Что такое толерантность, Медведеву объяснили на примере брошюры о наркомании

В Украине уже который день все политические силы пытаются высказаться о пресловутом послании Дмитрия Медведева Виктору Ющенко. Сегодня Украинская народная партия пикетировала посольство РФ в Киеве. Митингующие выражали глубокое возмущение «посягательствами Медведева».

– Согласно нашей Конституции, каждый гражданин имеет право обучаться на родном языке, – говорят унповцы, – что Украина обеспечивает целиком и полностью. А вот “дружественная страна” Россия, которая рассказывает, об “общих духовных корнях», для 4,3 миллионов украинцев, живущих на ее территории, заложила в бюджет на этот год ноль российских копеек. Если в Украине 1199 русскоязычных школ, 35 профтехучилищ, практически в каждом высшем учебном заведении Востока и Юга ведется обучение на русском языке, то на всю Россию украинский язык факультативно всего 200 людей. Вот вам «духовное единство по-русски».

Владимир Шовкошитный, глава управы Киевской городской организации УНП считает, что украинцам не стоит быть такими уж и толерантными, мы должны жестко отвечать России на ее имперские замашки.

– Наша толерантность аукнется нам потерей независимости. Недавно я редактировал для борьбы с наркоманией брошюру. Там было написано, что такое толерантность. Оказывается, что это привыкание к все большим дозам наркотику. Вот и нам вжарили сегодня десять кубиков антиукраинского наркотику, а мы говорим: «Завтра давайте пятнадцать, и мы толерантно будем терпеть». Нельзя терпеть!

Пикетчики посольства РФ пришли сказать господину Медведеву, что Украина – не Россия, ваше благородие. «И именно украинскому народу, а не российским медведям решать, как жить в Украине».

– Никогда не будет Украина рабой московских палачей, – выкрикивали унповцы. – Украинская народная партия очень хочет, чтобы вы, гоподин Медведев, российская элита, российские дипломаты знали, что в Украине достаточно патриотов, независимо от того, на каком языке они разговаривают, которые отстоят украинский суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства.

Митингующие просили киевлян, гостей города обратить внимание на то, что перед посольством РФ нет «обезумевших от горя очередей русскоязычного населения, этнических русских, стремящихся попасть на свою историческую родину». Ни у одного консульства в Украине вы не увидите замученных насильственной украинизацией граждан Украины неукраинского этнического происхождения.

– Поэтому еще раз вам, господин Медведев, говорим: не ищите соринку в чужом глазу, а выньте бревно из собственного глаза. Наводите порядок в своей стране и не зарьтесь на чужое добро, – советовали представители УНП российскому президенту. – Здесь у нас есть плакат с двуглавым российским орлом. Похоже, закружилась одна или две головы у этого великодержавного российского орла. И смотрят они бедные, какую бы еще страну захапать. Хотим вам сказать, что Украина – не та страна, которую вам удастся захапать. Вы десять лет, имея по два самолета, три танка и пятнадцать солдат на каждого живого и нерожденного чеченца, не могли ничего сделать с маленькой и свободолюбивой Чечней. Поэтому ничего не получите и в Украине.

Пикетчики неутомимо желали российскому руководству жить себе с миром «на своей этнической и канонической родине».

– Богатейте, процветайте и не суйте свой нос, не протягивайте своих когтистых лап к другим свободолюбивым народам. Ничего доброго вас здесь не ждет.

– Недавно провели социологические исследования в России, вчера их обнародовали, – кричал Владимир Шовкошитный. – Уважаемые граждане, обратите внимание, Россия заявляет, что она православная и славянская страна, но в славянской и православной России 47% населения считает Украину враждебным государством. При этом 90% украинцев относятся к России и к россиянам, как к дружескому народу.

УНП призывала Медведева не вмешиваться во внутренние дела суверенного Украинского государства, а Президента Украины Виктора Ющенко: ни в коем случае не прерывать свой отпуск. Мол, мы патриоты Украины – дадим достойный ответ агрессивным посягательствам Вашего московского коллеги.

