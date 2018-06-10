Каким будет 2007 год (астрологический прогноз)

В целом 2007 год будет конфликтным. Такие конфликты обычно забываются через некоторое время после их окончания, но только в том случае, если находятся компромиссные варианты выхода из сложных ситуаций. Если после конфликтов остаются невыясненные причины, то такой конфликт может в будущем возобновиться вновь. Наиболее конфликтный период – с февраля по июль. Вместе с тем, на протяжении всего года будет возникать много возможностей для налаживания отношений. В таких ситуациях желательно быть внимательнее, так как потенциальные партнеры могут выдвигать условия, которые вызывают взаимные беспокойство, настороженность. В таких случаях желательно не спешить. Нужно время, чтобы хорошо разобраться в этих условиях. Дело в том, что в процессе налаживания этих отношений могут возникать споры, но это как раз те споры, "в которых рождается истина".

ОВЕН. В 2006 году вас беспокоили финансовые отношения. Скорее всего, это беспокойство было вызвано не столько финансовыми проблемами, а информацией и спорами, связанными с материальными средствами. Правда, в июне-августе 2006 года вы начали понимать, что на самом деле это беспокойство вызвано нарушением каких-то ваших личных интересов, а ваши социальные интересы от этой ситуации только выигрывают, в основном за счет получаемой вами информации. Но все-таки беспокойства было больше, чем успокаивающих факторов. В 2007 году уже не будет новых причин для беспокойства, а вот выигрыш от этой ситуации окажется достаточно весомым. Особенно это станет заметным в феврале-марте 2007 года, а в октябре-декабре вы уже будете уверены в том, что переживания в 2006 году из-за этой ситуации были беспочвенными.

Тем не менее, в целом 2007 год может оказаться достаточно сложным. В декабре 2006 – январе 2007 года должны были возникнуть споры. В них вы были откровенны, и настойчиво защищали свою точку зрения, из-за чего эти отношения стали более прохладными. Из-за этого на протяжении всего 2007 года могут возникать ситуации взаимных претензий, в которых вам придется защищать свои социальные интересы. В более конкретной форме это может выразиться в виде претензий, что вы берете на себя слишком много функций, и пытаетесь решать вопросы, которые не находятся в вашей компетенции. Такие ситуации могут возникать в марте - мае, а в конце 2007 года вы уже сможете получить достаточно информации, чтобы хорошо разобраться в этой ситуации, и откорректировать свою позицию в этих отношениях в соответствии с требованиями партнеров. Вся эта ситуация сложная. В ней много нюансов, которые выходят за рамки общего прогноза. Постарайтесь сдержанно реагировать на такие претензии, так как в будущем эти партнеры в аналогичных ситуациях будут поддерживать вас и защищать вашу позицию.

Вторая половина года благоприятна для управления финансовыми средствами и карьеры в общественной деятельности. Этот успех вы создадите сами, без чьей-либо помощи, только за счет собственных усилий. Он будет особенно заметен на протяжении полутора лет – до конца 2008 года.

Один из наиболее удачных периодов этого года вас ожидает в мае-августе. В это время вы сможете наладить дружеские отношения с влиятельными в обществе людьми. Возможны поездки за рубеж, или налаживание информационных контактов с иностранными партнерами. Кроме того, в этот период можно будет положительно решить какие-то финансовые вопросы. Но, скорее всего, здесь может идти речь не о реальных материальных средствах, а о поддержке ваших действий при решении каких-то финансовых вопросов. Это очень мощная благоприятная ситуация.

ТЕЛЕЦ. В первой половине 2007 года ожидаются споры – те, которые начались в ноябре 2006 года. В большинстве случаев они будут носить только информационный характер, без какого-либо смысла и цели, и продлятся до июля-августа. Но уже начиная с февраля постепенно в этих проблемах начнут появляться позитивные моменты. Сначала вы поймете, что эти споры все-таки дают вам какую-то необходимую информацию. А в сентябре – октябре уже появятся возможности для компромиссов и сотрудничества. Этот процесс будет идти в двух направлениях – на уровне информационного обмена, то есть диалоги, в которых будет достигнуто согласие, и формирование партнерских отношений на основе четких договоренностей. В конечном итоге, на протяжении октября-ноября 2007 года, эти отношения перерастут в корпоративные.

В первой половине 2007 года вас еще будут беспокоить какие-то споры, которые имели место во второй половине 2006 года. Но во второй половине 2007 года найдется компромисс благодаря тому, что ваши оппоненты смогут лучше понять вас, либо вы найдете других людей, с которыми наладите взаимопонимание.

