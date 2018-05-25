В помощь правоохранителям: справка об уличных гонках в Киеве

Все уже успели благополучно забыть, но не так давно в жутком ДТП погиб директор департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Украины Сергей Чекашкин. Несмотря на подробные рассказы свидетелей об обстоятельствах автокатастрофы, утверждающих, что причиной жуткого ДТП стали уличные гонки, в МВД Украины настаивают, что это была «обычная авария».

ГАИ упорно «не замечает» происходящие на дорогах Киева нелегальные состязания безответственных самоубийц, ссылаясь на отсутствие фактов об оных. Между тем, жители домов, прилегающих к широким столичным проспектам, ночами регулярно «наслаждаются» ревом моторов и визгом шин, которые по странной случайности всегда имеют место быть в отдалении от постов ДПС.

Нелегальные уличные, как правило, ночные, гонки – опасная забава, пришедшая к нам с Запада – проблема не только Киева. На днях, 10 октября, в Москве трагически погибла известная актриса Марина Голуб. Просто потому, что несколько гонщиков пытались проскочить дорогу на красный сигнал светофора, и лихач на Cadillac врезался в такси, на котором ехала артистка. Совершив ДТП, убийца просто скрылся с места аварии.

Стрирейсеры гоняют во многих городах Украины, но, наиболее печально известны два города кровавой стритрейсерской славы – Киев и Одесса. Именно здесь регулярно происходят ночные аварии, участники которых развивают запредельную скорость, недопустимую в городской черте. Как отмечают сами гонщики, популярности Одессы и Киева способствуют три фактора – наличие большого числа достаточно длинных отрезков дорог без регулируемых перекрестков, сравнительно неплохое (по сравнению с остальной страной) качество дорожного покрытия и большое количество спортивных автомобилей у горожан (или, в случае с Одессой, летом – также у гостей города).

После страшной аварии на Бориспольской трассе (где за рулем «Додж Вайпер» погиб, состязаясь с «Феррари», руководитель департамента Минэкономики Сергей Чекашкин) министр внутренних дел заявил, что проверить информацию о проведении нелегальных автомобильных гонках в больших городах «затруднительно», так как место и время проведения уличных нелегальных заездов знают лишь их организаторы.

Однако, как удалось выяснить корреспонденту УНИАН, организаторы нелегальных гонок отнюдь не стремятся к глубокой конспирации. Во всяком случае, чтобы узнать расписание ближайших «заездов» - мест, дат и времени, сотрудникам ГАИ достаточно уметь пользоваться Интернетом.

Информацию о клубах стритрейсеров, о местах сбора, о стоимости участия, о видах гонок и о многом другом, имеющем отноешнее к гонкам, без труда можно найти в Сети.

Например, вот здесь: http://vk.com/id58761442





Нехитрая процедура регистрации, вхождение в группу – и запросто можно оказаться в курсе всех стритрейсинговых новостей: что, когда и где.

Гонки бывают благотворительными, как эта: http://vk.com/blagodiyniy_drag

и политическими http://vk.com/event42607823 :

Очень много информации о гонках есть на автомобильных клубных форумах. Например, здесь:

http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=25558

Но больше всего информации о стритрейсинге в Киеве есть на сайте http://autoua.net/

(http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=6391121&an=0&page=0#Post6391121 - вот ссылка на обсуждение смерти чиновника и рассказа о гонках на Бориспольской).

На тот случай, если у сотрудников Госавтоинспекции нет доступа к Сети или запрещены из производственных соображений развлекательные сайты и социальные сети, УНИАН предлагает список наиболее популярных мест проведения гонок в столице.

1. Одно из самых популярных мест для классического драг-рейсинга (спринтерский заезд длинной в 402 метра, обычно для двух авто) является съезд с Большой Кольцевой от перекрестка с улицей Вышгородской – среди гонщиков просто «тупик» или «тупичок».

2. На Бориспольской трассе в обе стороны чаще устраивают ролл-он (тип гонки, которая начинается не с места, а в процессе движения нескольких автомобилей, со скорости 50-60 км/ч).

3. Регулярные визги покрышек постоянно мешают спать и жителям проспекта Бажана (от Южного моста в сторону Позняков).



4. Дарницкий мост (он же «Мост Кирпы») – в обе стороны также часто становится площадкой для нелегальных соревнований.

5. Набережно-рыбальская и Гаванский мост (как правило, от перекрестка с улицей Электриков в сторону цента) являются популярным «треком» ночами на выходных.

6. Улица Богатырская – от стационарного поста ГАИ до Петровки – также лакомый участок для лихачей.

Места сбора участников крупномасштабных, не стихийных, а тщательно спланированных и организованных гонок так же не сложно вычислить с помощью Интернета, но, специально для МВД, отметим, что чаще всего это стоянка возле ВДНХ или парковка у музея ВОВ.

Время «плановых» гонок почти всегда стандартное – около 22-23 часов, и обычно это ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье.

Тщательно планируемые гонки в чем-то даже восхищают своей продуманностью и детальным планированием. Так, зачастую организаторы, переодевшись в форму сотрудников ГАИ, нелегально «перекрывают» отдельные участки дорог, с тем, чтобы расчистить их для гонщиков – стоят неподалеку от точки старта и милицейским жезлами заворачивают транспорт на объездные пути. Впрочем, столичные таксисты поговаривают, что иногда одетые в форму помощники стритрейсеров – не фальшивые, а вполне настоящие сотрудники ГАИ: гонщики не скупятся в вознаграждении за помощь в расчистке гоночных «треков».

