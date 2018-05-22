Из «гнезда педофилов» администратор гостиницы не слышала ни звука

«Вот это – гнездо…» – запинается администратор Тамара. Дети Полюховичей выглядели жизнерадостными… Полюхович показывается на пороге, дети радуются: папа пришел…

Вторую неделю в Украине обсуждается «артековская» тема. Тысячи информационных сообщений, сотни сюжетов... Заголовки со словами: «педофилы», «изнасилование», «Артек»… Детский центр понемногу отходит от шока, пытаясь работать в обычном режиме. Репортаж из Артека

Насилие действительно имеет место

– Педофилы в Артеке – бред полнейший! Конечно, с точки зрения пиар-технологий – это мощный удар, который только можно было нанести детскому лагерю. От этого уже нереально отмыться. Хотя на самом деле таких вещей здесь не может произойти, – утверждает руководитель информационной службы Артека Елена Мех.

Дети круглосуточно находятся под контролем педагогов, а территория Артека охраняется.

– Система безопасности во всех лагерях выработана за много-много лет существования Артека, – говорит Люция Файзиева, директор лагеря «Янтарный».

Кроме того, в каждом отряде есть мобильные телефоны, позвонив, родители могут проверить, чем занято чадо.

– Родители детей звонят, беспокоятся после скандала?

– Отдел маркетинга говорит: очень много звонков. Я знаю, что у Бориса Валерьевича (Новожилова – гендиректора Артека. – Авт.) телефон просто красный. Сотрудники рассказывают: звонков масса. От родителей, от знакомых, от друзей. Все спрашивают: что у вас там, ребята? – говорит Евгений Баженов, председатель профкома Артека.

Работники детского центра считают скандал элементом предвыборной борьбы.

– Артек – марка, поэтому и вплели… Взяли бы какой-нибудь «Одуванчик» – санаторий или лагерь, – наверное, не так бы звучало. Слава Богу, что большинство населения (среди тех, кто работает или связан с детским центром) не верит в это, говорят, что это политические заказы избирательной кампании, – считает Баженов.

После публикаций в прессе настроение работников Артека упало «ниже плинтуса».

– Информация, которая выливается в СМИ, начиная с заявления бывшей жены Полюховича, двух депутатов – Колесниченко и Омельченко, – и все остальное: как помои на голову. Это еще ласково сказано, – отмечает Баженов.

– Есть такое страшное слово – «геноцид». Такое ощущение, что сейчас по отношению к Артеку идет геноцид, чтобы его уничтожить, – говорит Файзиева.

– Артек – это не место, не стены, не корпуса, это – люди. Это поколения «артековцев», которые здесь были, которые приезжают сюда, это масса родителей. Так просто не уничтожить это все, но оторвать землю могут, – считает она.

Насчет «насилия» директор «Янтарного» соглашается в одном:

– Сейчас насилуют Артек! – возмущается она.

Дети Полюховича выглядели такими жизнерадостными

Бело-синие «Адалары» расположены на территории детского центра.

Постройка 60-х годов прошлого века. Переделанная из жилого дома маленькая ведомственная гостиница. Неподалеку от нее двор милиции.

Первый этаж, шестой номер. Именно здесь летом 2008 года останавливался Дмитрий Полюхович со своими детьми. Работавший в Киеве тележурналист приехал в Гурзуф собирать материал для журнала «Артек».

Три кровати, холодильник, тумбочка, несколько стульев, санузел... Номер не ахти.

Якобы в «Адалары» Полюхович с группой лиц удовлетворял со своими детьми «половую страсть неестественным способом».

– Вот посмотрите, это – гнездо… Как это называется? – запинается, видимо, боясь произнести «гнездо педофилов», администратор Тамара.

– …Где якобы побывали все известные украинские депутаты, священники, все дела, – приходит на помощь руководитель информслужбы Артека.

Никаких подозрительных шумов из комнаты Полюховичей работники гостиницы не слышали. Хотя, говорят, ночью слышно даже то, как работает холодильник в номере соседей.

– Звукоизоляции никакой! – отмечает Тамара.

Мальчик и девочка – дети Полюховича – в то лето были жизнерадостными, вспоминают работники гостиницы.

– Если бы что-то подобное происходило, дети, наверное, хоть как-то выразили свое несчастное лицо, – отмечает сотрудница гостиницы. – Живые, подвижные, особенно девчонка. Она – как юла, заводная. Папаня нарисовывается на пороге, дети радуются: папа пришел.

