Как встретить Новый год не перед телевизором и без водки

По статистике, 79% украинцев планируют встретить предстоящий Новый год дома, в кругу семьи и друзей. К ним следует прибавить еще 12% – как раз тех самых друзей. Это значит, что подавляющее большинство жителей страны проснется 1 января перед столом с засыхающими куриными крылышками, салатом оливье, полупустыми емкостями с водкой и коньяком. Миллионы человек вспомнят поутру ночную стрельбу из ракетницы, игру в снежки, пощелкают переключателями в надежде увидеть что-то интересное «по ящику», нальют еще…

Есть ли этому альтернатива? Некоторые в столице уверены, что да. Так, клуб «Атмосфера» пытается опровергнуть утверждение о том, что веселье без водки – одно притворство. Клуб организовывает Фестиваль музыки и творчества. Вместо алкоголя – соки. Вместо табачного дыма – дым ароматических палочек. «Будут и танцы, но не под эстрадную, а под этническую музыку: флейты, скрипки, африканские барабаны», – говорит один из организаторов мероприятия Руслан Синигор. Вечеринка, которая обойдется ее участникам от 170 до 200 гривен, будет полузакрытой. Также пока не разглашается, где она пройдет, иначе могут прийти «не те» люди.

Трудно поверить, но тенденция к здоровому времяпровождению задела самые верха. Так, в последний день 2006 года в НСК «Олимпийский» пройдет праздничное мероприятие «Бег в 2007 год», в котором может принять каждый желающий. И в числе таковых – Виктор Корж, новый министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Кто хочет побегать вместе с министром – милости просим: НСК «Олимпийский». Правда, в 2007 год вбежать все же не удастся, забег начнется в 19:30, прекратится за пару часов до Нового года.

Зато после этого можете отправиться в Гидропарк. Здесь, на детском пляже, ежегодно собираются фанаты зимнего плавания. Для них особенным шиком считается провести в воде последние минуты уходящего и первые минуты года нового. Правда, как сообщил Игорь Еременко, один из любителей этого специфического удовольствия, кайф 2007 года будет несколько смазан отсутствием настоящего мороза. «Не придется ломать лед, чтобы искупаться, а это целый ритуал. Но ничего, у природы нет плохой погоды. Зато в такую жару можно подольше побыть в воде», – говорит морж.

К сожалению, трезвенники-альтернативщики не смогут в этом году провести старый год в горнолыжном комплексе «Протасов Яр»: нет снега. По этой же причине отменены Открытые зимние юношеские спортивные игры, которые должны были начаться здесь с 1 января. Зато с детьми можно посетить то, что официально называется Главной елкой Украины. Она уже несколько дней проходит в Национальном дворце «Украина», и продлится до 14 января. Представление длится два часа и обходится родителям от 20 до 70 гривен. Как сообщили УНИАН в «Украине», новогоднее представление в этом году будет больше походит на шоу в зоопарке: здесь и верблюды, и страусы, «и кого только нет».

Также, по сообщениям КГГА, с 28 декабря по 13 января проходят городские и рождественские праздники в Киевском Дворце детей и юношества. Приятно, что также во всех культурно-художественных заведениях пройдут праздничные представления для детей-сирот, малолетних инвалидов и представителей малообеспеченных семей.

Без преувеличения можно сказать, что самые безумные люди будут встречать Новый год с Автоквест-клубом. Авто-квест – это азартные ночные гонки на ориентирование с решением сложных логических задач и поиском скрытых кодов. В начале игры все команды стартуют одновременно и получают одинаковые задания. Участникам предстоит переходить с уровня на уровень, разгадывать загадки, обнаруживать скрытые подсказки на местности и находить оригинальные решения. Побеждают те, кто придет к финишу раньше других. После игры – награждения команд.

Какие будут задания в этот раз, сказать трудно, но вот что было в прошлом году. Участники квеста должны были заснять на видео максимально возможное количество памятников с надетым на голову изваяния новогодним колпачком. Стоит ли говорить, что колпачки нужно было надевать самим. Затем играющие должны были найти бомжа и напоить его шампанским из хрустальных фужеров, сделать подарочный жезл и презентовать его гаишнику. А еще квестеры дарили беременным женщинам цветы, спрашивая при этом, смотрела ли будущая мама фильм «Чужой». Хитом прошлогоднего квеста стало украшение в метро елок, которые квестеры проносили туда самостоятельно. На десерт надо было найти бездомную собаку (год-то Собаки) и накормить ее кошачьим кормом «КитКэт», в то же время бездомным кошкам предлагалось скормить банку «Чаппи». Все это активно фиксировалось на фото и видео.

Один из организаторов приближающегося квест-веселья Владислав Резников сообщил, что сценарий празднования этого Нового года держится в секрете. Но инициаторы приложили всю фантазию, чтобы создать настоящую «движуху».

– В этом году в наших мероприятиях выразило желание принять девяносто пять человек, а это пятнадцать команд. В целом же мы устраиваем до двухсот игр по всей Украине в год. Победителем в этот раз станет тот, кто артистичнее других справится с заданиями.

Стать квестером еще не поздно, каждому желающему это обойдется в шестьдесят долларов.

Наверное, самым заметным мероприятием станет елка на майдане Независимости. Виктор Гончарук, руководитель главного управления внутренней политики КГГА, которое устраивает мероприятие, сообщил, что очень надеется на появление на Майдане мэра Черновецкого. Леонид Михайлович, приходите, вы всегда такой веселый.

Антон Зикора