Почему нелегальные перевозчики маскируют свои рейсы под похороны

8 июля в Киеве ожидалась масштабная забастовка перевозчиков, инициированная Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины. Водители планировали перекрыть въезды в столицу, требуя от правительства решить пакеты болезненных вопросов, среди которых: переход на свободные тарифы, ограничение на въезд грузовиков в столицу, снижение количества техосмотров и т.д. Будет ли завтра оккупирована столица и идут ли на уступки власти - в интервью УНИАН рассказал президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий Рева

Виталий Михайлович, инициатором забастовки в столице выступила Ассоциация международных перевозчиков Украины. Почему Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков тоже решила присоединиться к акции протеста и чем, собственно, вызваны такие действия транспортников? Действительно, эта акция была инициирована Ассоциацией международных перевозчиков, у них есть много вопросов, связанных с пересечением границы, с таможенными делами. У нас к тому времени возникли вопросы стоимости горючего, допуска перевозчиков с переоборудованными автомобилями, проведение осмотров автобусов. При повышении практически вдвое стоимости горючего тарифы остались на том же уровне, что и раньше. Мы обратились к правительству с предложением, если оно не может отменить цены на горючее, то пусть создаст для перевозчиков определенные условия, которые бы компенсировали им эти расходы, чтобы обеспечение перевозок было рентабельным. Каждый перевозчик проходит 4 техосмотра в год, это стоит порядка 4 миллиардов грн. Если бы сократить количество техосмотров до двух, это все-таки сэкономит 2 миллиарда для перевозчиков. Мы требуем, чтобы тарифы на пригородных и областных перевозках были свободны, так как сейчас на международных и областных перевозках. Чтобы перевозчик мог сам устанавливать цену, за счет которой ему было бы выгодно работать на рынке, соответственно появлялась бы конкуренция. Эти все вопросы я лично озвучил на заседание совета предпринимателей 1-го июля под председательством Юлии Тимошенко. Она дала поручение провести соответствующее совещание правительства, которое состоялось 3-го числа, и эти требования были нами озвучены. 10 июня у нас было всеукраинское совещание перевозчиков, был создан забастовочный комитет и сформированы требования. Мы решили подготовить вместе с международниками акцию с привлечением более 1000 автобусов, 5-6 тыс. человек по основным артериям города Киева для того, чтобы защищать свои права. Но в связи с тем, что правительство пошло на стадию переговорного процесса и конечное решение будет приниматься в понедельник, было назначено специальное заседание правительства под личным председательством Тимошенко. Она определила, что существует проблема и проблема очень серьезная. Она действительно почувствовала остроту положения. Тимошенко сказала так правительству: “Я удивляюсь, что против вас просто идут, а не с оружием”. Я надеюсь, основная группа вопросов будет решена на заседании 7 числа. Потому мы приняли решение отложить проведение этой акции. Я думаю, и международные перевозчики не будут бастовать, потому что есть конкретное желание решить наши вопросы. Если это будет сделано, то мы действительно не будем проводить никакой акции, ведь это отвлечение многих людей, это колоссальные затраты и это вообще ненормальное явление в государстве.

То есть Вы отменяете акцию или только временно ее приостанавливаете?

Мы ее откладываем на какой-то период. Это будет зависеть от результатов. Если согласятся с нашими требованиями, мы будем считать, что тактические вопросы решены. А вопросы стратегические (развитие законодательной базы, концепция развития автомобильного транспорта в Украине, государственная поддержка инвестиционных проектов по приобретению подвижного состава и вообще обновления подвижного состава со стороны государства) - это долгосрочные проекты, для которых нужное соответствующее обеспечение. Главная инициатива в решении стратегических вопросов должна исходить от Министерства транспорта и связи. К сожалению, сегодня такого желания или квалификации, или опыта, а может всего в комплексе, у них недостаточно. Из 42 подзаконных актов, которые должны были принять с подачи Минтранса в трехмесячный срок после принятия 23 февраля в 2006 г. изменений к Закону “Об автомобильном транспорте”, на сегодня решен только один вопрос.

А теперь Министерство транспорта согласно со всеми вашими требованиями и вообще поддерживает ли ваши протестные действия?

В принципе, они не отрицают. Ведь этот вопрос в том числе и безопасности движения, и финансового обеспечения предприятий. Сейчас пассажирский перевозчик практически не имеет никакой поддержки со стороны государства: ни денег, ни инвестиционных проектов, только субвенция, с которой мы бесплатно перевозим пассажиров льготных категорий и которая идет с опозданием в 3-4 месяца. То есть практически государство перед автомобилистами всегда в долгу. Минтранспорта с пониманием относится к идеям ВААП и Международных перевозчиков. Но от понимания и до реализации - дистанция огромного размера. Потому на сегодня в Украине и создалась предзабастовочная ситуация.

Почему обсуждение наболевших вопросов перевозчиков началось только в канун забастовки? Это ВААП не подавала заблаговременно свои жалобы и предложения или у Кабмина не было времени решать вопросы и только перед угрозой забастовки он пошел на уступки?