– Сказать, что они забитые, боятся отца, – такого не было, – соглашается администратор Наталья.

Полюхович – «типичный ботаник»

Полюхович работал в Артеке на полставки редактором, ранее – вожатым.

Интересуемся: каким был Дмитрий?

– Совершенно нормальный мужик. Любил поговорить, – вспоминают в «Адаларах».

– Я лично, пару раз встречаясь с ним, давая информацию по профсоюзной организации, запомнил его довольно веселым, порядочным, доброжелательным человеком. Он, как бывший «артековец», любит Артек, – говорит председатель профкома. – Если он действительно что-то такое делал (насиловал детей), то пусть это правоохранительные органы расследуют...

– Дима – человек энциклопедических знаний. Он знал об Артеке абсолютно всё, знал в Артеке каждый уголочек. Типичный ботаник, – отмечает Мех. – Безотказный человек, для него паролем служило слово «Артек». Он очень любил Артек, всем сердцем горел за то, чтобы в Артеке все было хорошо… Насколько я его знаю, он – исключительно порядочный человек.

«О генеральном директоре даже заикаться не хочу»

В Артеке не верят, что их гендиректор Борис Новожилов, замглавврача Генрих Рат, руководитель геологического кружка Владимир Дунаев и уже несколько лет не являющийся сотрудником лагеря Дмитрий Лепешев насиловали детей Полюховича. Их фамилии мать мальчика и девочки, в молодости работавшая в Артеке вожатой, называет в письме к нардепу, которое «слили» в СМИ.

Поговорить с этими людьми нам не удалось. Дунаев, сообщили его коллеги, во время нашего приезда в Гурзуф был у следователя, Новожилов уже несколько дней находится в больнице в Киеве, а пожилого Рата сотрудники Артека решили не тревожить.

– Генрих Эдуардович Рат – почетный доктор Крыма, заслуженный доктор Украины. Человек, который сдал свыше 99 литров крови. Здесь, в окружении Большой Ялты, он у нас известен как народный доктор. Человек не имеет машины, позвони ему в два часа ночи – скажи со мной плохо или в семье с моим ребенком плохо, он встанет, возьмет лекарство и прибежит. Обвинять этого человека в чем-то – стыдно и позорно! – кипятится Баженов.

– Владимир Иванович Дунаев – тихий, спокойный человек. Встал, сделал быстро дома дела, ушел на работу, пришел с работы – опять в семье, – продолжает он.

– Владимир Иванович работает в Артеке практически тридцать лет. Я его знал раньше как педагога детских лагерей, он работал долгое время в лагере «Речном», потом, по-моему, в других лагерях, затем – руководителем геологического кружка. Это один из самых популярных кружков в Артеке. Он – примерный семьянин, хороший сосед. Отзывчив, идет на помощь, рубаха-парень, – говорит о Дунаеве Борис Федоренко, директор центра детского творчества.

– Ничего подобного с ним произойти не могло, и быть не может и впредь! – отрезает Федоренко.

– Читал заявление бывшей жены Полюховича, она пишет о методисте Диме Лепешеве, я специально посмотрел в отделе кадров: с 12 марта 2001 года он в Артеке не работает. Живет и работает в Казахстане, – отмечает глава профкома.

– Дмитрий Лепешев? Я его вожатым помню, он был неординарным. Есть люди, которые выбиваются из поколения, тот же Цой, тот же Высоцкий. У нас советская молодежь была классическая в одежде, в прическе, в макияже. Дима – сам черненький, кучерявый – взял сделал (на волосах) белый «хохолок», сейчас это нормально, а тогда... Я запомнила, как руководительница комплекса на него орала... Выбивание из строя – оно было... Помню, что он очень хорошо танцевал, – говорит Файзиева.

– Какие были отношения у Новожилова с Ратом, Дунаевым?

– Я думаю, что у Бориса Валерьевича чисто деловые отношения, больше никаких отношений не может быть. Вообще, о генеральном я даже заикаться не хочу. Обвинять его в чем-то – маразм какой-то. Генеральный – это нормальный, порядочный мужчина и отличный, очень понимающий руководитель. Я лично, как председатель профсоюзного комитета, буду его защищать, – говорит Баженов.

Он также сказал, что в Артеке надеются: те, кто затеял скандал, публично извинятся перед международным детским центром. Защищать свои честь и достоинство лагерь намерен в судах.

Елена Власова, Крым