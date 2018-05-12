Конкурс «Мисс Украина»: Кому-то Бог дал красоту, а кому-то – дядю

В среду вечером в киевском Дворце “Украина” избрали Мисс Украину-2008.

Действо опаздывало на полтора часа, организаторы с деловым видом методически повторяли: «Для прессы мест не предусмотрено»... Московские «звезды» весьма среднего сорта демонстративно, с распальцовкой вертелись перед киевскими журналистами. Может, кто-то и взял бы у них интервью, если бы знал их имена...

Я все высматривала анонсированного героя «бригадного» российского кино Дмитрия Дюжева, но он так и не появился – говорили, загулял.

Перед началом в проходах нарисовался заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталий Журавский. О том, что его племянница Ирина Журавска победит в конкурсе, писалось давно.

Господин Журавский и не пытался скрыть своей уверенности в победе племянницы.

– Я пришел поболеть за племянницу, – поделился с УНИАН заместитель градоначальника. – Думаю, она победит. У нее для этого есть все объективные данные: она самая молодая – ей 18 лет, четыре года работает в модельном бизнесе, не боится сцены, очень хорошо чувствует зрителя. Кроме того, десять лет занимается хореографией, прекрасно владеет английским. К этому конкурсу она очень долго шла, это уже ее восьмой конкурс.

Первые ряды заняли клерки из столичной администрации – так сказать, группа поддержки будущей победительницы. Никогда не думала, что админресурс может пригодиться и при выборе первой красавицы. Также пришла заммэра Ирэна Кильчицкая. Уже видно, что она ждет ребенка... Говорят, что уже на пятом месяце.

Членами жюри «Мисс Украина-2008» были учредительница Фонда «АнтиСПИД» Елена Франчук, председатель национального комитета «Мисс Украина» Лилия Кузнецова, российская певица украинского происхождения Наташа Королева, Мисс Украина-2007 Ксения Кузьменко, советник мэра Киева Казбек Бектурсунов, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко и другие.

Дочь Кучмы Елена Франчук в последнее время активно начала тусоваться в кругу красавиц не только украинского масштаба, но и мирового. Госпожа Франчук в прошлом году избирала Мисс Мира-2007 (вчера привезла ее в Киев), а теперь вот – будущую представительницу от Украины на «Мисс Мира-2008».

– Елена Леонидовна, а что в Вашем понимании женская красота? – спросила я.

– Я не думаю, что мое понимание женской красоты чем-то оригинально, – игриво ответила жена украинского олигарха Виктора Пинчука. – Но это, безусловно, хорошая внешность. Я не могу сформулировать точно, но есть что-то еще. Это, видимо, и взгляд, и походка, и улыбка, и манера разговаривать. Вот это все вместе дает гармонию личности.

– Считаете ли себя красавицей?

Смеется.

– Считаю себя обаятельной и привлекательной. Если захочу, могу кого-нибудь приворожить.

Наташу Королеву я застала в буфете. Она была одета в короткую юбку а-ля Сердючка, едва прикрывающую ягодицы.

– На самом деле приглашали в жюри моего мужа (муж Королевой – известный в России стриптизер), но он не смог, поэтому послал меня, – устало поведала Наташа по-русски с заметным украинским акцентом, потягивая сок. – Не всем дано быть стандартно красивыми. Нужно иметь какие-то личные навыки обольщать, – поделились своим виденьем красоты Наташа. – Я красавицей себя никогда не считала. И никогда не испытывала желания принимать участие в вот таких конкурсах. Всегда отношусь к себе критически.

Ведущими вечера были Остап Ступка и российский актер Оскар Кучера. Остап вел вечер на украинском, Оскар – на русском.

Никак не могу понять, почему судить украинских девушек приглашают «звезд» из России, и что это за манера вести вечер на двух языках?! Будто выбирали не только мисс Украины, а еще какую-то.

Говорят, что в Украине самые красивые девушки в мире, но почему-то наши представительницы не побеждают на мировых аренах. Об украинских конкурсах красоты вообще ходят легенды, особенно о региональных. Мне как-то приходилось участвовать в одном из таких конкурсов. Точнее, я хотела, но пройдя отбор и посмотрев на поведение организаторов, при малейшей возможности пытавшихся облизать тебя, отказалась идти дальше.

Конкурс проходил по общей процедуре: первый выход был в коротких платьях, второй – в купальниках, после которого избрали полуфиналисток. Тем самым отсеяв более-менее достойных претенденток на корону. Третий тур – в вечерних платьях.

Без иронии скажу, что настоящей красавицей, во всех смыслах, на мой взгляд, была киевлянка Оксана Островская, которая стала первой вице-мисс Украины. Оксана держалась уверенно и естественно. При каждом ее выходе публика взрывалась громкими аплодисментами. А при выходе племянницы Журавского, аплодировал и время от времени вскакивал с места сам Журавский с коллегами. Нужно отдать должное заму градоначальника, он пытался показать, что результат конкурса для него будет неожиданностью, он прямо взмок, ожидая окончательного судейского решения.

Всегда люблю смотреть «интеллектуальную» часть конкурса. Когда Ирину Журавскую спросили о самом выдающемся поступке в ее жизни, она несколько секунд что-то бормотала, а потом вообще замолчала. Символическим показался мне ответ будущей первой вице-мисс. На вполне бессмысленный вопрос «Говорят, что красота спасет мир, – то почему еще мир не спасен?», – иронически улыбнувшись, Оксана ответила: «По итогам сегодняшнего конкурса посмотрим, какая красота будет спасать мир».

Стоит ли повторять, кто победил в «жесткой» борьбе? Впрочем, когда победительницей объявили Ирину, Журавский просто закричал на радостях. Ну, любит он племянницу, а что здесь такого? Кому-то дана настоящая красота, а кому-то почтенный дядя.

Развлекали гостей Верка Сердючка и Стас Пьеха. Этот еще один знаменитый родственник (внук советской певицы Эдиты Пьехи) запомнился тем, что в микрофон на весь зал капризно требовал у организаторов «простую савецкую стоечку» (это такая подставка для микрофона). Ну, любит Стас все «савецкое», может, потому что он Пьеха, а может, потому, что из России. Сердючка ничего не требовала, она просто радовала народ своими бессмыслицами наподобие: «Мисиписи, поедем в Тбилиси».

Конкурс завершился. Самого ожидаемого момента – раздачи призов – большинство зала не дождалось. Ирина Журавская принимала приветствие и поцелуи.