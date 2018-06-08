Депутаты скучают по Тимошенко и Цушко (фоторепортаж)

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины V созыва началось в 10.00 и закрылось в 14.00, после того как были рассмотрены все шесть запланированных проектов законов.

Следующее пленарное заседание начнется завтра в 10, хотя советник Президента по правовым вопросам Степан ГАВРИШ уже сообщил, что Президент не подпишет никаких решений , принятых нынешним составом ВР, поскольку она перестала быть легитимной. С.Гавриш не исключает, что найдутся отдельные парламентарии, которые будут заявлять о своих полномочиях и отстаивать их.

“Верховная Рада Украины будет работать в пленарном режиме до тех пор, пока оппозиционные народные депутаты не докажут юридическую безупречность процедуры досрочного прекращения своих полномочий”. Об этом журналистам заявила лидер фракции Партии регионов, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА. Пленарные заседания, по ее словам будут продолжаться, пока окончательно не будет решен вопрос о досрочном прекращении полномочий 151 народного депутата. Она также напомнила, что, по действующему законодательству, ВР должна работать до тех пор, пока не принесут присягу новоизбранные народные депутаты. «Потому вполне логично, что парламент будет на этой неделе работать в сессионном режиме», - подытожила координатор большинства.

Со своей стороны представитель Президента в парламенте Роман ЗВАРИЧ в комментарии УНИАН подтвердил, что с субботы Верховная Рада Украины является неполномочной, и не может собираться на свои заседания. По его словам, лидер фракции “Партии регионов” Раиса БОГАТЫРЁВА, говоря о необходимости продлить работу Верховной Рады, перепутала две конституционных нормы. Р.Зварич не исключает, что Р.Богатырёва имела в виду часть первую статьи 90-й Конституции, где речь идет о том, что полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН