Ющенко возле ГПУ оскорбляли постоянно митингующие сторонники Тимошенко? (фото)

Перебранку с Виктором Ющенко возле Генеральной прокуратуры устроили люди, которые постоянно участвуют в митингах возле той же ГПУ в поддержку лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. По крайней мере, такой вывод напрашивается, если сравнить фотографии сегодняшнего инцидента со снимками митингов возле ГПУ за последний месяц.

Как минимум, это можно утверждать в отношении одного мужчины и женщины, которые попали на фото и сегодня, и во время предыдущих митингов возле ГПУ.

На фото митинга против Ющенко возле ГПУ сегодня зафиксированы, в частности, митингующие — немолодой колоритный мужчина в серой вязанной шапочке, который держал оскорбительный плакат и при этом вступил в словесную перепалку с Ющенко, и женщина в бежевом пальто и бежевом кепи - также державшая «антиющенковский» плакат. Текст на плакате мужчины «Паскуда Ющенко, як тебе земля носить?», текст на плакате у женщины - «Безбатченку, ми не твоя нація!» Митинг противников Ющенко проходил по внешнему виду якобы от имени «рядовых украинцев», по крайней мере, митингующие не держали никакой партийной символики. После перепалки Ющенко обвинил пикетчиков в том, что они выполняют заказ некой политической силы, название которой он не уточнил.

Однозначных выводов насчет того – это «глас народа» или «политический заказ» - на основании только одних фото, конечно же, делать нельзя, но определенные вопросы возникают. Ведь если просмотреть фотографии митингов возле ГПУ, которые проводили сторонники БЮТ и Юлии Тимошенко в ее поддержку, то можно увидеть, что сегодняшние противники Ющенко постоянно участвуют в митингах в поддержку Тимошенко. Как минимум — в течение последнего месяца.

Фото УНИАН