместе, а потом все потихонечку начинает расползаться. Это меня и пугает…

А сейчас любимый мужчина есть?

Конечно!

И связывать свои отношения пока не планируете?

Мы и так связны – мы вместе живем. А официальная документация – это для меня банально.

Раньше Вы хотели пять детей. До сих пор остается такое желание?

Да, очень хочу пять детей! Надеюсь, что мечта начнет осуществляться в недалеком будущем, в ближайшем будущем (смеется).

Вы всегда берете авто на прокат и не покупаете собственного, потому что, как Вы где сказали, “машина может надоесть”. Вы во всем такая непостоянная?

Я очень люблю разнообразие. Люблю делать вещи под настроение. Поэтому, можно сказать, наверное, да. Во всем? Наверное, не во всем, но непостоянная. Допустим, сейчас осень. Я сегодня с утра очень рано поднялась, поехала и закупила полностью новые цветы, новые свечи, новые салфетки, новую посуду, потому что чувствую, что осень дает другое настроение, мне хочется других цветов…

Какую музыку Вы слушаете? И как часто в Вашем доме звучат мелодии других исполнителей?

Постоянно. Я очень люблю Дайану Росс. С детства. Я слушаю ее постоянно. У меня есть все ее альбомы. Я знаю все ее песни. Она связывает меня с детством. Это голос связывает меня с детством, поэтому я, наверное, ее очень люблю. А также люблю всю музыку тех времен. Правильный вкус к музыке должен складываться изначально. Нужно слушать правильную музыку – хорошую, позитивную, которая дает тебе видение всего мира, не только вот какой-то кусочек страны в одном стиле. Ты должен слушать разную музыку, чтобы она раскрывала твое мировоззрение.

Некоторое время вы пели в клубах. Теперь выступаете на большой сцене. Изменилось ли к Вам отношение публики?

Там была очень благодарная, очень классная публика. Мне даже иногда кажется, она была более честная, чем сейчас. Потому что тогда я не была известна. Меня никто не знал. Люди меня первый раз видели, слышали – и сразу было видно их честную реакцию – понравилось или нет. Им нравилось. Сразу: “Вау! Как вас зовут? Как вы здесь оказались?”

Свои песни Вы в основном пишете сами. А как насчет клипов? Не пробовали себя в режиссуре?

Я очень не люблю съемки клипов, потому что там тратишь столько времени, для того чтобы сказать одну и ту же фразу. Это так скучно, мне кажется. Для меня творчество, это когда действие происходит в данный момент – я выхожу на сцену, я пою. Повторять одну эмоцию 150 раз с тем же выходом – это уже не творчество, это именно работа актера. Я не умею играть, я умею настоящую эмоцию сказать. Клипы мне тяжело даются физически. Я хочу один раз пройти – и все. Сняли и закончили. А приходится снимать целые сутки. 150 раз одно и то же. Ну а с другой стороны – это работа, это красиво. Я понимаю, зачем все это нужно, это неотъемлемая часть работы. Но к творчеству она не имеет никакого отношения в моей жизни.

Не было предложений сняться в кино? Это ведь сейчас довольно модно среди певцов. И, собственно, хотелось бы?

Вот в кино очень бы очень хотелось... Не могу сказать, что я чувствую себя какой-то большой актрисой (смеется). Не знаю, что я буду играть, как я буду играть. Попробовать хотелось бы. Но в какой-то интересной роли.

У МЕНЯ ЕСТЬ УЛОВОЧКИ В КАЖДОМ БЛЮДЕ

Чем занимаетесь помимо музыки? Есть совершенно отвлеченное хобби?

Я очень люблю готовить. Я люблю готовить блюда-микс, ведь я много путешествую. Собираю все самое вкусненькое, оно потом у меня миксуется в голове и начинаются добавки специй. Вроде смотришь – блюдо обычное, но пробуешь, абсолютно не похоже на другие. У меня есть свои всякие уловочки. Допустим, чтобы вкусная была котлета, необычная, нужно взять кусочек копченого мяса или грудинки и перекрутить вместе с фаршем. И все остальное – то же самое. А каждый кушает и говорит: “Какая вкусная котлета”. Я говорю: “Вот такие ручки золотые”. Такие вот уловочки у меня имеются в каждом блюде, они его освежают и дают абсолютно новое настроение.

У Вас есть друзья в шоу-бизнесе? И как вообще складываются отношения с коллегами? Конкуренция чувствуется?

Я не чувствую конкуренции совершенно. Я занимаюсь любимым делом – пою, и получаю от этого огромное удовольствие. Что же касается друзей… Друзей нет, потому что времени нет дружить. Мне очень нравится Асиюшка – Ассия Ахат. Она очень милый, светлый человечек. Ани Лорак тоже хорошая девушка. Вот недавно пропустила ее день рождения, а в прошлом году была у нее. Виталий Козловский очень милый парень. Чувствуется, что он честный человек, с которым нормально можно общаться.

А вообще мне многие артисты нравятся – просто времени нет общаться. Когда мы видимся, я с большим удовольствием общаюсь. Люблю поболтать…

Беседовала Анна Ященко