– Мы требуем от украинского правительства, от украинских силовых структур принять все необходимые меры, чтобы нейтрализовать российский ЧФ на территории Крыма, представляющий большую угрозу национальной безопасности Украины.

Унповцы призвали все патриотические силы к единению, всех патриотов Украины быть бдительными. Стоит выступить с инициативой народного ополчения. Каждый живущий в Украине должен защищать свое государство. Потому Киевская городская организация УНП приглашает добровольцев в «Киевское народное ополчение».

– Дадим достойный отпор российским медведевым, дадим им рассолу опохмеляться от их тамбовских похождений.

Киевская городская организация УНП говорит, что две тысячи ее членов уже готовы взять в руки оружие, если это будет необходимо.

Заявление Медведева митингующие советуют расценивать как тест на вшивость, на «форму 20», как говорили в Советском Союзе, претендентов в кандидаты на будущих президентских выборах Украины.

– Вы видите, что симоненки и януковичи уже сегодня готовы бежать на кастинг в Белокаменную, чтобы иметь право представлять интересы «большой и неделимой России» в суверенной Украине.

Потом унповцы пошли передавать заявление российскому посольству, в котором говорится о том, что партия расценивает заявление президента РФ Дмитрия Медведева как предупреждение об объявлении войны суверенному Украинскому государству.

Вышел дежурный дипломат посольства РФ. Он внимательно выслушал все претензии и пожелания Владимира Шовкошитного. Передаст ли он обращение российскому руководству, пока не знает, говорит, что будет решать и.о. посла.

Дипломату полностью процитировали свое обращение, пожелания всего наилучшего российскому руководству, а также просили обратить внимание, на высказывание известного российского «шовиниста Дугина, эдакого ока Кремля».

– Этот известный шовинист, вхожий во все кабинеты Кремля, сказал, что Россия объявила войну Украине по грузинскому сценарию. Ну, если это неправда, то пусть его Медведев закроет в психушку. Но мы видим, что никто его не закрывает, значит, это правда.

Текст заявления УНП переданного в посольство РФ: 1. Об украинском оружии. Прежде чем возводить клевету на Украину, Россия должна была бы сама объяснить международному сообществу и собственному народу, почему все террористы и пираты в мире совершают свои преступления с российским оружием в руках.

2. О НАТО. Виктор Ющенко, придерживаясь Конституции Украины, последовательно воплощает наиболее выгодную для Украины государственную политику национальной безопасности, которая будет реализована в соответствии с волей украинского народа. Ни Россия, ни любое другое государство не имеют права диктовать украинскому народу, каким образом выстраивать свою оборонную политику.

3. О блокировании экономического сотрудничества. Не Украина, а Россия прилагает все усилия, чтобы помешать нормальному развитию экономического сотрудничества. Например, в январе 2009 года, на Рождество Христово, российские антихристы пытались разрушить украинскую ГТС.

4. О нацистских пособниках, геноциде и церкви. Не в Софии Киевской, а в Московском Кремле принимались и выполнялись печальноизвестные исторические решения о совместных с нацистской армией военных парадах и о физическом уничтожении божьих храмов, целых религиозных конфессий, миллионов невинных людей, в том числе и христиан. Не в украинских, а в российских секретных цехах изготовляется оружие массового и индивидуального уничтожения, наподобие диоксина или плутония.

5. О дипломатах. Не украинских, а российских дипломатов по всему миру каждый год выгоняют за шпионскую и противоправную деятельность.

УНП, кроме российского руководства, также обратилась к украинскому государству и правительству с просьбой не обращать внимания на невзвешенные заявления руководства России и принять адекватные меры для защиты национальных интересов.

Среди прочего, по мнению митингующих, нужно: срочно отозвать для консультаций украинского посла в России;

- усилить охрану границ и стратегических объектов Украины, в первую очередь энергетических;

- усилить работу правоохранительных органов для предупреждения диверсий.

Они призвали украинских граждан сплотиться вокруг Президента Ющенко и патриотических украинских сил. Быть бдительными и готовыми дать отпор наихудшим непредсказуемым действиям агрессивных российских и пророссийских политиков.

Ксеня Лесив