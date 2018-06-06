100-летняя история Премьер Паласа: Любовь Орлова упражнялась в гимнастике, а Патрисия Каас привозила Текилу

Украину все чаще посещают мировые знаменитости. За последние пару лет в Киеве побывали Элтон Джон и Джордж Майкл, “Queen” и “Scorpions”. На публике они появляются ненадолго. Остальное время пребывания VIP-гостей – тайна за семью печатями. Эту тайну молчаливо хранят стены отелей, где проживают звезды. Как писал Паустовский: “История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечнее людей и делаются свидетелями нескольких человеческих поколений”.

Сто лет назад на пересечении нынешнего бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской появился монументальный жилой дом в стиле модерн со всеми удобствами, о которых только можно было мечтать в начале 20 века: центральным отоплением, горячей и холодной водой, электричеством, газом и даже лифтами.

Со временем значительную часть помещения стала занимать гостиница под названием “Palast-Hotel”. В марте 1912 года газета “Киевлянин” напечатала на своих страницах объявление: в “Palast-Hotel” открыто еще четыре роскошных зала, а также ресторан и кафе премиального класса. На протяжении столетней истории гостиница несколько раз меняла свое название и внешний облик (после войны отель восстанавливали практически из руин), и только в 2001 году вновь обрела свое первое имя - “Премьер Палас Отель”.

В самой “звездной” и старинной гостинице столицы, которая сегодня празднует столетний юбилей, в своем время проживали символы советской эпохи Александр Вертинский, Любовь Орлова, Леонид Утесов, зарубежные политики Мадлен Олбрайт, Колин Пауэлл, Кондолиза Райс, известные певцы Брайан Адамс, Крис Де Бург, Энрике Иглесиас, Патрисия Каас, звезды мирового кино Софи Лорен, Орнела Мути, Жан Рено, Ежи Гоффман, спортсмены Леннокс Льюис, Дэвид Бэкхем, Мика Хаккинен.

С 2001 “Премьер Палас” гостеприимно принимает у себя представителей искусства на льготных условиях. Эта услуга распространилась и на недавно побывавших в Украине “Джеймса Бонда” Дэниэла Крейга, эпатажного художника Дэмиана Херста и американского режиссера, исповедующего медитацию, Дэвида Линча.

Отдавая дань уважения своим именитым клиентам, “Премьер Палас” даже решил несколько номеров оформить в духе исторических личностей. Среди подобных именных номеров есть апартаменты Любови Орловой, Александра Вертинского, Владимира Высоцкого.

Орлова была довольно частой постоялицей “Премьер Паласа” и всегда останавливалась в одном и том же номере. Как гласит легенда, у нее не было времени для занятий спортом, но она, как любая женщина, естественно, хотела хорошо выглядеть и поддерживать себя в тонусе, и для этого всегда ставила телефон на шкаф. А так как звонили ей довольно часто, то актрисе то и дело приходилось подбегать к шкафу, становиться на табурет, потом снова слезать и так с десяток раз на день. Старинный телефонный аппарат в апартаментах Орловой до сих пор напоминает об этой истории.

Есть в отеле также номера, посвященные знаменитым киевлянам - Михаилу Булгакову и Сержу Лифарю, историческим персоналиям – апартаменты “Роксолана” и “Гетьман” (в 1918 году на 3-м этаже отеля происходило отречение от власти последнего украинского гетьмана Павла Скоропадского). Любителям современности придется по душе номер Хай-тек, оборудованный по последнему слову моды и техники. Для молодоженов есть свадебные апартаменты. А обстановка одного из номеров полностью соответствует всем правилам фэн-шуй. Среди гостей с Востока номер пользуется особой популярностью.

В целом в гостинице 289 номеров. Так что каждый постоялец сможет подобрать себе апартаменты на свой вкус. На двух этажах гостиницы запрещено курение. Имеются даже номера для аллергиков – с деревянным полом без ковролина и гипоаллергенными подушками.

Гордость отеля – представительский этаж, на котором находятся также Королевские и Президентские апартаменты. Между ними - переговорная комната. По желанию клиента можно даже соединить два номера и занять весь этаж.

Изюминка Президентского номера – библиотека, где собраны оригиналы классических произведений английской, французской русской и немецкой литературы и полное собрание Энциклопедии Брокгауза и Эфрона в 86 томах. Правда, никогда так и не посчастливиться узнать наверняка, кто из сильных мира, пребывая вне родных стен, увлекается чтением классики в оригинале. А вот газеты постояльцы любят – это факт. Причем некоторые клиенты предпочитают каждое утро читать исключительно родную прессу. Специальная доставка позволяет отелю каждый день в 6 утра получать газеты из любого уголка мира. Сотрудники “Премьер Паласа” с гордостью отмечают, что иногда издания здесь появляются раньше, чем они поступают в продажу в родной стране постояльца. Так что вместе с завтраком клиенту всегда поднесут любимое чтиво.

Не секрет, что в “Премьер Палас” отдыхают люди в основном довольно обеспеченные. И у каждого свои причуды. Одному богатому путешественнику на сон грядущий безумно захотелось принять ванну из молока. Причем, это самое молоко должно было быть определенной марки. Сотрудники отеля весь вечер искали по магазинам Киева бутылочки с молоком, но все же сумели выполнить просьбу клиента.

В гостинице уже привыкли к знаменитостям и говорят, что особой притязательностью и причудами, как принято считать, они не отличаются. Скорее даже наоборот.

