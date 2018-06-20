Игры с интеллектуальной собственностью – 3

В канун Международного дня интеллектуальной собственности УНИАН возвращается к теме деятельности государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности

ПОЛИТИКО-НЕПРАВОВОЙ ДУЭТ

УНИАН уже дважды за последние четыре месяца писал о том, как Госдепартамент интеллектуальной собственности становился объектом рейдерских атак со стороны одного из народных депутатов, его помощника и сотрудников юридической компании «Т...т». Госдепартамент отбивался благодаря репутации, защите творческой и научной интеллигенции (в УНИАН сохраняются все письма от артистов и известных ученых в поддержку этой структуры). Но изобретательский уровень желающих получить успешное государственное учреждение так растет, что им самим уже можно патентовать собственную “рейдерскую схему”. А почему – нет? Укрпатент (единственное заведение экспертизы в нашей стране), который является наиболее мощным и финансово состоятельным подразделом Госдепартамента интеллектуальной собственности, сделал бы профессиональную экспертизу такой схеме, ведь, что такое “наезд”, его сотрудники знают, так сказать, “эмпирически” – за эти полгода имели дело с требованиями отдать устав предприятия, угрозами и обвинениями.

Коротко напомним ход событий. Несколько лет назад председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Владимир Полохало и его помощник Петр Крайнев, директор научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности, вдруг обеспокоились уровнем правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине. Эта обеспокоенность привела к тому, что были проведены комитетские слушания, на которых господин председатель говорил об угрозе национальной безопасности, которую повлечет деятельность Госдепартамента; была издана Белая книга, которая «работала» на эту же идею; и в конце прошлого года Полохало и Крайневым было инициировано предложение ликвидировать Госдепартамент, заменив его комитетом с подобным названием под руководством Крайнева.

Эта идея не нашла поддержки ни в Правительстве, которое на то время возглавляли однопартийцы господина Полохало, ни среди научных работников и изобретателей, и прежде всего, из-за крайне сомнительной репутации помощника, задействованного в конфликте народного депутата. В предыдущих статьях УНИАН есть материал, полученный из уст патентных поверенных, которые, не скрывая своих имен (в отличие от авторов сомнительных публикаций), обстоятельно рассказали, что правовой охраной интеллектуальной собственности в Украине хочет заниматься человек с сомнительной репутацией. О “политико-правовом дуэте Крайнева и Полохала” писали и другие СМИ, саркастично замечая, что “авторов теперь будет защищать нарушитель авторских прав, который хочет занять должность председателя Госкомитета по вопросам интеллектуальной собственности (имея в виду Крайнева).

Через две недели после выхода нашего первого материала рейдерскую атаку пережил Украинский институт промышленной собственности, подчеркнем еще раз – один из наиболее мощных и финансово состоятельных подразделов Госдепартамента.

В середине декабря прошлого года Министерство образования и науки Украины выдало приказ «О совершенствовании управления в сфере интеллектуальной собственности», которым внесло изменения в устав Укрпатента, фактически выведя его из системы управления Госдепартамента... Тогда, пользуясь удостоверениям помощника прежнего министра образования, сотрудники коммерческой фирмы «Т…т» и, в частности, ее председатель Дмитрий Г., ворвавшись в кабинет временно исполняющего обязанности директора института, фактически требовали “переписать” на них все права предприятия.

РЕЙДЕРСТВО ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЕТСЯ РЕФОРМИРОВАНИЕМ

Интересно, что УНИАН пытался выяснить у прежнего министра образования и науки Украины Ивана Вакарчука цель его приказа, а также суть событий и, в частности, поинтересоваться, почему приказ передать все учредительные документы Укрпатенту юротдела Минобразования пришел из электронной почты «Т…ту» коммерческой фирмы. Но всегда внимательный к просьбам УНИАН господин Вакарчук после отправленного запроса в этот раз не вышел на связь, а после выборов – перестал быть министром. Поэтому нам неизвестно, принимал ли господин Вакарчук участие в вышеупомянутых событиях или нет, и знал ли он о существовании своих помощников вообще.

