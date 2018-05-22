Из «гнезда педофилов» администратор гостиницы не слышала ни звука
«Вот это – гнездо…» – запинается администратор Тамара. Дети Полюховичей выглядели жизнерадостными… Полюхович показывается на пороге, дети радуются: папа пришел…
«Вот это – гнездо…» – запинается администратор Тамара. Дети Полюховичей выглядели жизнерадостными… Полюхович показывается на пороге, дети радуются: папа пришел…
Вторую неделю в Украине обсуждается «артековская» тема. Тысячи информационных сообщений, сотни сюжетов... Заголовки со словами: «педофилы», «изнасилование», «Артек»… Детский центр понемногу отходит от шока, пытаясь работать в обычном режиме. Репортаж из Артека
Насилие действительно имеет место
– Педофилы в Артеке – бред полнейший! Конечно, с точки зрения пиар-технологий – это мощный удар, который только можно было нанести детскому лагерю. От этого уже нереально отмыться. Хотя на самом деле таких вещей здесь не может произойти, – утверждает руководитель информационной службы Артека Елена Мех.
|Корпуса Международного детского центра ”Артек”
Дети круглосуточно находятся под контролем педагогов, а территория Артека охраняется.
– Система безопасности во всех лагерях выработана за много-много лет существования Артека, – говорит Люция Файзиева, директор лагеря «Янтарный».
Кроме того, в каждом отряде есть мобильные телефоны, позвонив, родители могут проверить, чем занято чадо.
– Родители детей звонят, беспокоятся после скандала?
– Отдел маркетинга говорит: очень много звонков. Я знаю, что у Бориса Валерьевича (Новожилова – гендиректора Артека. – Авт.) телефон просто красный. Сотрудники рассказывают: звонков масса. От родителей, от знакомых, от друзей. Все спрашивают: что у вас там, ребята? – говорит Евгений Баженов, председатель профкома Артека.
Работники детского центра считают скандал элементом предвыборной борьбы.
– Артек – марка, поэтому и вплели… Взяли бы какой-нибудь «Одуванчик» – санаторий или лагерь, – наверное, не так бы звучало. Слава Богу, что большинство населения (среди тех, кто работает или связан с детским центром) не верит в это, говорят, что это политические заказы избирательной кампании, – считает Баженов.
После публикаций в прессе настроение работников Артека упало «ниже плинтуса».
– Информация, которая выливается в СМИ, начиная с заявления бывшей жены Полюховича, двух депутатов – Колесниченко и Омельченко, – и все остальное: как помои на голову. Это еще ласково сказано, – отмечает Баженов.
– Есть такое страшное слово – «геноцид». Такое ощущение, что сейчас по отношению к Артеку идет геноцид, чтобы его уничтожить, – говорит Файзиева.
– Артек – это не место, не стены, не корпуса, это – люди. Это поколения «артековцев», которые здесь были, которые приезжают сюда, это масса родителей. Так просто не уничтожить это все, но оторвать землю могут, – считает она.
Насчет «насилия» директор «Янтарного» соглашается в одном:
– Сейчас насилуют Артек! – возмущается она.
Дети Полюховича выглядели такими жизнерадостными
Бело-синие «Адалары» расположены на территории детского центра.
|Гостиница ”Адалары”, в которой останавливался с детьми Дмитрий Полюхович
Постройка 60-х годов прошлого века. Переделанная из жилого дома маленькая ведомственная гостиница. Неподалеку от нее двор милиции.
|Автомобиль милиции стоит у гостиницы
Первый этаж, шестой номер. Именно здесь летом 2008 года останавливался Дмитрий Полюхович со своими детьми. Работавший в Киеве тележурналист приехал в Гурзуф собирать материал для журнала «Артек».
|Один из номеров
Три кровати, холодильник, тумбочка, несколько стульев, санузел... Номер не ахти.
Якобы в «Адалары» Полюхович с группой лиц удовлетворял со своими детьми «половую страсть неестественным способом».
– Вот посмотрите, это – гнездо… Как это называется? – запинается, видимо, боясь произнести «гнездо педофилов», администратор Тамара.
– …Где якобы побывали все известные украинские депутаты, священники, все дела, – приходит на помощь руководитель информслужбы Артека.
Никаких подозрительных шумов из комнаты Полюховичей работники гостиницы не слышали. Хотя, говорят, ночью слышно даже то, как работает холодильник в номере соседей.
– Звукоизоляции никакой! – отмечает Тамара.
Мальчик и девочка – дети Полюховича – в то лето были жизнерадостными, вспоминают работники гостиницы.