Перед приездом одной известной оперной певицы вся гостиница стояла на ушах – искали даже специальную лесенку, чтобы певица могла подняться в ванную. По прибытии оказалось, что гостья совсем не требовательная, довольно спокойная и непритязательная женщина, а всполошили всех организаторы концерта.

Патрисия Каас всюду путешествует со своей собачкой по кличке Текила. По правилам гостиницы - останавливаться с домашними животными запрещено. Но для французской певицы сделали исключение. До сих пор служащие отеля вспоминают милую собачку, которая возникала то здесь, то там под бдительным оком приставленного к ней сотрудника, которого после этого долго называли “доги-гардом”.

Если театр начинается с вешалки, то отель – с консьержа. В этом плане “Премьер Паласу” есть кем гордиться. Недавно консьерж гостиницы Сергей Тихий стал первым и единственным в Украине обладателем одной из наиболее престижных наград Международного Союза консьержей Гранд Отелей “Les Clefs d’O” – “Золотых Ключей Консьержа”. Чтобы стать участником такого конкурса, нужно уже соответствовать ряду критериев: владеть несколькими иностранными языками, уметь находить общий язык с людьми и воплощать в жизнь любые поручения клиентов, порой даже самые нелепые.

Важный атрибут каждой гостиницы - кухня. Мастерство шеф-повара во многом формирует общее впечатление клиента об отеле. Он в одинаковой степени должен уметь угодить и арабскому шейху, и японскому самураю, и английскому дипломату. Шеф-повару ресторана «Терракота» Игалю Ковриге, за плечами которого опыт работы в самых фешенебельных отелях Франции, Японии, Англии, Германии, Израиля, - это удается без труда. Его ресторан успешно сочетает в себе средиземноморскую и украинскую кухню.

Идеология ресторана “Терракота” - создать новую украинскую кухню. В отеле даже планируют провести креативный конкурс новой украинской кухни - собрать поваров со всех регионов страны, чтобы каждый из них предоставил на обозрение публики и прессы свои кулинарные шедевры.

А кризиса в ресторане не боятся. Наоборот, меню даже усилили.

- Хорошо идут устрицы, лобстеры, креветки, все морепродукты… Из Азии сейчас везут аллигатора. Мясо на вкус - что-то среднее между телятиной и рыбой, а еще полезно для здоровья - выводит шлаки из организма, - рассказывает Игаль. - В кризисных периодах качественная еда заменят нам золото, бриллианты и дорогие удовольствия.

И чтобы не быть голословным, Игаль угощает нас “Киевским тортом” по своему фирменному рецепту. Лакомство никого не может оставить равнодушным. Это вкус детства, кусочек счастья, который так легко себе подарить.

По словам Игаля, именитые постояльцы “Премьер Паласа” не очень требовательны в выборе меню. Их всех условно можно поделить на две категории: те, кто приезжает с райдером и без такового. “Первые редко заказывают что-то вычурное, в основном более домашнее, спокойное, простую пищу”, - отмечает шеф-повар. В то же время представители украинского шоу-бизнеса довольно капризны и притязательны, порой сами не знают, чего хотят. И когда официанты убирают столы, зачастую многие блюда так и остаются нетронутыми.

Сам Игаль в еде не переборчив. Для него любимая пища – шашлык, сметана и черный хлеб.

Один из секретов шеф-повара – обновление меню каждый сезон и использование местных продуктов. В летний период Игаль насыщает свою кухню овощами, фруктами и… цветами. Анютины глазки или настурции – это как раз та изюминка, которая одновременно служит и украшением, и добавляет блюду оригинальный вкус.

- Мы не стесняемся своей продукции. Я думаю, украинские помидоры - самые лучшие в мире, у нас самый лучший сулугуни, и девушки тоже - у меня жена украинка, - смеется Игаль. - В Украине есть все. Проблема в том, что мы не добываем. Я использую только украинские трюфеля. Для трюфелей нужна специфическая почва. А за счет того, что у нас самая богатая в Европе почва, у нас и грибы лучше, и фрукты, и овощи.

К 100-летнему юбилею “Премьер Палас” приготовил подарок всем любителям камерной музыки. Отель совместно с Национальной филармонией Украины организовали Всеукраинский конкурс камерных оркестров “Премьер Оркестр 2009”, в котором приняли участие 11 камерных оркестров из разных регионов Украины. В течение 2-х конкурсных дней (12 и 13 мая) на сцену гранд-холла “Софиевский” выходили более 230 музыкантов, исполняя музыкальные шедевры Вивальди, Корнелли, Баха, Генделя, Моцарта, Россини, Шуберта, Чайковского. А победителем стал оркестр “Перпетуум Мобиле” Львовской национальной музыкальной Академии им. Лысенко. Обладателями второй и третей премий – Камерный оркестр Ровенской областной филармонии и Молодежный камерный оркестр «ARS NOVA» (г. Донецк).

Хотя конкурс ограничился национальными рамками, состав жюри был поистине международного класса - Антон Шароев (Россия), Райнер Хельд (Швейцария), Кшиштоф Словинский (Польша), Мирослав Скорик (Украина), Евгений Станкович (Украина).

Бюджет “Премьер Оркестра 2009” составил ни много, ни мало – 800 тысяч гривен. Отель взял на себя все расходы музыкантов. А лауреаты стали обладателями конкурсных премий в размере 5000, 3000 и 2000 долларов.

Победители конкурса еще раз выступят со своей программой на гала-концерте, который пройдет 14 мая в Национальной филармонии Украины.

Олесь Горобина