Тема рейдерской атаки на Укрпатент вызывала незаурядный резонанс и взорвалась массой комментариев. То здесь, то там появлялась информация защитников и оппонентов Госдепартамента. Из журналистского любопытства я заходила на сайты и читала эти материалы. Особенно прониклась интервью теперь уже хорошо известного нашим читателям Дмитрия Гузия (сайт газеты “Свидомо”)

Оказывается, главная цель таких активных гражданских действий молодых юристов коммерческой фирмы «Т…т» и господина Гузия – это, в частности, желание “реформировать” систему, о которой идет речь. Господин Гузий, по его словам, консультировал Министерство вполне бесплатно, исключительно из интереса и любви к государству. Выиграв несколько судебных дел, которые касались защиты авторских прав, господин Гузий понял, что он является большим экспертом патентного дела, приобщился к Министерству и решил принять участие в “реформировании” системы сверху.

То, что происходит сейчас вокруг Госдепартамента и Укрпатента, наверное, следует назвать уже не рейдерской, а информационной атакой. То есть методы атаки изменились, но исполнители остались те же.

Попробуем расставить точки над «і» для тех, кто пером авторов, не подкованных ни знаниями, ни информацией, всеми силами пытается посодействовать «нужному» развитию событий по финансовым делам сферы правовой охраны интеллектуальной собственности и для этого то ли через собственную неопытность, то ли умышленно путает факты.

Оппоненты Госдепартамента обвиняли его в выдаче знака для товаров и услуг «A…v» французскому заявителю Roumen A…v, который действительно в 1996 году обращался к ведомству с тем, чтобы распространить действие международной регистрации на указанный знак на территории Украины. Но при этом автор публикаций (пресс-секретарь прежних кормчих Минобразования, которая проработала в нем ни один день и должна была бы быть более осведомленной в этом деле) почему-то не указывает, что французам зарегистрировали знак, однако с отказом Госдепартаменту в применении этого знака на воздушных и наземных транспортных средствах. Еще писали о незаконной выдаче свидетельства на знак для товаров и услуг «L…A Л…А», выданному в 2008 году российскому заявителю, хотя есть украинская певица с таким сценическим именем. Но российский заявитель подал свою заявку раньше украинской певицы. Кроме первоочередности, патентознатоки ссылаются и на то, что на дату представления заявки в них отсутствовали данные об украинском оппоненте.

Среди разных обвинений были даже такие, которые касались детей руководства Госдепартамента. В одной из публикаций утверждалось, будто ООО «Патентно-юридическая фирма «P&M P...s» обслуживала Госдепартамент благодаря тому, что в ней работала дочь руководителя Госдепартамента Палладия. Однако в официальном письме от этой компании (к которой мы сделали запрос) сказано, что дочь вообще не является ее участником или сотрудником и не получает из прибылей фирмы никаких доходов или других вознаграждений. Интересно, что в Укрпатенте работает экспертом и достаточно успешно Елена Мельникова – дочка самого Крайнева, который мечтает занять место председателя созданного его воображением Госкомитета по вопросам интеллектуальной собственности. Венцом обвинений оппонентов стало то, что Департамент Интеллектуальной собственности обвинили в том, что они выдают патенты на вечные двигатели.

Поскольку тема оказалась чрезвычайно резонансной, а никто из вышеупомянутых авторов публикаций почему-то не обратился непосредственно к экспертам за разъяснениями, то я решила сама поинтересоваться у сотрудников Укрпатента, чем они занимаются, как можно получить патент и, наконец, зачем выдают патенты на вечные двигатели. Ниже печатаем их комментарии.

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПАТЕНТУЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Наталия Петрова, начальник отделения экспертизы заявок на изобретения, полезные модели и топографии интегральных микросхем

Я считаю ограниченным и немного агрессивным возводить работу такой структуры, как Укрпатент, к регистрации вечных двигателей, но, поскольку вопрос прозвучал, отвечу сначала на него.