Кроме того, на протяжении всего 2007 года можно будет решить вопросы трудоустройства, если они для вас актуальны. Первые возможности появятся в феврале-марте 2007 года, а в июне – ноябре возможны неплохие заработки. Но в этой ситуации постарайтесь быть внимательнее. В конце года могут возникнуть неприятные разговоры на финансовые темы, какие-то претензии к вам. Впрочем, эти проблемы не будут фатальными. Это будет обыкновенная сложная ситуация. С такими ситуациями вы уже не раз сталкивались в прошлом. Это не конфликт, а текущее выяснение отношений, которое направлено на то, чтобы определить некоторые накопившиеся на протяжении года спорные моменты, и устранить их. Уже в декабре 2007 – январе 2008 года эти отношения резко улучшатся.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина 2007 года уйдет на поиски возможностей для урегулирования конфликтных ситуаций, которые возникли еще в 2006 году. Они могут быть связаны с работой, трудоустройством, и отношениями по работе. Такие возможности появятся в мае – июне этого года. Но эти компромиссы будут частичными. Люди, которые будут помогать вам найти компромиссы в конфликтах, будут требовать выполнения каких-то условий. Кроме того, постарайтесь быть внимательнее в отношениях с сотрудниками, так как на протяжении всего года здесь тоже могут возникать конфликты, но в них вы также будете иметь поддержку. В целом вся эта ситуация выглядит очень запутанно. Скорее всего, она похожа на какие-то многосторонние конфликтные отношения, участники которых периодически вступают друг с другом в союзы, чтобы защитить свои интересы, но затем все меняется, с вчерашними союзниками возникают конфликты, а вчерашние оппоненты становятся союзниками.

Начиная с января и до конца 2007 года вы будете успешно налаживать информационные отношения. В данном случае это будет выглядеть в виде способности создавать в разговорах ситуации, в которых ваше мнение будет восприниматься, как авторитетное. Конечно, не стоит этим злоупотреблять, так как при отсутствии чувства меры может быть получен обратный эффект.

Наиболее удачная ситуация года будет связана с финансовыми отношениями. Кто-то из доверенных лиц будет оказывать вам поддержку в этих вопросах на протяжении всего года. Особенно это станет заметно в августе 2007 – январе 2008 года. Это мощное событие. Оно повлияет и на вашу личную, и на социальную сферы жизни.

РАК. Первая половина 2007 года благоприятна для финансовой деятельности. Вообще-то эти удачи растянутся на весь год, но, скорее всего, во второй половине вы будете относиться к этой ситуации гораздо спокойнее, или вовсе не замечать ее. Смысл ситуации – благоприятные возможности для налаживания корпоративных связей, в которых партнеры будут учитывать ваши интересы. Возможны крупные покупки, или удачные финансовые операции. Наиболее благоприятный период – май – июль 2007 года.

Но в то же время, в июле-сентябре с другими партнерами возможны споры, также связанные с финансовыми вопросами.

В феврале – марте 2007 года будет благоприятный период для знакомств, общения, обмена информацией. Это относится в большей степени к вашим личным качествам в этот период. То есть, вы будете способны относительно быстро и точно воспринимать входящую информацию, поэтому этот период будет удачным и для учебы.

Август - октябрь 2007 года – очень благоприятный период для того, чтобы заняться домашними делами. Варианты ситуаций выглядят в виде возможностей покупок для дома, налаживания отношений с родственниками и близкими людьми. В ноябре будет также благоприятный период для удачных покупок, или других видов финансового успеха, но уже не только для дома.

Этот год может оказаться сложным для информационной деятельности. Споры из-за альтернативных мнений, не совпадающих с вашим, будут периодически беспокоить на протяжении всего года, но особенно в июле - октябре.

В феврале - марте вам будет не хватать какой-то информации, или общения. Но в это ж время могут быть налажены какие-то информационные связи с возможностью получения необходимых вам сведений, или учебы, но вам придется до конца года привыкать к новым информационным формам. То есть, после февраля начнется период интересной, но трудной работы с новой информацией. Очень хорошие результаты этой деятельности появятся только в 2008 году. Один из вариантов этой ситуации выглядит, как официальные информационные отношения с зарубежным источником.

ЛЕВ.

