Черномырдин пригласил гостей на Оренбургский хор и "Русский стандарт" (фоторепортаж)

Празднование Дня России в Украине прошло по обычному сценарию: традиционно во дворце "Украина" и с традиционным набором гостей. Послы, депутаты, политики, артисты... Особое внимание хозяин торжественного приема Виктор Черномырдин (и это тоже традиционно!) уделил экс-президенту Леониду Кучме.

Фото Александра Синицы/ УНИАН