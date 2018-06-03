Черномырдин пригласил гостей на Оренбургский хор и "Русский стандарт" (фоторепортаж)

Черномырдин пригласил гостей на Оренбургский хор и "Русский стандарт" (фоторепортаж)

18:00, 13 июня 2008
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Празднование Дня России в Украине прошло по обычному сценарию: традиционно во дворце "Украина" и с традиционным набором гостей...

Празднование Дня России в Украине прошло по обычному сценарию: традиционно во дворце "Украина" и с традиционным набором гостей. Послы, депутаты, политики, артисты... Особое внимание хозяин торжественного приема Виктор Черномырдин (и это тоже традиционно!) уделил экс-президенту Леониду Кучме.

Людмила Кучма: ”Ну ясно, сообразили на троих...” Российское посольство угощало пивом ”Балтика”, водкой ”Русский стандарт” и всевозможными закусками

Александр Мороз рад возможности появиться на публике

Сергей Кивалов пришел с букетом красных цветов... Рядом с послом - его внучка Маша

Григорий Суркис принес белые розы

А вот и российский триколор! Порадовали, порадовали!

Раиса Богатырёва, очевидно, говорит с послом о государственных делах

С Леонидом Кучмой разговор повеселее....

Черномырдин приглашает присесть, как видно, своих самых дорогих гостей

Адам Мартынюк тщетно ищет взгляд бывшей соратницы Раисы Богатырёвой ... На сцене - Оренбургский хор

Фото Александра Синицы/ УНИАН

 
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