В целом 2007 год может оказаться переменчивым. Сложная первая половина года. Только в 2008-м появятся некоторые возможности для исправления ошибок первой половины этого года. Один из наиболее сложных периодов – февраль – март. В это время постарайтесь быть внимательнее в отношениях с партнерами, на работе, в личных контактах, с близкими людьми и с доверенными лицами. Вы можете невольно быть вовлечены в чужие конфликты из-за вашей доверчивости, чрезмерной откровенности и прямолинейности высказываний. Впрочем, большинство этих ситуаций вы должны предвидеть, или даже иметь о них информацию на основании своего прошлого опыта. В зависимости от ваших действий в июне-августе вы либо откажетесь от попыток сохранить какие-то отношения, либо найдете временные компромиссы, чтобы сохранить их и наладить в будущем. Самое главное то, что в этой ситуации вы будете пытаться играть управляющую роль, или партнеры будут так оценивать ваши действия. Чем больше вы будете "давить, чтобы выиграть", тем более сложными могут оказаться эти отношения.

Май, июнь 2007 года – удачный период для чувственных отношений. Здесь идет речь о том, что вы сами будете способны производить на окружающих впечатление чувственного человека. Найдете ли вы отзывчивого партнера – зависти от вас лично. Возможет вариант, что в это время вы предпочтете заменить чувственные отношения интересом к искусству.

Вторая половина года в целом удачна, особенно июль и август. В это время вы можете сделать довольно крупные удачные покупки, или иным образом создать благоприятную обстановку для улучшения вашего материального положения. В отношениях в этот период должно быть много приятного общения, особенно с близкими людьми. Но наиболее благоприятный период для близких отношений и решения вопросов, связанных с глубоко личными делами, будет немного позже – в октябре 2007 – январе 2008 года.

ДЕВА. В 2007 году у вас будут очень удачные периоды для информационной деятельности. В этом году будет идти предварительный процесс сбора информации, возможно, в виде учебы. В следующем году вы уже сможете эффективно работать с этой информацией. Кроме того, эта ситуация может выглядеть в виде налаживания каких-то связей на основе глубокого взаимопонимания. Наиболее удачный период со второй половины февраля по середину июня.

Тем не менее, в феврале-марте 2007 года постарайтесь быть внимательнее в информационных отношениях с другими людьми. Отличить благоприятные информационные контакты от конфликтных можно будет либо интуитивно, либо с помощью индивидуального гороскопа. Особенно это касается ваших высказываний, и попыток получить информацию любыми способами. Это может привести к конфликтам, претензиям. В апреле – августе эти конфликты могут стать еще сильнее из-за того, что кто-то из близких людей может предъявлять вам претензии в том, что вы очень много времени уделяете работе и общественной деятельности, или в том, что вы выполняете свои обязанности ненадлежащим образом.

В мае и в сентябре (отдельно) будут благоприятные периоды для удачных покупок, или в это время вы как-то по-другому успешно распорядитесь финансовыми средствами. Здесь идет речь не о какой-либо поддержке извне. Этот успех вы создадите сами, за счет своих личных усилий.

В августе - сентябре сложится очень удачная ситуация для финансовой деятельности за счет поддержки каких-то влиятельных лиц. Но при этом вам придется отказаться от личных амбиций, или даже от личных отношений с этими людьми.

Кроме того, в июле-сентябре, а также в ноябре-декабре постарайтесь воздержаться от споров на любые темы, так как они могут заканчиваться переходом на взаимное неприятное обсуждение личных качеств или поступков.

ВЕСЫ. В целом 2007 год должен быть удачным. Есть только несколько достаточно сложных проблем, которые тянутся из прошлого. Эти проблемы придется решать в первой половине года, но в этом году, в отличие от прошлого года, они не будут настолько острыми и бескомпромиссными. Конфликтный период – с января по июль. Есть две основные их причины. Одна – это информационные споры, в которых вам придется отстаивать свою личную точку зрения, и вторая – конфликтные ситуации с членами рабочего коллектива, в которых вас пытаются обязать к лояльности. Тем не менее, уже в январе - феврале 2007 года появятся первые возможности для компромиссов. Они пока еще слабые, но в будущем будут усиливаться. Компромиссы будут возможны за счет решения каких-то финансовых вопросов, в том числе выполнения вами каких-то финансовых обязательств. Полный компромисс может быть достигнут в июле – сентябре.

Во второй половине 2006 года вы были удачны при решении каких-то личных вопросов. Это не реальная ситуация. Здесь основную роль играли ваши личные качества. Во второй половине 2007 года вы закрепите это успех, причем теперь он будет еще помогать вам решать какие-то не личные финансовые вопросы.

