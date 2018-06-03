Черномырдин пригласил гостей на Оренбургский хор и "Русский стандарт" (фоторепортаж)
18:00, 13 июня 2008
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Празднование Дня России в Украине прошло по обычному сценарию: традиционно во дворце "Украина" и с традиционным набором гостей...
Празднование Дня России в Украине прошло по обычному сценарию: традиционно во дворце "Украина" и с традиционным набором гостей. Послы, депутаты, политики, артисты... Особое внимание хозяин торжественного приема Виктор Черномырдин (и это тоже традиционно!) уделил экс-президенту Леониду Кучме.
Людмила Кучма: ”Ну ясно, сообразили на троих...” Российское посольство угощало пивом ”Балтика”, водкой ”Русский стандарт” и всевозможными закусками
Александр Мороз рад возможности появиться на публике
Сергей Кивалов пришел с букетом красных цветов... Рядом с послом - его внучка Маша
Григорий Суркис принес белые розы
А вот и российский триколор! Порадовали, порадовали!
Раиса Богатырёва, очевидно, говорит с послом о государственных делах
С Леонидом Кучмой разговор повеселее....
Черномырдин приглашает присесть, как видно, своих самых дорогих гостей
Адам Мартынюк тщетно ищет взгляд бывшей соратницы Раисы Богатырёвой ... На сцене - Оренбургский хор