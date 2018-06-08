Кончаловский: Деньги без культуры намного опаснее, чем культура без денег

Российский режиссер Андрей Кончаловский привез на "Кинотавр" фильм "Глянец", который многих удивил, но удивил не сам сюжет фильма, а то, что такое снял сам Кончаловский.

Фильм по сценарию Андрея Кончаловского и Дуни Смирновой с Юлией Высоцкой в главной роли – о людях и о той плате, которую им приходится приносить за счастливую жизнь в роскошных домах. Дочери богатых родителей зарабатывают свои первые пятьдесят миллионов долларов, найдя в списке «Форбс» знакомую фамилию, забеременев от её «носителя», и всё, счастливая жизнь обеспечена. У девушек из Ростова, Харькова и всех других городов путь в «высшую лигу» - в жены олигархов – намного длиннее, но в принципе тот же. Если, конечно, им повезет оказаться в нужное время в нужном месте.

В сюжете фильма использованы реальны событию – имена опускаются, но обо всех «подвигах» прототипов мы регулярно читаем в газетах и смотрим почти юмористические сюжеты по телевизору.

Андрей Кончаловский глянцевую жизнь богатых людей и тех, кто мечтает стать богатыми, сделал объектом художественного образца. На философский разговор тема не потянула, и потому картина выдержана местами откровенно пародийно – в стилистике и по чётким законам жанра глянцевой продукции. Это когда все красиво, но не навязчиво. Когда углубляться не нужно, главное, чтобы глаз радовало. Как говорит одна из героинь фильма – главный редактор влиятельного журнала – умные люди глянцевые журналы не читают, они их издают. Что из уст Ирины Розановой, сыгравшей энергичную бизнес-вумен, звучало более чем убедительно.

Если все-таки идти по сюжету, то главная его траектория – как швея Галя из Ростова-на-Дону едет покорять Москву. Прямо с вокзала с узлами и корзинами, она отправляется в редакцию престижного журнала. То, что девушек с улицы в модели не берут, ей объяснили быстро и ясно, но Галя здаваться не собиралась. Устроившись сперва мастерицей к известному модельеру, потом помощницей по хозяйству к владельцу элитного частного модельного агентства, занятого подбором девушек (или женихов – кому как повезет) для богатых людей, она получила свой шанс выйти «в барыни»: очень богатый олигарх, но алкоголик, сделал ей предложение.

У Юлии Высоцкой в фильме – очень богатый материал для перевоплощения. От ростовской простушки с густыми голубыми тенями на веках до изящной девушки с журнальной обложки.

Андрей Кончаловский сделал в ленте два финала. Один дал на титрах, когда можно увидеть счастливую Галю в мехе, бриллиантах и женой олигарха. Второй менее логичный, но кажется, более интересный и дорогой для режиссера – когда швея Галя олигарху отказывает и её убивает охранник.

Почему Андрей Кончаловский решил сделать именно такой гламурный и изрядно попсовый фильм, он сам и рассказал

Человеку, который не совсем знаком с тем миром, который Вы показали в своем фильме "Глянец", следует верить, что все в действительности так?

Хочу сказать, что верить не нужно ничему, так как никто не знает правды, как говорил А. П. Чехов. Что касается искусства, то это большая ложь, которая помогает познать правду жизни. Конечно, можно верить, можно не верить. Знаете, я могу сказать, что это абсолютная правда, а окажется абсолютной ложью. Это же не документальный фильм, а художественный, который ставит задачу познать современное российское общество, на которое свалился капитализм в виде большого количества денег.

Глянец продает не только помаду, парфюмерию, трусы и машины. Он продает еще и губы, бюсты, попы – то есть продает молодость, которую можно купить. Почему, собственно говоря, я и взялся за гламур. Но дело не в теме, а как мы её трактуем. И не в сюжете, а в интерпретации человеческих характеров. И совсем не в глянце – там позорных нет, есть лишь позорное отношение к людям.

Вы сказали, что любите цитаты... На вопрос, как Вы себя чувствуете перед премьерой? Вы сказали, что когда Вуди Ален снимает кино, то чувствует себя гением, когда он его заканчивает, то чувствует, что его фильм "г" и ему хочется всё переделать... Но после показа фильма было видно что Вы довольны. Тогда как понимать эту цитату? Нет, это я говорил не про то, когда картина закончена, а когда она заканчивается. Это разные вещи. Когда картина заканчивается, то впечатление, что все провалилось и все наконец поймут, что ты жулик. А когда она начинает нравиться, то думаешь, что вот, в очередной раз их обманул. В итоге чем больше ты занимаешься кино, тем больше понимаешь, что ты жулик, и насколько ты ошибался, когда думал, что ты гений. Но это ощущение мне нравится. В принципе никто не знает, чем мы занимаемся. Это иллюзия, что мы знаем какое кино выйдет и выйдет ли вообще.