Проблема патентования вечных двигателей есть во всем мире. В ведомствах всех стран заявки на такие патенты подаются, и во всех мировых ведомствах проблема выдачи или не выдачи такого документа зависит от того, что прописано в законе. И даже в международной патентной классификации, которой пользуются ведомства всех других государств, есть раздел из так называемых «вечных двигателей». Это не значит, что этот двигатель изобретен и работает. Это значит, что изобретатели во всем мире продолжают поиски возможностей его создания. И, соответственно, делают такие заявки на изобретение, которое противоречит законам физики. Объясняю, в Украине можно получить патент на изобретение и патент на полезную модель. Получению патента на изобретение предшествует прохождение заявкой формальной экспертизы и экспертизы в сущности. И на основании выводов обеих экспертиз изобретателю или выдается патент, или отказывается в выдаче охранительного документа. А вот по заявкам на полезную модель (к ним принадлежат и заявки на вечные двигатели) патенты выдаются лишь по результатами формальной экспертизы. Подчеркну, по нашему законодательству патент на полезную модель выдается под ответственность заявителя. Такие патенты на полезную модель мы называем “короткими”, потому что срок их действия – 10 лет.

Как вообще выдается патент на изобретение? Эксперт, получив заявку, проверяет ее по формальным признакам и проводит экспертизу по сути, а именно, выясняет, насколько новым является изобретение, может ли он примениться в промышленности, каков его изобретательский уровень. Для этого эксперт должен провести патентно-информационный поиск по международным базам данных. Конечно, охватить всю информацию, которая есть по теме заявленного изобретения, невозможно, потому каждое ведомство мира имеет внутренний приказ о том, какой минимум информации должен выучить эксперт, проводя экспертизу. Все наши эксперты должны пересмотреть патентную литературу ведущих стран мира – США, Германии, Франции, Америки, Японии, России, СССР, Украины – плюс «непатентную» литературу по соответствующей БД. Чем больше информации проанализирует эксперт, тем более «сильный» патент выдается, потому Укрпатент ежегодно расширяет список БД для проведения предыдущего поиска по заявкам...

Кстати, сейчас наметилась интересная тенденция: если в начале создания нашей патентной системы люди патентовали изобретения скорее для самоутверждения, то теперь патент для изобретателей становится продуктом, который должен работать на рынке.

ДО И ПОСЛЕ ПАТЕНТА... Неля Полонская, директор Украинского центра инноватики и патентно-информационных услуг Существует мнение, что каждый может (без специальных знаний) лечить людей, воспитывать детей, снимать кино, писать картины. К этому перечню сейчас можно прибавить изобретательство и управление системой интеллектуальной собственности. Основанием для такого утверждения является неоднократные публикации в средствах массовой информации об охране интеллектуальной собственности и, в частности, патентной системе Украины. А об одной недавней публикации «Игры умом. Государство окончательно потеряло контроль над финансовыми потоками в сфере интеллектуальной собственности» («Деловая столица» №14 от 6 апреля 2010 года) в воображении появляется известный офорт Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ». Автор статьи, не колеблясь, превращает известные специалистам объекты правовой охраны: «полезную модель» на «полезный образец», «промышленный образец» на «промышленную модель», «патенты» на «псевдопатенты»; легко оперирует понятиями «идентичные названия», «торговые марки», «рецепты», и «модели продукции», не углубляясь в их содержание и не размышляя о целесообразности их использования. У людей, которые не знают патентное дело, создается впечатление, что основной деятельностью специалистов Украинского института промышленной собственности является «регистрация и выдача охранных документов на объекты промышленной собственности», «предоставление информации об этих объектах», «изготовление копий документов». И такая себе «примитивная» деятельность создает эфемерные денежные потоки, которые двигаются «без присмотра» и при этом «превращаются в полноводные источники». Не по себе читать такие «шедевры». Самой главной проблемой, которая заботит автора статьи, является «бесконтрольные финансовые потоки», а не перестройка системы охраны интеллектуальной собственности. В этом просматривается популистский мещанский прием: «публицисты» обращаются к широкой общественности с целью пробудить любопытство, задевая «вкусные» темы, – деньги, сколько их, чьи они, куда тратятся.

Еще Марк Твен воздавал должное важности для страны наличия в ней патентной системы, когда говорил, что первоочередными заданиями каждого нового государства является создание государственного аппарата для управления обществом, прессы для освещения событий в обществе и патентного ведомства для защиты интеллекта общества.

