Роды в 65: триумф науки вместо промысла Божьего?

В конце февраля в Чернигове произошло событие, которое стало топ-новостью не только для отечественных, но и зарубежных СМИ. 22 февраля жительница Чернигова – 65-летняя Валентина Пидвербная родила в местном роддоме девочку. Ее ребенок появился на свет в результате искусственного оплодотворения, проведенного одной из столичных клиник репродуктивной медицины.

Рождение ребенка пенсионеркой вызывало бурное обсуждение в городе. Преимущественно это было осуждение...

Сплетничали, что это зажиточная женщина, которой никому оставить свое состояние, потому она решила родить за шестьдесят. Кроме того, по городу поползли слухи и об эксперименте, который проводили врачи, работая на Чикагский университет (США). В действительности все оказалось куда как прозаичнее. Для жительницы Чернигова преклонных лет рождение ребенка последние несколько лет было идеей "фикс". Но достижение ею поставленной цели вовлекло в эту историю много людей, которые теперь также чувствуют ответственность за судьбу девочки Марийки Пидвербной. Случай не рядовой. И высветил не столько успехи украинских репродуктологов, сколько - проблемы ответственности перед ребенком.

Закон не запрещает рожать пенсионеркам Как выяснилось, в Украине нет законодательного акта, который четко определял бы критический возраст женщины, после которого уже нельзя делать искусственное оплодотворение.

Хотя приказ Министерства здравоохранения Украины "Об утверждении Инструкции о порядке применения вспомогательных репродуктивных технологий" от 23 декабря 2008 года № 771 выписывает правила применения современных репродуктивных технологий для заведений разной формы собственности. Среди показаний для проведения искусственного оплодотворения – отсутствие или непроходимость маточных труб; мужское бесплодие; бесплодие неопределенного генеза; заболевания, которые требуют проведения генетической диагностики для исключения достоверности рождения ребенка с наследственной патологией. Этот приказ также требует тщательного обследования женщины, проведения ряда анализов, медико-генетического консультирования и выводов узких специалистов (по рекомендации врача).

По словам главного акушера-гинеколога Черниговской области Владимира Пулина, в Украине действует государственная программа проведения искусственного оплодотворения женщинам, которые не могут забеременеть естественном путем. Однако на участие в программе (сделать одну попытку бесплатно) могут претендовать замужние здоровые женщины до 40 лет. Врач объяснил, что женщину полностью обследуют, в том числе обязательны осмотры у генетика, психиатра, нарколога. "Если все анализы в норме, женщина здорова, у врачей нет замечаний, лишь тогда направляем на Киев", - сказал Пулин. Специалист также заметил, что для каждой области ежегодно определяются квоты женщин, которые могут принять участие в бесплатной государственной программе и сделать искусственное оплодотворение. Каждый год от 10 до 15 жительниц черниговщины предпринимают попытку стать матерями с помощью современных репродуктивных технологий. Однако эффективность применения метода эко-оплодотворения составляет 35-40%.

А те, на кого не распространяется действие государственной программы, или для кого первая попытка забеременеть в результате искусственного оплодотворения оказалась неудачной, могут обратиться в частные клиники. Стоимость процедуры зависит от многих факторов, которые определяет врач. По информации частных клиник, лечение состоит из нескольких этапов, ориентировочная стоимость программы без медикаментов составляет, по минимальным подсчетам, от 13 тысяч гривен. Валентина Пидвербная, как сообщают местные газеты, потратила на оплодотворение 40 тысяч гривен, удачной оказалась только третья попытка, хотя из двух эмбрионов один погиб. На протяжении 7 или больше лет женщина собирала деньги, отказывая себе в элементарных вещах и откладывая из пенсии, заработка от торговли на рынке. Также она говорит, что нет никакой мебели в квартире – все продала ради рождения первенца.

Поэтому выходит, что при финансовых возможностях и наличии желания женщины могут рожать в любом возрасте, особенно обратившись к услугам частных клиник. Но хочется надеяться, что Пидвербная, занесенная в Книгу рекордов Украины как самая старшая мать страны, и будет оставаться рекордсменкой, а ее подвиг никто не захочет повторить. Хотя в Чернигове к гинекологам уже обращались 57-59-летние женщины с вопросами о возможности рождения ребенка...

В роддом забирали едва ли не с милицией

Главный врач Черниговского роддома Василий Гусак не скрывает, что был удивлен желанием женщины родить в 65-летнем возрасте. Даже писали письмо в Министерство с вопросом, что делать? Ответ получили очевидный – каждая женщина имеет право родить ребенка. Хотя в таком возрасте многократно возрастает риск разнообразных осложнений. Врач подчеркивает, что уже после 35 лет у женщин повышается вероятность рождения ребенка с генетическими отклонениями. "Все стоит делать своевременно. Детей рожать также – в том возрасте, который предусмотрела природа", - отмечает главный врач Черниговского роддома.

По его словам, в Черниговском роддоме женщины рожали в 48-52 года, но это не было никакой сенсацией. Другое дело, когда возраст – за шестьдесят. "Валентина Пидвербная пришла к нам уже беременной. У нас никто не спрашивал, проводить ли оплодотворение. И нашим заданием было, чтобы она выносила и родила здорового ребенка. Свою работу черниговские врачи сделали профессионально", - говорит Гусак.

Вместе с тем, Гусак замечает, что контактировать с родильницей-рекордсменкой было сложно, ввиду ее возраста и характера. Она не хотела посещать врачей. А в роддом, чтобы сделать кесарево сечение, приходилось забирать едва не с милицией. Тот факт, что будто министр дал разрешение на проведение искусственного оплодотворения черниговской пенсионерке, не отвечает действительности. В действительности в Министерстве здравоохранения Пидвербная не была.