На протяжении всего 2007 года постарайтесь быть внимательнее в высказываниях, нежелательно втягивание в сильные идеологические споры. Конфликты в таких ситуациях могут быть очень тяжелыми, с нежелательными последствиями в будущем. Кроме того, эти проблемы выглядят бескомпромиссно, даже разорвать эти отношения в ближайшем будущем будет невозможно.

Наиболее благоприятный период года – ноябрь, декабрь. В этот период появятся очень хорошие возможности для финансовой деятельности, в том числе и за счет хороших отношений с влиятельными и авторитетными профессионалами. Эти отношения будут строиться на двух принципах – финансовая деятельность и личные отношения на основе глубокого взаимопонимания.

СКОРПИОН.

В 2007 году для вас наиболее важными будут ситуации, связанные с работой, трудоустройством. В этих сферах необходима особая внимательность, так как программы, заложенные в 2006 году, сейчас будут требовать окончательных решений. В апреле-августе 2006 года вас могли немного беспокоить какие-то споры. Тогда вы имели поддержку от сотрудников, или верных друзей. В январе – марте 2007 года эти споры станут сильнее, но уже без поддержки. А в апреле – сентябре последствия от этих споров могут создать сложные ситуации, затрагивающие ваши дела по работе. Правда, эти конфликты могут создать благоприятные условия для вашей финансовой деятельности, а также для укрепления личных отношений. Но все равно постарайтесь быть внимательнее, так как проблемы будут реальные, в настоящем времени, а удачи в финансовой деятельности перспективные – на будущее.

Если эти проблемы по работе создадут ситуацию, в результате которой вам нужно будет искать альтернативную работу, то для этого может подойти период июль – сентябрь 2007 года. В это время ожидается период, благоприятный для переговоров, получения информации по альтернативной работе, вплоть до заключения какого-то договора. Правда, вряд ли в этом будет что-то новое. Скорее всего, это событие будет связано с тем, что вам уже известно. Но более вероятен вариант, что эта удачная ситуация просто поможет решить какие-то финансовые вопросы и улучшить отношения с близкими людьми.

Этот год сложен с точки зрения ситуаций, в которых вы будете принимать участие. Но он очень благоприятен для вашей личной деятельности. То есть, вы будете достаточно уверены в себе, и удовлетворены своими действиями. В этом плане можно выделить вторую половину года, когда вы сумеете создать очень благоприятную и стабильную обстановку в доме, в отношениях с близкими людьми. Все это было заложено вашими собственными усилиями еще в 2004 году, а сейчас вы это почувствуете.

СТРЕЛЕЦ.

В целом 2007 год должен оказаться благоприятным для деятельности, связанной с управлением материальными средствами. Эти удачи – результат вашей деятельности в 2006 году. Прошлый год также был удачен для финансовой деятельности, но могло присутствовать ощущение, что вы все-таки что-то не доводите до конца, чего-то не хватает для полного успеха. В этом году вы сможете реализовать то, не смогли в прошлом. В марте-мае 2007 года вы поймете, что нужно немного изменить стратегию по сравнению с прошлым годом. Вместо стратегии жесткого управления лучше применить стратегию большей гибкости и личного творческого подхода к решению финансовых вопросов. В августе 2007 – марте 2008 года это принесет свои плоды. Кроме того, эта ситуация может параллельно создать благоприятные условия для чувственных отношений. Эта чувственность должна была появиться еще в 2003 году, но тогда не было реальных условий для ее реализации. Если вы до сих пор не смогли воплотить эти чувства в конкретные отношения, в 2007 году появятся условия для формирования реальной ситуации.

Из проблем можно отметить вероятность конфликтов по финансовым вопросам в феврале – июне 2007 года, но вряд ли это будет для вас новостью, так как вы уже немного знакомы с этой ситуацией. К тому же, в июле появятся возможности не только для компромисса, но и для налаживания хороших отношений, если они к тому времени будут подпорчены в результате этого конфликта.

Этот год удачен для вашей внешней деятельности. Но во второй половине года возможны переживания из-за ваших собственных действий. Один из вариантов может выглядеть, как переживания из-за недостаточности творчества в работе (хотя на самом деле это может быть не так). По этой теме можно порекомендовать просто контролировать эмоции, особенно в июне-августе.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь в этом году быть внимательнее в любой деятельности, связанной с корпоративными материальными средствами. Вы уже немного знакомы с этой ситуацией, и даже успели ее частично изучить, но пока что еще трудно найти наиболее оптимальное решение. Кроме того, до этого года все это было в скрытом виде, а сейчас потребует вашего участия. В целом все это выглядит так, что вы можете стать участником какого-то группового конфликта. С некоторыми из конфликтующих партнеров вы все-таки сумеете наладить очень хорошие отношения, а с некоторыми в конечном итоге отношения станут более прохладными.