Хорошо, что патентная система уже существует в Украине, хорошо, что она уже утвердилась и успешно функционирует, невзирая на объективные и на искусственно создаваемые препятствия сегодня. В ее состав, кстати, входит и Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг, который является филиалом Украинского института промышленной собственности, созданным для предоставления услуг относительно объектов промышленной собственности. Как структурное подразделение института Украинский центр инноватики имеет определенный доступ к базам поданных в институт заявок. Объем этого доступа определен необходимостью предоставления услуг в рамках, установленных законами Украины о правовой охране объектов промышленной собственности. Кроме того, специалисты Украинского центра, как и все граждане, имеют доступ через Интернет к специализированным базам данных, которые содержат информацию об объектах промышленной собственности, ведомости о которых опубликованы в патентном бюллетене Украины. К сведению читателей, эти специализированные базы на бесплатной основе размещены по адресу www.ukrpatent.org вместе со всеми нормативно-правовыми и законодательными документами относительно охраны промышленной собственности. Информация в базах актуализируется своевременно и содействует развитию инновационной деятельности и созданию прогрессивных технологий.

Что касается платных услуг, которые предоставляет Центр инноватики, то, во-первых, вряд ли найдется в наше время организация, которая предоставляет услуги бесплатно, а во-вторых, Центр инноватики, кроме платных услуг относительно объектов промышленной собственности, предоставляет гражданам бесплатные консультации и бесплатную помощь в получении определенной патентной информации. Почему «возмущенная общественность» молчит о большой просветительской работе по вопросам промышленной собственности, которая проводится в Центре инноватики? Существует ли в Украине другая организация, которая в сложные времена кризиса заботится об изобретателях?

В Центре инноватики собран большой фонд патентной документации, в который входят патентные документы на бумажных и магнитных носителях 58 стран мира и 3 международных организаций. Этот фонд был создан как фонд общественного пользования. Пользоваться фондом можно бесплатно. При этом обслуживают посетителей специалисты, которые владеют иностранными языками, а потому могут в случае необходимости перевести отрывок описания или реферат патентного документа. Для экономии времени пользователей фонда сотрудники подготовили тематические подборки патентной информации по определенным наиболее востребованным темам. Подборки содержат библиографические данные патентных документов. Благодаря этому пользователи могут подобрать интересную для них информацию из подборок по рефератам, а уже после этого ознакомиться с полными описаниями отобранных документов без проведения долговременного поиска по базам данных или патентным бюллетеням. Пользование подборками также бесплатно.

На сайте Центра инноватики для помощи изобретателям в поиске потенциальных инвесторов или инноваторов также создана Интернет-биржа промышленной собственности, которая доносит пользователям информацию об изобретениях на трех языках: украинском, русском и английском.

Полезной для граждан является также помощь специалистов недавно созданного в Центре инноватики отдела содействия решению споров между владельцами охранных документов и потенциальными нарушителями их прав. Подобные структуры существуют также в других странах мира, они являются необходимыми и для предпринимателей Украины.

У нас изобретатели, которые могут оплатить стоимость составления заявки сами или с помощью инвесторов, пользуются платными услугами что касается составления материалов заявок, а малоимущим помогают составить материалы консультанты. Плата за такую помощь – мизерная, а в результате – изобретатель тоже получает патент на изобретение или полезную модель. Потому что известно, чтобы составить формулу изобретения или полезной модели, которая бы давала возможность получить правовую охрану с достаточным объемом прав, нужны незаурядные знания и опыт. Почему об этом никто не говорит сегодня? Почему не говорят о том, сколько времени и средств нужно потратить, чтобы обеспечить систему охраны интеллектуальной собственности квалифицированными специалистами?

Поток посетителей Центра не прекращается на протяжении всей рабочей недели, люди обращаются с самыми разнообразными проблемами. Мне очень хотелось бы, чтобы этот поток стал «полноводным источником доходов» для развития деятельности Центра, а также, чтобы талантливые, изобретательные и остроумные люди были материально богаче, могли оплатить стоимость услуг и консультаций и получать полноценную правовую охрану результатов своего творческого труда.

У читателя может возникнуть вопрос: за счет чего осуществляет Центр инноватики свою хозяйственную деятельность, какими средствами рассчитывается за аренду помещений, электричество, телефон? А именно за счет платных услуг, которые «двигаются без контроля общественности». Но, что интересно, общественность, которая пользуется услугами нашего Центра, не выражает сетований на его работу. Слышим только благодарные высказывания. Уверена, что Центр и в дальнейшем будет успешно работать для своих клиентов.

