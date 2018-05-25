В помощь правоохранителям: справка об уличных гонках в Киеве

В помощь правоохранителям: справка об уличных гонках в Киеве

17:59, 12 октября 2012
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В ключе последних заявлений ГАИ и руководства МВД о том, что, не смотря на кровавые автомобильные аварии (в одной из которых погиб замминистра экономики), происшедшие по вине уличных гонщиков, правоохранителям «ничего не известно» о фактах уличных гонок, УНИАН решил помочь правоохранителям и публикует материал об излюбленных местах стритрейсеров в столице.

Все уже успели благополучно забыть, но не так давно в жутком ДТП погиб директор департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Украины Сергей Чекашкин. Несмотря на подробные рассказы свидетелей об обстоятельствах автокатастрофы, утверждающих, что причиной жуткого ДТП стали уличные гонки, в МВД Украины настаивают, что это была «обычная авария».

Фото: magnolia-tv.com

ГАИ упорно «не замечает» происходящие на дорогах Киева нелегальные состязания безответственных самоубийц, ссылаясь на отсутствие фактов об оных. Между тем, жители домов, прилегающих к широким столичным проспектам, ночами регулярно «наслаждаются» ревом моторов и визгом шин, которые по странной случайности всегда имеют место быть в отдалении от постов ДПС.

Нелегальные уличные, как правило, ночные, гонки – опасная забава, пришедшая к нам с Запада – проблема не только Киева. На днях, 10 октября, в Москве трагически погибла известная актриса Марина Голуб. Просто потому,  что  несколько гонщиков пытались проскочить дорогу на красный сигнал светофора, и лихач на Cadillac врезался в  такси, на котором ехала артистка. Совершив ДТП, убийца просто скрылся с места аварии.

Стрирейсеры гоняют во многих городах Украины, но, наиболее печально известны два города кровавой стритрейсерской славы – Киев и Одесса. Именно здесь регулярно происходят ночные аварии, участники которых развивают запредельную скорость, недопустимую в городской черте. Как отмечают сами гонщики, популярности Одессы и Киева способствуют три фактора – наличие большого числа достаточно длинных отрезков дорог без регулируемых перекрестков, сравнительно неплохое (по сравнению с остальной страной) качество дорожного покрытия и большое количество спортивных автомобилей у горожан (или, в случае с Одессой, летом – также у гостей города).

После страшной аварии на Бориспольской трассе (где за рулем «Додж Вайпер» погиб, состязаясь с «Феррари», руководитель департамента Минэкономики Сергей Чекашкин) министр внутренних дел заявил, что проверить информацию о проведении нелегальных автомобильных гонках в больших городах «затруднительно», так как место и время проведения уличных нелегальных заездов знают лишь их организаторы.

Однако, как удалось выяснить корреспонденту УНИАН, организаторы нелегальных гонок отнюдь не стремятся к глубокой конспирации. Во всяком случае, чтобы узнать расписание ближайших «заездов» - мест, дат и времени, сотрудникам ГАИ достаточно уметь пользоваться Интернетом.

Информацию о клубах стритрейсеров, о местах сбора, о стоимости участия, о видах гонок и о многом другом, имеющем отноешнее к гонкам, без труда можно найти в Сети.

Например, вот здесь: http://vk.com/id58761442


 

Нехитрая процедура регистрации, вхождение в группу – и запросто можно оказаться в курсе всех стритрейсинговых новостей: что, когда и где.

Гонки бывают благотворительными, как эта:  http://vk.com/blagodiyniy_drag

и политическими  http://vk.com/event42607823 :

Очень много информации о гонках есть на автомобильных клубных форумах. Например, здесь:
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=25558

Но больше всего информации о стритрейсинге в Киеве есть на сайте http://autoua.net/

(http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=6391121&an=0&page=0#Post6391121 - вот ссылка на обсуждение смерти чиновника и рассказа о гонках на Бориспольской).

На тот случай, если у сотрудников Госавтоинспекции нет доступа к Сети или запрещены из производственных соображений развлекательные сайты и социальные сети, УНИАН предлагает список наиболее популярных мест проведения гонок в столице.

1.  Одно из самых популярных мест для классического драг-рейсинга (спринтерский заезд длинной в 402 метра, обычно для двух авто) является съезд с Большой Кольцевой от перекрестка с улицей Вышгородской – среди гонщиков просто «тупик» или «тупичок».

2.  На Бориспольской трассе в обе стороны чаще устраивают  ролл-он (тип гонки, которая начинается не с места, а в процессе движения нескольких автомобилей, со скорости 50-60 км/ч).

3.  Регулярные визги покрышек постоянно мешают спать и жителям проспекта Бажана (от Южного моста в сторону Позняков).


4.  Дарницкий мост (он же «Мост Кирпы») – в обе стороны также часто становится площадкой для нелегальных соревнований.

5.  Набережно-рыбальская и Гаванский мост (как правило, от перекрестка с улицей Электриков в сторону цента) являются популярным «треком» ночами на выходных.

6.  Улица Богатырская – от стационарного поста ГАИ до Петровки – также лакомый участок для лихачей.

Места сбора участников крупномасштабных, не стихийных, а тщательно спланированных и организованных гонок так же не сложно вычислить с помощью Интернета, но, специально для МВД, отметим, что чаще всего это стоянка возле ВДНХ или парковка у музея ВОВ.

Время «плановых» гонок почти всегда стандартное – около 22-23 часов, и обычно это ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье.