О гонках без труда можно узнать и у жителей мест, облюбованных лихачами. Например, жильцы дома 4В по улице Кондратюка, что возле Большой Кольцевой, рассказывают, что особенно донимают их гонщики весной и летом. «Мы живем в этой квартире четыре года, и все это время регулярно слышим дикие звуки по ночам. Долгое время не могли понять, что это, пока соседи не рассказали о гонках», - жалуется местная жительница Ольга Бойко.

К слову, и сами автогонщики-нелегалы с иронией воспринимают комментарии МВД о неведении по вопросу гонок, и анонимно заверяют, что милиции хорошо известны все места их встреч. Более того, стритрейсеры намекают, что почти всегда водителям удается договориться с ГАИ.

«Обычно, если мы собираемся не слишком большой толпой и не препятствуем движению — они наблюдают издалека, не трогают, - рассказал УНИАН один из членов столичного клуба стритрейсинга Андрей. – Но, случаются и «обострения» в борьбе с гонщиками — тогда бойцы ГАИ приезжают на места нашего сбора и сразу предупреждают, что «сегодня ездить не надо». Обычно договариваемся».

Гонки в законе

Следует отметить, что и специальной законодательной базы, как, например, в некоторых штатах США, которая позволяла бы более эффективно бороться со стритрейсерами, в Украине нет. Сотрудники ГАИ, став свидетелями нелегальных состязаний, могут лишь штрафовать непосредственных участников гонки за нарушение правил дорожного движения (другой вопрос, что ГАИ не очень-то стремится гонятся за стритрейсерами). А вот организаторы гонок с юридической точки зрения (кроме случаев с переодеваниями в правоохранителей) находятся в полной безопасности.

Рассуждать о том, что народным депутатам стоило бы принять соответствующие законы или поправки в действующее законодательство, которыми люди, дающие отмашку «Старт!» для любителей посоревноваться в городе или организовывающие сбор стрирейсеров, приравнялись бы к соучастникам нарушений ПДД, да и вообще которыми наказание за нарушение правил в процессе именно гонки ужесточались бы, не приходится.

Ведь в самой Верховной Раде немало любителей запрещенной в Украине скорости. Один из парламентариев, настояв на своей анонимности, рассказал УНИАН, что коллеги по парламенту неоднократно предлагали ему «погонять», но он отказался – впрочем, не из уважения к ПДД и безопасности на дорогах, а потому, что коллеги, предлагавшие рейсинг, - «неадекватные товарищи».

К сожалению, никто из опрошенных УНИАН парламентариев не сознался в том, что когда-либо учувствовал в ночных «покатушках». Однако, среди нардепов немало любителей скорости, которые любят понарушать скоростной режим и безо всяких состязаний.

Например, летом депутат из фракции Партии регионов Владислав Лукьянов хвастался в социальной сети Фейсбук возможностями своей машины Audi A8: «Порадовала дорога в Одессу, 2:40 часа и на месте», - написал он на своей странице, приложив к своим наблюдениям фото спидометра своего автомобиля, на котором зафиксирована скорость 241 км/час (на трассе Киев-Одесса максимально разрешено разгонятся до 110 км/ч). После этого высокоскоростной политик признался журналистам, что разгонялся на своем авто и до 310 километров в час – на Бориспольской трассе, которую так любят стритрейсеры.

Его коллеге по партии, Николаю Лисину, повезло меньше – и в прошлом году он разбился на своей «Ламборгини». По, кстати, одной из версий - именно в результате уличной гонки. В том же 2011-м на Столичном шоссе разбился Porsche 911 Carrera 4S. По неизвестным причинам водитель, совладелец сети магазинов домашнего текстиля Linens и депутат Васильковского райсовета от партии Сильная Украина Олег Азарченко не увидел знак, предупреждающий о дорожных работах, и на высокой скорости протаранил дорожные знаки вместе с пластмассовыми блоками, после чего врезался в бетон. Один пассажир вылетел из машины через окно, другой, вместе с водителем, сгорел в салоне.

Однако, стритрейсеры, состоящие в официальных клубах, от таких аварий открещиваются. «Эти ненормальные не имеют с нами ничего общего. Мы занимаемся спортом, а они лихачат», - подчеркивает собеседник УНИАН Андрей. То, что «спорт» нелегален, опасен для «спортсменов» и окружающих, и, в общем-то, мало чем отличается от депутатской любви к скорости, его не смущает. Свой «спорт» стритрейсеры особо опасным не считают, а к заявлениям о запрете негласных гонок относятся скептически: «Мы всегда найдем для этого место. Это наше хобби, как и любое другое. Почему мы должны его лишиться?»

В ближайшее время, к радости гонщиков и сожалению окружающих, лишаться хобби стритрейсерам действительно не придется — из-за выборов и законов о мирных собраниям милиции нужно будет разгонять митинги и «языковые» протесты, так что бороться с опасной для жизни и здоровья незаконной забавой будет некому.

Анастасия Береза