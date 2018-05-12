Конкурс «Мисс Украина»: Кому-то Бог дал красоту, а кому-то – дядю
Никак не могу понять, почему судить украинских девушек приглашают «звезд» из России, и что это за манера вести вечер на двух языках?! Будто выбирали не только мисс Украины, а еще какую-то... Репортаж
В среду вечером в киевском Дворце “Украина” избрали Мисс Украину-2008.
Действо опаздывало на полтора часа, организаторы с деловым видом методически повторяли: «Для прессы мест не предусмотрено»... Московские «звезды» весьма среднего сорта демонстративно, с распальцовкой вертелись перед киевскими журналистами. Может, кто-то и взял бы у них интервью, если бы знал их имена...
Я все высматривала анонсированного героя «бригадного» российского кино Дмитрия Дюжева, но он так и не появился – говорили, загулял.
Перед началом в проходах нарисовался заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталий Журавский. О том, что его племянница Ирина Журавска победит в конкурсе, писалось давно.
Господин Журавский и не пытался скрыть своей уверенности в победе племянницы.
– Я пришел поболеть за племянницу, – поделился с УНИАН заместитель градоначальника. – Думаю, она победит. У нее для этого есть все объективные данные: она самая молодая – ей 18 лет, четыре года работает в модельном бизнесе, не боится сцены, очень хорошо чувствует зрителя. Кроме того, десять лет занимается хореографией, прекрасно владеет английским. К этому конкурсу она очень долго шла, это уже ее восьмой конкурс.
Первые ряды заняли клерки из столичной администрации – так сказать, группа поддержки будущей победительницы. Никогда не думала, что админресурс может пригодиться и при выборе первой красавицы. Также пришла заммэра Ирэна Кильчицкая. Уже видно, что она ждет ребенка... Говорят, что уже на пятом месяце.
Членами жюри «Мисс Украина-2008» были учредительница Фонда «АнтиСПИД» Елена Франчук, председатель национального комитета «Мисс Украина» Лилия Кузнецова, российская певица украинского происхождения Наташа Королева, Мисс Украина-2007 Ксения Кузьменко, советник мэра Киева Казбек Бектурсунов, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко и другие.
Дочь Кучмы Елена Франчук в последнее время активно начала тусоваться в кругу красавиц не только украинского масштаба, но и мирового. Госпожа Франчук в прошлом году избирала Мисс Мира-2007 (вчера привезла ее в Киев), а теперь вот – будущую представительницу от Украины на «Мисс Мира-2008».
– Елена Леонидовна, а что в Вашем понимании женская красота? – спросила я.
– Я не думаю, что мое понимание женской красоты чем-то оригинально, – игриво ответила жена украинского олигарха Виктора Пинчука. – Но это, безусловно, хорошая внешность. Я не могу сформулировать точно, но есть что-то еще. Это, видимо, и взгляд, и походка, и улыбка, и манера разговаривать. Вот это все вместе дает гармонию личности.
– Считаете ли себя красавицей?
Смеется.
– Считаю себя обаятельной и привлекательной. Если захочу, могу кого-нибудь приворожить.
Наташу Королеву я застала в буфете. Она была одета в короткую юбку а-ля Сердючка, едва прикрывающую ягодицы.
– На самом деле приглашали в жюри моего мужа (муж Королевой – известный в России стриптизер), но он не смог, поэтому послал меня, – устало поведала Наташа по-русски с заметным украинским акцентом, потягивая сок. – Не всем дано быть стандартно красивыми. Нужно иметь какие-то личные навыки обольщать, – поделились своим виденьем красоты Наташа. – Я красавицей себя никогда не считала. И никогда не испытывала желания принимать участие в вот таких конкурсах. Всегда отношусь к себе критически.
Ведущими вечера были Остап Ступка и российский актер Оскар Кучера. Остап вел вечер на украинском, Оскар – на русском.
Никак не могу понять, почему судить украинских девушек приглашают «звезд» из России, и что это за манера вести вечер на двух языках?! Будто выбирали не только мисс Украины, а еще какую-то.
Говорят, что в Украине самые красивые девушки в мире, но почему-то наши представительницы не побеждают на мировых аренах. Об украинских конкурсах красоты вообще ходят легенды, особенно о региональных. Мне как-то приходилось участвовать в одном из таких конкурсов. Точнее, я хотела, но пройдя отбор и посмотрев на поведение организаторов, при малейшей возможности пытавшихся облизать тебя, отказалась идти дальше.
Конкурс проходил по общей процедуре: первый выход был в коротких платьях, второй – в купальниках, после которого избрали полуфиналисток. Тем самым отсеяв более-менее достойных претенденток на корону. Третий тур – в вечерних платьях.
|Островская Оксана
|Журавская Ирина
Всегда люблю смотреть «интеллектуальную» часть конкурса. Когда Ирину Журавскую спросили о самом выдающемся поступке в ее жизни, она несколько секунд что-то бормотала, а потом вообще замолчала. Символическим показался мне ответ будущей первой вице-мисс. На вполне бессмысленный вопрос «Говорят, что красота спасет мир, – то почему еще мир не спасен?», – иронически улыбнувшись, Оксана ответила: «По итогам сегодняшнего конкурса посмотрим, какая красота будет спасать мир».
Стоит ли повторять, кто победил в «жесткой» борьбе? Впрочем, когда победительницей объявили Ирину, Журавский просто закричал на радостях. Ну, любит он племянницу, а что здесь такого? Кому-то дана настоящая красота, а кому-то почтенный дядя.
Развлекали гостей Верка Сердючка и Стас Пьеха. Этот еще один знаменитый родственник (внук советской певицы Эдиты Пьехи) запомнился тем, что в микрофон на весь зал капризно требовал у организаторов «простую савецкую стоечку» (это такая подставка для микрофона). Ну, любит Стас все «савецкое», может, потому что он Пьеха, а может, потому, что из России. Сердючка ничего не требовала, она просто радовала народ своими бессмыслицами наподобие: «Мисиписи, поедем в Тбилиси».
Конкурс завершился. Самого ожидаемого момента – раздачи призов – большинство зала не дождалось. Ирина Журавская принимала приветствие и поцелуи.
Ксеня Лесив Фото Александра Синицы и Вальдемара Горлушка
Фото Александра Синицы и Вальдемара Горлушка