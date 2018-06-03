Как из мусора делаются деньги (фоторепортаж)

Один из возможных путей решения “вопроса мусора” – раздельный сбор, в результате которого можно получить немало вторичного сырья и соответственно снизить объем захоронений мусора на давно уже переполненных полигонах. В Украине на сегодня существует только один сортировочный комплекс отходов – “ГринКо”.

Чтобы попасть на сортировочный комплекс отходов, который расположился в столичном Голосеевском районе на улице Краснознаменной, нужно сначала обойти еще два завода: пивной и табачный. Потому, хорошо вдохнув алкогольного и табачного пара, оказываемся на месте.

За шлагбаумом нас встречают новые яркие контейнеры для раздельного сбора мусора: желтый, голубой, зеленый - отдельно для стекла, пластика и бумаги.

- У этих контейнеров европейского образца много преимуществ, - рассказывает специалист по управлению проектами и программами компании “ГринКо” Анна Таранцова. – Жители будут обращать на них больше внимание. Их можно устанавливать и на зеленой зоне, а не только на асфальте. У них большой объем, поэтому вывозить их можно не каждый день. Они выгружаются снизу, и когда специальная машина с гидравлической рукой будет собирать мусор, то припаркованные возле контейнеров машины не будут мешать, как это часто сейчас случается.

Стоит один такой контейнер типа “колокол” в среднем 6 тысяч гривен. Уже в сентябре планируют для столицы закупити 500 таких “колокольчиков”.

Неподалеку от новеньких контейнеров громоздится куча мусора. Дует ветер и сразу слышна вонь. От ветра легкие пластиковые пакеты и мелкий мусор разлетаются, и молодая женщина собирает его вокруг и сносит обратно в кучу.

Наталья работает на сортировочном комплексе уже три года. От фотокамеры уклоняется и общается неохотно.

- К запаху я уже привыкла, - говорит она. – Раньше, правда, давали маски, сейчас не дают. Зарплата зависит от того, сколько тонн мусора ты за день переберешь.

- Есть респираторы. Но люди сами отказываются в них работать. Говорят, неудобно, - аргументирует отсутствие защитных средств у работников генеральный директор ООО “Гринко-Киев” Богдан Ковпак.

Все отходы, которые люди выбрасывают в контейнер или мусоропровод, специалисты делят на две части: сухие и сырые. Сырой мусор не подлежит переработке на этом заводе. Его везут на полигон № 5 или на завод “Энергия” (у последнего очень ограничены объемы приема). И там хоронят. Кстати, со столичным полигоном много проблем. Экологи бьют в набат: он уже давно переполнен и требует закрытия. Полигон часто бывает закрыт, и тогда там выстраиваются большие очереди мусоровозов. Но альтернативы в столице нет. Киевская городская власть обещает построить новый мусоросжигательный завод, но пока это лишь в планах. Да и кто захочет, чтобы вблизи его дома круглосуточно жгли мусор, выбрасывая в воздух массу токсичных веществ.

А вот сухой мусор подлежит переработке. Его привозят на сортировочный комплекс “Гринко” и выгружают в приемное отделение. Есть приемщик-эколог, который визуально определяет морфологию этого мусора. Мусор считается пригодным для раздельного сбора с полезной морфологией свыше 30%.

Видим кучу мусора.

- Что из него мы можем отобрать? – риторически обращается к нам Ковпак и сразу с видом знатока продолжает. - Есть пластик, есть картон, есть бумага, есть полиэтилен, есть алюминий. Это достаточно качественный раздельный сбор. Здесь мы видим достаточное количество пластика - 70% полезных веществ. А вот с другой стороны мусор менее пригоден для сортировки.

Невдалеке пробегает крыса. Причем не удирает, а неспеша, оглядываясь по сторонам, достигает какой-то щели и наконец прячется. Наверно, дератизация им бы не помешала.

- У нас постоянная очистка после каждого смены. Идет обработка помещения. Везде дезинфекционные лампы. Я за все время работы ни разу не видел крысы. Честно, – вроде бы и искренне признается директор.

Выходит, нам повезло.

С помощью грузчика сухой мусор погружается в накопительную яму. Потом по конвейеру все отходы переходят на основную линию.

- Эта установка как конструктор “Лего”, - рассказывает Богдан Дмитриевич о собственно сортировальном цехе. - Ее можно трансформировать, переставлять.

Стоимость установки - 10 млн. евро. Но одна из сортировочных линий, специально рассчитанная на два вида отходов - бутылки или картон - пока стоит. Оказалось, что в Украине сегодня настолько чистого раздельного мусора так и не смогли добиться от населения.

Слышен гул конвейеров и звон разбитого стекла. В четыре большие корзины сортировщики вручную выбрасывают “некондит”: пенопласт, остатки мебели, стекло. Дальше стоит огромный барабан, в котором по принципу центрифуги мусор перекручивается. В середине этого барабана есть сито, через которое весь мелкий мусор идет на нижней конвейер, а оттуда на улицу, где стоит большой 35-кубовый контейнер. Это мелкая органика, которая в будущем должна быть только похоронена, из нее уже ничего не сделаешь.

“Полезная продукция” попадает на другую конвейерную ленту. В следующем помещении ее уже ждут 10 работниц, которые стоя у бегущей ленты, быстро выбирают из нее соответствующую продукцию и бросают каждая в свой бак. Одна – полиэтилен, вторая – пластик, третья - картон и т.д. Зарплата “на ленте” - до $500. Руководство считает, что сумма вполне приличная, но кадров не хватает.

Состав готовой продукции – конечный результат деятельности комплекса. Большие прессованные кучи пластиковых бутылок по цвету: зеленые, коричневые, прозрачные, макулатура нескольких видов, алюминиевые банки, полиэтилен.

- Большинство готовой продукции составляет макулатура. К сожалению, у нее самая низкая цена, а производительность сортировщиц ограничена. Поэтому мы пытаемся в основном отбирать более дорогую продукцию, например, бутылки, – рассказывает Богдан Ковпак.

Одна тонна отобранных пластиковых бутылок стоит 3 тысячи гривен.

- А вы не планируете устанавливать в Украине фандоматы (автоматы, принимающие алюминиевые банки, пластиковые бутылки и выдают за это наличные), ведь деньги – это хороший стимул для украинца, которого хотят научить разделять мусор? - спрашиваем у директора.

- Я видел их. Это больше развито в северных странах. В Эстонии, Латвии и Литве они стоят в супермаркетах, но они там выдают не деньги, а чеки со скидкой на определенную продукцию при покупке. Нам это не выгодно. У нас есть две альтернативы: первая - покупать контейнеры для раздельного сбора мусора и проводить разъяснительные акции среди населения, а второе – ставить такие автоматы. Первое - подешевле. Но в будущем мы будем этим заниматься. Все нужно делать постепенно.

Анна Ященко