ЕСЛИ МЫ ЗАТЕЕМ РЕВОЛЮЦИИ, СИСТЕМА ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

УНИАН также обратился с просьбой прокомментировать ситуацию и обвинения оппонентов Президента Ассоциации патентных поверенных Украины заместителя главного конструктора ГП «Антонов» Василия Красникова

Я не знаю, чем объяснить очередной всплеск критических публикаций в адрес Госдепартамента интеллектуальной собственности и Укрпатента. Интерес к изобретательской деятельности полезен, но меня тревожат призывы к революционным изменениям существующей в Украине системы правовой охраны интеллектуальной собственности, мотивированные исключительно эмоциями.

У одних вызывают раздражение определенные патенты на полезные модели и изобретения, у других – безосновательные, по их мнению, регистрации знаков для товаров и услуг, но это не может быть основанием для революции! Например, Укрпатент упрекают патентами на «вечные двигатели». В 1978 году я работал во ВНИИПЭ (Всесоюзном научно-исследовательском институте патентной экспертизы. – Ред.). На проработку получил заявку на вечный двигатель. Отказали заявителю по критерию «новизна». Оказалось, что, в частности, в США выдается немало патентов на вечные двигатели, нашлась и соответствующая рубрика в МПК (Международная патентная классификация. – Ред.). Сейчас поиск выполнять проще, сделать его может каждый желающий. Для этого достаточно зайти на сайт www.google.com/patents, ввести соответствующие ключевые слова на английском языке, найти, например, «вечный двигатель, изобретенный изобретателями США», и выбрать себе модель по желанию.

На сегодня некоторые украинские изобретатели тоже продолжают изобретать свои, условно говоря, «вечные двигатели» и подавать заявки на выдачу патентов на полезные модели. Это не противоречит действующему Законодательству, а Укрпатент обязан рассмотреть все поданные заявки в пределах действующего законодательства, принятого Верховной Радой.

Существует достаточно много публикаций, связанных с очень важными проблемами выплаты наград авторам через организации коллективного управления авторскими правами (ОКУАП). Я считаю, что эти проблемы частично можно решить таким образом. Действия, которые осуществляют ОКУАП, отвечают термину «финансовая операция», определение которого дается в Законе Украины «О финансовых услугах и государственной регуляции рынка финансовых услуг». Если согласиться с этим тезисом, то ОКУАП должны быть признаны финансовыми учреждениями и стать в один ряд с банками, кредитными союзами, пенсионными фондами, страховыми компаниями и другими подобными организациями. Такое финансовое учреждение должно быть неприбыльной организацией, а ее деятельность должна регулироваться специальным законом, подобным закону о кредитных союзах. Государственный надзор за деятельностью таких организаций осуществляет Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг Украины. Считаю, что такое понимание деятельности ОКУАП способствовало бы решению значительного количества проблем, связанных с выплатой авторских гонораров. Свое виденье решения проблемы я посылал председателю Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады, но, к сожалению, поддержки не получил.

Что касается функционирования всей государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, то, по моему мнению, оно осуществляется вполне успешно. Не вижу никаких оснований для разрушительной реорганизации системы в целом. Считаю, что следствия будут аналогичными следствиям административной реформы 2000 года. Тогда ликвидация Госдепартамента привела к параличу всей системы, которая на протяжении двух лет не функционировала, а ситуация, которая сложилась, стала посмешищем для всего мира. Кстати, к реформе 2000 года причастны кое-кто из сегодняшних оппонентов Госдепартамента и Укрпатента. В настоящее время система работает эффективно, дает позитивный результат, патентные поверенные разговаривают с сотрудниками этого учреждения на одном профессиональном языке и искренне благодарны им за сотрудничество.

И в канун празднования 10-й годовщины Международного дня интеллектуальной собственности хочу пожелать всем научным работникам, изобретателям, рационализаторам, специалистам по вопросам интеллектуальной собственности и инновационной деятельности неисчерпаемого вдохновения и новых творческих достижений.

Леся Дидковская