К сожалению, я не могу сказать доволен ли картиной. Я доволен тогда, когда люди разделяют со мной свои переживания. Если все же не разделят, то выходит, что не вышло, но от этого картина хуже не становится. Дети тоже бывают талантливые и бездарные, от этого же вы не любите меньше своего ребенка, если он не талантлив.

Мне кажется, что одним из намерений в фильме было разоблачение того мира, который Вы показали, – мир глянца. С другой стороны, Вам известно, что зло намного привлекательнее добра, и что актёр, воспитанный в российской традиции, обычно добр, но играет злого. Не получается ли в результате отличной актерской игры и исключительной привлекательности артистов какая-то обратная история, то есть, что этот фильм сработает не «против», а «за»? Этот фильм должен сработать «за», он должен работать на человека. Я не облегчаю жизнь людей, а просто рассказываю историю жизни разных людей. Профессия некоторых людей, заставляет их быть непривлекательными – суками, негодяями. Мы обычно их осуждаем. Это проще всего. Простите, опять за цитату, делюсь своим культурным багажом, как говорил Достоевский, что очень легко обвинить преступника, но очень тяжело его понять. Потому для меня любая картина – понять, почему люди действуют так или иначе. Это ни в коем случае их не оправдывает. Мы можем осуждать человека, но в то же время его и любить, с нашими родственниками так и бывает, мы же их не бросаем, если они делают что-то злое, потому что это не логично.

В "Глянце" Вы выбрали город Ростов-на-Дону. Наверное, вы там часто бывали? Нет, я там никогда не был. Сначала мы думали, что это будет Сибирь, но уральский акцент сложен. Поскольку актриса (Юлия Высоцкая) с Юга – из Новочеркасска, то это оказалось намного легче. Потому мы решили, что это будет Ростов-на-Дону – хороший город, где много хороших девушек.

Андрей Сергеевич, по моему, сегодня зритель очень дифференцирован по возрастной категории. Какому поколению Вы адресовали свой фильм? Потому что, если говорить о молодёжи, то кажется что молодёжи, а если о подходе «Глянца», то вроде бы Вы искали симпатии ветеранов войны и труда. Знаете, сейчас какой-то очень распространенный вопрос – по какому адресу было направлено кино?.. Я всегда делаю картину по своему адресу. Если мне кажется, что я этим проникся, то этим и проникнется кто-то другой, но оказывается, что это не всегда всем интересно. Потом думаешь, ах, черт возьми, - не получилось. Но когда кому-то не безразлично – значит всё хорошо, всё получилось. А кому понравится фильм, я буду тому благодарен, и буду жалеть о каждом человеке, которому не понравится. Поэтому оценки я давать не буду, лишь могу сказать, что это фильм о людях, которые мне близки, но не потому, что я с ними работаю, а потому, что они все умрут. Понимаете, мы все умрём, и они тоже, потому они и близки мне.

Можете провести параллели между советским авторским кино и современным? Советскому авторскому кино легко было работать, потому что деньги выделяло государство. Сегодня автором тяжело быть, потому что продюсеры все контролируют.

Всем известно, что Ваша жена большой кулинар, а Вы сами готовите дома? Нет. Зачем? Если у меня есть такая хозяйка?

А кто у Вас хозяин в доме, кто, обычно, следит за порядком?

Чем дольше я живу, тем мне больше хочется, чтобы хозяином был не я. Моя жена – полностью хозяйка. Я во всём её слушаюсь.

Кого из украинских актеров Вы знаете? Он у вас (в Украине – Авт.) один – большой, конечно – это Богдан Ступка. Он не украинский актер, он всемироный.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ СО МНОЙ СОГЛАСИТЕСЬ, ЕСЛИ МЫ ПОДВЕДЕМ ТАКОЙ ИТОГ И СКАЖЕМ, ЧТО ДЕНЬГИ БЕЗ КУЛЬТУРЫ НАМНОГО ОПАСНЕЕ, ЧЕМ КУЛЬТУРА БЕЗ ДЕНЕГ.

Ксения СМЕХ