– Если бы что-то подобное происходило, дети, наверное, хоть как-то выразили свое несчастное лицо, – отмечает сотрудница гостиницы. – Живые, подвижные, особенно девчонка. Она – как юла, заводная. Папаня нарисовывается на пороге, дети радуются: папа пришел.
– Сказать, что они забитые, боятся отца, – такого не было, – соглашается администратор Наталья.
Полюхович – «типичный ботаник»
Полюхович работал в Артеке на полставки редактором, ранее – вожатым.
Интересуемся: каким был Дмитрий?
– Совершенно нормальный мужик. Любил поговорить, – вспоминают в «Адаларах».
– Я лично, пару раз встречаясь с ним, давая информацию по профсоюзной организации, запомнил его довольно веселым, порядочным, доброжелательным человеком. Он, как бывший «артековец», любит Артек, – говорит председатель профкома. – Если он действительно что-то такое делал (насиловал детей), то пусть это правоохранительные органы расследуют...
– Дима – человек энциклопедических знаний. Он знал об Артеке абсолютно всё, знал в Артеке каждый уголочек. Типичный ботаник, – отмечает Мех. – Безотказный человек, для него паролем служило слово «Артек». Он очень любил Артек, всем сердцем горел за то, чтобы в Артеке все было хорошо… Насколько я его знаю, он – исключительно порядочный человек.
«О генеральном директоре даже заикаться не хочу»
В Артеке не верят, что их гендиректор Борис Новожилов, замглавврача Генрих Рат, руководитель геологического кружка Владимир Дунаев и уже несколько лет не являющийся сотрудником лагеря Дмитрий Лепешев насиловали детей Полюховича. Их фамилии мать мальчика и девочки, в молодости работавшая в Артеке вожатой, называет в письме к нардепу, которое «слили» в СМИ.
Поговорить с этими людьми нам не удалось. Дунаев, сообщили его коллеги, во время нашего приезда в Гурзуф был у следователя, Новожилов уже несколько дней находится в больнице в Киеве, а пожилого Рата сотрудники Артека решили не тревожить.
– Генрих Эдуардович Рат – почетный доктор Крыма, заслуженный доктор Украины. Человек, который сдал свыше 99 литров крови. Здесь, в окружении Большой Ялты, он у нас известен как народный доктор. Человек не имеет машины, позвони ему в два часа ночи – скажи со мной плохо или в семье с моим ребенком плохо, он встанет, возьмет лекарство и прибежит. Обвинять этого человека в чем-то – стыдно и позорно! – кипятится Баженов.
– Владимир Иванович Дунаев – тихий, спокойный человек. Встал, сделал быстро дома дела, ушел на работу, пришел с работы – опять в семье, – продолжает он.
– Владимир Иванович работает в Артеке практически тридцать лет. Я его знал раньше как педагога детских лагерей, он работал долгое время в лагере «Речном», потом, по-моему, в других лагерях, затем – руководителем геологического кружка. Это один из самых популярных кружков в Артеке. Он – примерный семьянин, хороший сосед. Отзывчив, идет на помощь, рубаха-парень, – говорит о Дунаеве Борис Федоренко, директор центра детского творчества.
– Ничего подобного с ним произойти не могло, и быть не может и впредь! – отрезает Федоренко.
– Читал заявление бывшей жены Полюховича, она пишет о методисте Диме Лепешеве, я специально посмотрел в отделе кадров: с 12 марта 2001 года он в Артеке не работает. Живет и работает в Казахстане, – отмечает глава профкома.
– Дмитрий Лепешев? Я его вожатым помню, он был неординарным. Есть люди, которые выбиваются из поколения, тот же Цой, тот же Высоцкий. У нас советская молодежь была классическая в одежде, в прическе, в макияже. Дима – сам черненький, кучерявый – взял сделал (на волосах) белый «хохолок», сейчас это нормально, а тогда... Я запомнила, как руководительница комплекса на него орала... Выбивание из строя – оно было... Помню, что он очень хорошо танцевал, – говорит Файзиева.
– Какие были отношения у Новожилова с Ратом, Дунаевым?
– Я думаю, что у Бориса Валерьевича чисто деловые отношения, больше никаких отношений не может быть. Вообще, о генеральном я даже заикаться не хочу. Обвинять его в чем-то – маразм какой-то. Генеральный – это нормальный, порядочный мужчина и отличный, очень понимающий руководитель. Я лично, как председатель профсоюзного комитета, буду его защищать, – говорит Баженов.
Он также сказал, что в Артеке надеются: те, кто затеял скандал, публично извинятся перед международным детским центром. Защищать свои честь и достоинство лагерь намерен в судах.
Елена Власова, Крым