Достижение репродуктивной медицины

Пидвербная своим материнским счастьем(?) обязана директору Киевского института генетики репродукции Игорю Ильину. Возглавляемое им заведение было создано в 1999 году в рамках общего проекта Украинского центра медицинской генетики и Чикагского института репродуктивной генетики при содействии Министерства здравоохранения.

По информации сайта этого медицинского учреждения (который ведется на русском, английском и итальянском), институт – "это современное медицинское учреждение, которое специализируется на диагностике и лечении всех видов бесплодия. Свыше 10 лет наш институт проводит фундаментальные и лабораторные исследования в отрасли репродукции человека".

Эффективность проведения эко-оплодотворения составляет 65%.

От общения с корреспондентом УНИАН Игорь Ильин отказался, ссылаясь на свою постоянную занятость. Однако в интервью газете "Факты" сообщил, что Пидвербная скрыла свой настоящий возраст от врачей (однако странно, что в клинике не заглядывают в паспорт пациента?). "Сказала, что работала медсестрой в больнице. А медики должны понимать, чего хотят от жизни", - отметил директор клиники. Он также подчеркнул, что пациентка предоставила все необходимые справки о состоянии своего физического и психического здоровья. Она утверждала, что обеспечена материально, имеет жилье и работает. На вопрос о том, что Пидвербная питалась хлебом и картофелем, отказывая себе во всем, врач ответил: "На эти темы мы не говорили. Мы не благотворительная организация! Мы знали, что у нее есть заработок. Разве ее взяли бы в программу, если бы знали, что она голодает?".

Кроме того, по словам Ильина, случаи, когда хотят родить женщины за 50 лет, в клинике не одиночные. Чаще всего через смерть единственного ребенка подталкивает супругов испытать еще один шанс стать родителями.

Промысел Божий под сомнение…

Священники имеют на это событие свою точку зрения. Хорошо известно, что церковь неодобрительно относится к любым вмешательствам в процесс рождения нового человека, считая это вмешательством в промысел Божий. В Черниговской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата обеспокоены дальнейшей судьбой девочки. По заповедям Божьим, ребенок должен воспитываться в полноценной здоровой духовно и физически семье, брать пример для своей жизни со своих родителей. "А с кого брать пример ребенку в этом случае?", - спрашивает представитель епархии.

Он заметил, что женщины смолоду должны думать о своей жизни и рожать своевременно детей, чтобы не было подобных ситуаций, которые возникают в результате слабой веры человека.

Между прочим, сама Пидвербная говорит, что не каждая женщина может выносить ребенка в 65 лет, такую возможность, мол, ей предоставил Бог.

Заберут ли ребенка у бабушки?

А помните сказки – жили-были дед и баба и родили они себе внучку. Оказывается, все возможно. Вот только, каковы последствия этого?

Главный врач городской детской поликлиники №1 Владислав Кухар рассказывает, что общается с "молодой" мамой 40-50 минут каждый день по телефону. "Валентина Григорьевна не позволяет полноценно осмотреть ребенка, запрещая касаться ножек, животика девочки. Ребенка месяц она не купала, почти не гуляет с ней на улице", - говорит врач. Он добавляет, что врачи и медсестры пытаются помогать, но самая старшая мать страны всеми силами сопротивляется. Участковая медсестра ходит к Пидвербной каждый день, хотя у нее на участке 70 младенцев, и с первого месяца после рождения она может посещать мать с ребенком раз на две недели.

"Не понятно, почему женщина отказывается от помощи", - отмечает Кухар. Вместе с тем, Пидвербная иногда удивляется, что ребеночек пойдет только в год, мол, так долго ждать...

Главный врач детской поликлиники замечает, что медработники пытаются следить за состоянием здоровья новорожденной девочки. О ситуации они постоянно информируют службу по делам детей Новозаводского районного совета, который тоже контролирует ситуацию.

Во время пресс-конференции в областном управлении здравоохранения речь шла о возможности временно передать девочку в Прилуцкий дом ребенка. Учитывая ситуацию, это было бы совершенно нормально, особенно, если бы матери тоже позволили присматривать за девочкой. И ребенок имел бы полноценный присмотр, а ее мать - значительную помощь. Однако Пидвербная не хочет слышать о каких-то перемнах. Во время общения с местными журналистами она заявила, что ребенка никому не отдаст, "пусть потом посадят в тюрьму". В то же время, в одной из черниговских газет журналисты делают вывод, что попытки отобрать ребенка могут завершиться смертью украинской роженицы-рекордсенки. "Готовы ли черниговские медики убить Пидвербную?", - риторически вопрошают журналисты, и приводят пример, что в военный период дети росли, не зная избытка заботы и внимания.

По-видимому, стоит снизить общественный интерес к этой истории. И не исключено, что пенсионерка, которая стала "звездой" украинского и российского ТВ, устав быть обычной матерью, сама попросит о помощи, а то и предложит отдать ребенка. Потому что сегодня Пидвербная увлеченно скупает газеты, где она на передовице, говорит по телефону с журналистами, пока врач или медсестра кормят ребенка. Женщина требует избыточного внимания и это ей очень нравится. Кроме того, уже на руках с ребенком она посетила властные структуры, интересуясь выделением ей двухкомнатной квартиры.

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В апреле в Харькове состоится конгресс по вопросам репродукции, в котором примут участие акушеры-гинекологи, генетики, педиатры со всей страны. Среди других вопросов они будут рассматривать необходимость определния возрастного ценза на проведение искусственного оплодотворения.

Ирина Синельник, Чернигов