На совещание автомобильных перевозчиков мы пригласили всех: начиная от Тимошенко и заканчивая всеми министрами, имеющими к этому отношение. Но кроме заместителя министра никого не было. Собралось 550 представителей всех регионов Украины, и каждый вносил свои предложения. Мы выступили, приняли решение. Мы все время пишем эти решения и направляем для реагирования в Кабмин. Кабмин дает поручение Минтрансу. Минтранс пишет, что будет учтено в последующие дни. И так год за годом. Мы решили, хватит нам уже писать, разговаривать, будем выходить на активные протестные действия. И нас услышали. Впервые начиная с 1991 года вопрос стоит так остро и вынесен на рассмотрение правительства. Мы не ставим вопросы так: дайте нам деньги, - создайте условия, чтобы мы могли работать. Если вы не можете изменить стоимость горючего - отпустите тарифы. Для решения ряда вопросов не нужно даже принимать законы, они регулируются постановлениями правительства.

Вы требуете отпустить цены... Не представляет ли это угрозы для пассажиров, где гарантия, что перевозчики не начнут ломить цены, какие им придут в голову, ведь никакого контроля не будет?

На межобластных и международных перевозках уже лет 5 действуют свободные тарифы. На внутренних областных и пригородных маршрутах этот вопрос регулируют местные органы самоуправления. Некоторым перевозчикам, имеющим один, два или три автомобиля, сегодня при таких тарифах еще более-менее выгодно, а вот предприниматели у которых 10-15 или 40-50 автобусов, у которых производственные базы, которые обеспечивают технологию обслуживания, медицинский контроль за водителями и плюс платят налоги, - они скоро не в состоянии будут обеспечивать все это. И перевозчики, имеющие до 10 автобусов, платят ежемесячный налог 260 грн. с одной единицы, а перевозчик, имеющий 10 и больше автобусов, платит 1200-1500 грн.

Автомобильный транспорт не является государственным. Он весь акционирован, приватизирован, за исключением 8 автобусных парков города Киева. Если администрация регулирует тарифы, тогда давайте компенсацию. Хотите, чтобы проезд стоил 1 грн. – нет проблем. Мы с вами заключаем соглашение, я выполняю на маршруте из точки А в точку Б 10 рейсов в день по 100 грн. - 1000 грн., и вы мне платите, а все доходы забирайте себе. Сколько вы соберете, это ваша проблема. А если не соберете, тогда возьмите из одного кармана бюджета и положите в другой. Я перевозчик, я свою транспортную работу выполнил. Но пока на это никто не идет.

Сейчас такая ситуация на междугородных перевозках: перевозчик едет на стареньком “Икарусе” и на новом “Мерседесе” или “Неоплане”. В первом, кроме перелатанных сидений, ничего нет, а во втором есть кондиционер, бар, стюардесса, видео. В первом случае стоимость билета, например, в Одессу составляет 100 грн., а во втором - 190 грн. Выбирайте, садитесь туда, где вам выгодно.

Есть еще такой нюанс. Из села Киевской области ехать на расстояние 50 км в село Черкасской области или в районный центр - это межобластная перевозка, и вводится тариф. А если вы едете из Киева в Белую Церковь или в Тетиев 150 км – это внутриобластные перевозки. Почему там тарифы, а здесь – нет? Я выхожу на рынок, я могу поставить определенную цену. Если я поставлю цену выше, ко мне не пойдут пассажиры. Я ухожу с этого рынка. Сегодня предложения по некоторым маршрутам превышают спрос в 3-4 раза. В очередь становятся перевозчики. Можно создавать конкурентную среду.

Сейчас наблюдается тенденция роста числа нелегальных перевозчиков. Как Вы с ними сосуществуете и имеете ли какие-то рычаги влияния для ограничения их деятельности?

Нелегальные перевозчики – это беда нашего государства и всех стран бывшего соцлагеря. Вообще их нет больше нигде в мире, так как и нет маршруток. Сегодня около 30% пассажиров перевозятся нелегалами. Это перевозчики с лицензией на право заниматься перевозками, но без разрешения и права работать на том или ином маршруте. Они нашли в законодательстве такую лазейку как специальные перевозки. Берут “липовую” справку на свадьбу или похороны. Даже дошли до того, что венок ставят в автобус.

На киевском железнодорожном вокзале стоят больше 80 нелегальных маршруток: на Житомир, на Кременчуг, на Сумы, на Ровно и т.д. Если разрешено выполнять нерегулярные случайные перевозки не больше двух рейсов в неделю, а он приезжает каждый день в одну и ту же точку, собирает пассажиров и везет, не имея, кроме лицензии, ничего, то он грубо нарушает законодательство, и его можно штрафовать каждый день на 1700 грн., а на третий день можно конфисковать транспортное средство.

А кто должен следить за деятельностью нелегальных перевозчиков?

Следить должна Глававтотрансинспекция Минтранса Украины. Но, к сожалению, там есть такой подтекст: для них источник финансовых поступлений – это нелегалы. Я был замминистра транспорта 17,5 лет (сейчас больше полугода никто не работает) и решил этот вопрос за одни сутки. А министр дал поручение, походили-походили и ничего не решили. Нет воли, нет опыта и нет желания.

