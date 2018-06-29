Ехать или не ехать в Египет (рассказ очевидца, фото)

Пляжи Шарм эль Шейха в ближайшее время открыты не будут.

Об этом в неофициальных беседах с туристами рассказывают сотрудники отелей и представители туроператоров, работающих в Египте.

Акула-людоедка, в декабре нападавшая на туристов в Египте, до сих пор бороздит морские просторы курортных зон страны

Я приехала в Египет 30 декабря - в надежде не только встретить Новый год, как говорится, под пальмой, но и поплавать в одном из самых красивых морей мира. Если первый пункт удался на славу, то со вторым практически не сложилось.

Первое, что увидела наша компания, придя на пляж, – это разобранный понтон и табличку с надписью «Closed».

Администрация отеля, расположенного в бухте Sharks bay (Акулий залив), пообещала, что купание будет разрешено после нового года. И потом эта дата откладывалась все время на следующий день, и только при выселении из отеля нам сознались, что пляжи будут закрыты до конца февраля. Хотя официально подтвердить это никто не согласился.

На наш вопрос, а будут ли туристов возить на пляжи, где можно купаться, администраторы отеля да и представитель нашего туроператора удивленно пожимали плечами – первый раз, мол, про такое слышим...

Периодически отдыхающим разрешали побарахтаться в морской воде возле самого берега, где вода едва достает до колена. Если ты пытался заплыть немного подальше – с берега доносился свисток работника пляжа с криком «подруга (друг), НЕЛЬЗЯ».

2 января нас поднял с лежаков крик «Акулы!» от одного из русских отдыхающих, все бросились к берегу посмотреть и, действительно, увидели три больших плавника, курсирующих вдоль берега нашего пляжа.

Через пару минут появился катерок с береговой охраной, намотав пару кругов вокруг трех «акул», катерок уплыл. Позже, оказалось, что это были вовсе не акулы, а тунцы, но купаться даже возле берега, на всякий случай, в этот день запретили вообще.

Кстати, запрет на купание не распространялся на туристов, которые шли на дополнительные расходы. Так, наняв лодочку, ты мог отплыть от берега, к примеру, к острову Тиран, и накупаться там в волю, на свой страх и риск, конечно! Так же купались люди на пляжах недостроенных отелей, но самое интересное, что в Шарм эль Шейхе открытыми оставались городские пляжи. Так же можно было увидеть рыбок, заплатив за уроки дайвинга. Для этого в отеле даже оставили не разобранным один из понтонов.

Мы старались особо не рисковать, но один раз все же не удержались и поплыли на остров Тиран. Акул, к счастью, мы не встретили, зато встретили дельфинов.

Плавать нам с ними тоже запретили, поскольку, как рассказал местный рыбак, акулы любят плавать вблизи от дельфинов, которые, в свою очередь, плавают недалеко от стай рыбок саломон – любимого лакомства и акул, и дельфинов.

Почему акулы в свой рацион стали включать и человека, до сих пор остается загадкой. За неделю мы услышали много не согласующихся между собой версий. От теорий заговора против туристической индустрии Египта - до фраз, типа, акулы просто сошли с ума!

Один сотрудник отеля рассказал нам, что немка, которую загрызла акула, плыла с едой для рыбок, что и стало причиной нападения. Я не знаю, можно ли верить подобной информации, но, очевидно, дыма без огня не бывает. Булки, которые туристы кидают с берега или понтона, привлекают маленьких рыб, а скопление маленьких – привлекает больших! Собственно акулы всегда были и, наверное, будут обитать в Красном море. Раньше их нападения на человека носили крайне редкий и единичный характер, сейчас ситуация изменилась. К слову, раньше и дождь в Египте шел раз в пять - шесть лет, а в прошлом году был аж два раза - в марте и в конце декабря.

Поэтому, принимая решение ехать на отдых в Шарм эль Шейх (хотя ходят слухи!!!, что акул видели уже и в Табе, и других курортных городах Египта), опирайтесь только на свои ощущения или отзывы туристов на специальных туристических сайтах.

Думаю, египетские власти не будут официально объявлять о закрытии пляжей на длительный период, поскольку это может стать крахом индустрии, которая обеспечивает основной доход страны.

Елена Гитлянская, журналист УНИАН