Тщательно планируемые гонки в чем-то даже восхищают своей продуманностью и детальным планированием. Так, зачастую организаторы, переодевшись в форму сотрудников ГАИ, нелегально «перекрывают» отдельные участки дорог, с тем, чтобы расчистить их для гонщиков – стоят неподалеку от точки старта и милицейским  жезлами заворачивают транспорт на объездные пути. Впрочем, столичные таксисты поговаривают, что иногда одетые в форму помощники  стритрейсеров – не фальшивые, а вполне настоящие сотрудники ГАИ: гонщики не скупятся в вознаграждении за помощь в расчистке гоночных «треков».

О гонках без труда можно узнать и у жителей мест, облюбованных лихачами. Например, жильцы дома 4В по улице Кондратюка, что возле Большой Кольцевой, рассказывают, что особенно донимают их гонщики весной и летом. «Мы живем в этой квартире четыре года, и все это время регулярно слышим дикие звуки по ночам. Долгое время не могли понять, что это, пока соседи не рассказали о гонках», - жалуется местная жительница Ольга Бойко.

К слову, и сами автогонщики-нелегалы с иронией воспринимают  комментарии МВД о неведении по вопросу гонок, и анонимно заверяют, что милиции хорошо известны все места их встреч. Более того, стритрейсеры намекают, что  почти всегда водителям удается договориться с ГАИ.

«Обычно, если мы собираемся не слишком большой толпой и не препятствуем движению — они наблюдают издалека, не трогают, - рассказал УНИАН один из членов столичного клуба стритрейсинга Андрей. – Но, случаются и «обострения» в борьбе с гонщиками — тогда бойцы ГАИ приезжают на места нашего сбора и сразу предупреждают, что «сегодня ездить не надо». Обычно договариваемся».

Гонки в законе

Следует отметить, что и специальной законодательной базы, как, например, в некоторых штатах США, которая позволяла бы более эффективно бороться со стритрейсерами, в Украине нет. Сотрудники ГАИ, став свидетелями нелегальных состязаний, могут лишь штрафовать непосредственных участников гонки за нарушение правил дорожного движения (другой вопрос, что ГАИ не очень-то стремится гонятся за стритрейсерами). А вот организаторы гонок с юридической точки зрения (кроме случаев с переодеваниями в правоохранителей) находятся в полной безопасности.

Рассуждать о том, что народным депутатам стоило бы принять соответствующие законы или поправки в действующее законодательство, которыми люди, дающие отмашку «Старт!» для любителей посоревноваться в городе или организовывающие сбор стрирейсеров, приравнялись бы к соучастникам нарушений ПДД, да и вообще которыми наказание за нарушение правил в процессе именно гонки ужесточались бы, не приходится.

Ведь в самой Верховной Раде немало любителей запрещенной в Украине скорости. Один из парламентариев, настояв на своей анонимности, рассказал УНИАН, что коллеги по парламенту неоднократно предлагали ему «погонять», но он отказался – впрочем, не из уважения к ПДД и безопасности на дорогах, а потому, что коллеги, предлагавшие рейсинг, - «неадекватные товарищи».

К сожалению, никто из опрошенных УНИАН парламентариев не сознался в том, что когда-либо учувствовал в ночных «покатушках». Однако, среди нардепов немало любителей скорости, которые любят понарушать скоростной режим и безо всяких состязаний.

Например, летом депутат из фракции Партии регионов Владислав Лукьянов хвастался в социальной сети Фейсбук возможностями своей машины Audi A8: «Порадовала дорога в Одессу, 2:40 часа и на месте», - написал он на своей странице, приложив к своим наблюдениям фото спидометра своего автомобиля, на котором зафиксирована скорость 241 км/час (на трассе Киев-Одесса максимально разрешено разгонятся до 110 км/ч). После этого высокоскоростной политик признался журналистам, что разгонялся на своем авто и до 310 километров в час – на Бориспольской трассе, которую так любят стритрейсеры.

Его коллеге по партии, Николаю Лисину, повезло меньше – и в прошлом году он  разбился на своей «Ламборгини». По, кстати, одной из версий -  именно в результате уличной гонки. В том же 2011-м на  Столичном шоссе разбился Porsche 911 Carrera 4S. По неизвестным причинам водитель,   совладелец сети магазинов домашнего текстиля Linens и депутат Васильковского райсовета от партии Сильная Украина Олег Азарченко не увидел знак, предупреждающий о дорожных работах, и на высокой скорости протаранил дорожные знаки вместе с пластмассовыми блоками, после чего врезался в бетон. Один пассажир вылетел из машины через окно, другой, вместе с водителем, сгорел в салоне.

Однако, стритрейсеры, состоящие в официальных клубах,  от таких аварий открещиваются. «Эти ненормальные не имеют с нами ничего общего. Мы занимаемся спортом, а они лихачат», - подчеркивает собеседник УНИАН Андрей. То, что «спорт» нелегален, опасен для «спортсменов» и окружающих, и, в общем-то, мало чем отличается от депутатской любви к скорости, его не смущает. Свой «спорт» стритрейсеры особо опасным не считают, а к заявлениям о запрете негласных гонок относятся скептически: «Мы всегда найдем для  этого место. Это наше хобби, как и любое другое. Почему мы должны его лишиться?»

В ближайшее время, к радости гонщиков и сожалению окружающих, лишаться хобби стритрейсерам действительно не придется — из-за выборов и законов о мирных собраниям милиции нужно будет разгонять митинги и «языковые» протесты, так что бороться с опасной для жизни и здоровья незаконной забавой будет некому.

Анастасия Береза

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