В марте этого года владельцы переоборудованных маршруток устроили пикет под Кабмином с требованием отменить постановление о запрете их деятельности и добились своего. Считаете ли Вы, что их машины действительно соответствуют всем нормам безопасности?

Они не соответствуют никаким нормам. После принятия этого постановления только в двух авариях на таких переоборудованных транспортных средствах погибло 23 человека. Вот цена вопроса. Столкновение, вылетает лобовое стекло, за ним, как воробьи, летят пассажиры, а за ними летят сидения.

Есть требования к автотранспортным средствам. Автобус - это автобус, переоборудованный грузовик - это грузовик, у него абсолютно другие требования к комфортабельности. Зачем их завозят? Потому что они проходят как грузовой транспорт 3,5 тонны и без налогов. На каком-нибудь складе какая-нибудь фирмочка переоборудует их. Обычная машина и машина переоборудованная, это как говорят в Одессе, - “две большие разницы”. В случае аварии число пострадавших будет в 2-3 раза больше. Но в то же время это задевает интересы людей, купивших эти машины. Основная масса из них работает нелегально и даже на ту акцию, которая была в марте, приехали нелегалы-перевозчики на переоборудованных грузовиках. И чиновники разрешили им работать до 1 января 2012 года. А регистрацию запретили уже с 1 апреля этого года.

Мы поставили вопрос об отмене этого пункта постановления и запрете на эксплуатацию этих транспортных средств на междугородных маршрутах в связи со сложившейсяситуацией, с 1 апреля в 2009 г. Полгода дается людям, чтобы они смогли то ли переключиться на другую работу или продать эти автомобили. В этих машинах можно возить пирожки, а не пассажиров на междугородном сообщении.

Ограничение движения грузовиков, введенное практически во всех европейских городах, коснулось Киева. Городский власти столицы заявили, что этим запретом частично решат проблему пробок. А как Вы отнеслись к этому нововведению?

Это уже во второй раз принимается решение. Первый раз оно принималось два года назад. Возможно, на дорогах действительно немного снизилось напряжение, но существенно это не повлияло на ситуацию в городе, вопрос пробок абсолютно не решен. К тому же создали колоссальное количество проблем: отсутствие парковок, никаких санитарных условий, ничего. Автомобиль утром въезжает в Киев, его останавливают и он стоит до вечера. Въезжает в город, а в это время таможня не работает, он встает до утра, разгружается, но не может из города выехать до вечера. Владелец транспортного средства теряет в Киеве около полутора суток. Сейчас 30 градусов на улице, водитель становится под кустами: ни туалета, ни воды. А он должен стоять 10-12 часов. Это абсурд!

Международные перевозчики в связи с этим абсолютно законно требуют создать объездные дороги, а если их нет, пусть сделают какие-то маршруты или, например, пускают грузовики с интервалом через час. В конечном счете сделайте один мост или одну нить моста для грузовиков.

Намерение хорошее, но оно не продумано, непродуктивно и ничего Киеву не даст. Все равно мы придем к тому, что на это все наплюют и будут ездить, как ездили.

На днях ровенские перевозчики пикетировали управление Глававтотрансинспекции с требованием прекратить рейдовые, незаконные, по их мнению, проверки. Эта проблема характерна для всей Украины или она касается только этого региона?

Такая проблема действительно существует. Органы ГАИ заняли в этом вопросе сомнительную, на мой взгляд, позицию. Вместо того, чтобы принимать меры к перевозчикам, нарушающим определенные технические моменты, они в некоторых случаях выполняют чисто рейдерские задачи. У меня есть на это соответствующие материалы, и могу подтвердить. ГАИ пишет: просим вас отменить лицензию такому-то перевозчику за то, что он там то-то и то. В прошлом году было такое представление киевского ГАИ по 7 или 8 киевским крупным автопаркам. Наша Глававтотрансинспекция в некоторых случаях занимает абсолютно бесхребетную позицию. Мы бы требовали от нее вообще не рассматривать представления ГАИ по отмене лицензии и по внеплановым проверкам.

Глававтотрансинспекция, как правило, работает с перевозчиками крупными (50-100 автобусов). Она штрафует их, если нет какой-то бумажки. Эти зацепки не принципиальны. А с мелкими перевозчиками дела не имеют, потому что получить штраф с них практически невозможно, поэтому они берут “налом” и снимают эту проблему.

А на Ровенщине сегодня одно из лучших и принципиальных отделений Глававтотрансинспекции. Его возглавляет Владимир Горошко. Он провел решительную борьбу с нелегалами, и они пошли на блокирание, потому что их не устраивает лично Горошко, потому что он не берет взятки и принципиально жестко отстаивает позиции организованных перевозчиков. Это была акция защиты собственных интересов.

Есть у нас и другие акции. Например, организованные перевозчики в Черниговской области блокировали администрацию и выставили требование уволить начальника автотрансинспекции в связи с его коррупционными действиями без увольнения начальника областного ГАИ. И они таки добились своего.

Беседовала Анна Ященко