С февраля по июль 2007 года вас могут беспокоить связи с партнерами, которые в корпоративных финансовых отношениях стараются отстаивать свои интересы. В этой ситуации есть взаимная настороженность, поэтому и отношения развиваются очень медленно, хотя и должны быть перспективными. Только во второй половине 2007 года вы поймете, что все сделали правильно, потому что эти партнеры окажутся надежными, с которыми можно строить доверительные отношения, по крайней мере, в этом году. Эта ситуация будет очень удачной, способной решить не только какие-то внешние вопросы, но и

вашу собственную внутреннюю неуверенность в том, насколько близко в свою личную жизнь можно пускать деловых партнеров.

Но проблема, которая вас беспокоила, окажется несколько глубже. В феврале-апреле вы можете ограничить отношения с людьми, которые являются для вас источником какой-то финансовой информации. А во второй половине этого года эти отношения возобновятся, но, к сожалению, в виде конфликта.

Итак, в целом 2007 год – год выбора надежных партнеров.

В апреле – августе 2007 года вы сможете наладить какие-то очень приятные финансовые отношения. Даже если эти отношения не будут важными, вы лично будете их оценивать очень высоко. Они дадут вам уверенность в себе. Возможен вариант, что это будет какая-то покупка для дома.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине 2007 года вам придется находить способы уладить конфликты с сотрудниками. Смысл этой ситуации сводится к тому, что от вас будут требовать выполнения каких-то правил в отношениях, которые, с вашей точки зрения, вынуждают вас делегировать часть своих прав кому-то другому, или отстаивать чьи-то интересы в ущерб своим собственным. Вы можете быть готовы к тому, чтобы резко реагировать на эту ситуацию, но все-таки постарайтесь не спешить действовать, а хорошо изучить ее. На самом деле сотрудники или партнеры, о которых идет речь, готовы наладить с вами хорошие отношения, но им нужна уверенность, что вы готовы соблюдать определенные правила. Вряд ли этот конфликт будет сильно беспокоить вас, так как вы можете рассчитывать на помощь от других людей. Вы им доверяете, они вам очень симпатичны, но не с точки зрения их внешности, а потому, что они дают вам ощущение уверенности в своих силах.

Вторая половина года будет удачной. Скорее всего, вы согласитесь с предложенными вам условиями, и это окажется правильным решением, так как приобретете среди сотрудников надежных друзей. Благодаря этому вторая половина года окажется более интересной, чем первая. Вы сумеете реализовать то, что у вас уже хорошо получается по работе с 2003 года, но раньше не было возможности проявить себя, чтобы закрепить реальный успех.

Период с января по апрель должен быть удачным для общения, работы с информацией, учебы. Здесь идет речь не о реальной ситуации, а о том, в этот период вы сами сможете достичь в этих сферах успеха. Соответственно, и результаты вы будете оценивать сами – независимо от того, что об этом будут думать другие люди. Это личный успех, который зависит только от вас самих.

РЫБЫ.

В первой половине 2007 года вам придется отстаивать свои отношения с друзьями. Вернее, вы будете защищать свои принципы, которых придерживаетесь в отношениях с друзьями. Из-за этого возможны споры с какими-то влиятельными по отношению к вам людьми. Вероятнее всего, во второй половине года вы будете склонны к тому, чтобы ограничить дружеские отношения. В конце года вы получите поддержку, скорее всего, в виде какой-то информации. Но в этой ситуации постарайтесь быть внимательнее в высказываниях, так как чрезмерная резкость с вашей стороны может вызвать споры, которые способны даже перерасти в конфликт, правда, не очень сильный.

Более важным является событие, которое начало развиваться с середины 2006 года. Это мощная, многолетняя программа успешной финансовой деятельности. Все это только начинается, поэтому эта программа пока что, на протяжении двух-трех лет будет выглядеть только в виде успешной деятельности, которые вы сможете только сами оценить по достоинству. Ее реальные результаты – периодические и не очень важные. Но после двух - трехлетней подготовки придет настоящий, реальный успех. Эта программа также будет сейчас во многом связана с вашими дружескими отношениями, но через несколько лет она изменится, станет прагматично-партнерской.

Апрель и май 2007 года – благоприятный период для самостоятельной деятельности в информационной сфере. Это может быть учеба, общение в коллективе. Эта информация может стать основанием для удачных крупных покупок.

Астролог Вадим Феофанов