В бою под Петровкой двое отчаянных гранатометчиков уничтожили три танка

В тот раз вражеские минометы «работали» в течение сорока восьми часов. С утра до ночи, с ночи до утра били по одной из позиций 72-й отдельной гвардейской механизированной бригады. А на рассвете третьего дня начался вражеское наступление.

Наблюдатели заметили четыре вражеских танка Т-72, которые приближались с разных направлений. Боевые машины вели непрерывный огонь из всего вооружения. И надо сказать, били очень метко. Чувствовалось, что у противника хорошие современные системы управления огнем, а за рычагами и приборами сидят явно не вчерашние шахтеры или трактористы.

Но, несмотря на это, для нескольких их экипажей это наступление стало последним. Современная российская броня и электроника не устояли перед украинскими противотанкистами. Могли ли враги себе представить, что после длительного минометного обстрела на их пути непреодолимым препятствием станет боевой расчет станкового противотанкового гранатомета (СПГ).

СПГ-9 «Копьё» – советский станковый противотанковый гранатомёт. Принят на вооружение в 1963-м году. Бронепробиваемость – 300 мм (ПГ-9В) или 400 мм (ПГ-9ВС). Максимальная дальность стрельбы – 1300 м (противотанковая граната). В боевом положении может перемещаться расчетом при смене огневых позиций.

Встретить сколь-нибудь серьезного сопротивления противник, очевидно, не рассчитывал, и его расчеты были оправданы. После сильных обстрелов почти все вооружение взвода было повреждено и непригодно к применению. Боеспособным остался лишь один гранатомет. Его расчету и суждено было прикрыть отход своих товарищей. Прапорщик Александр Д. и рядовой Вадим Ж., подготовив СПГ к бою, решили не спешить. Рассудили, что главное в этой ситуации – не паниковать. Тем более что на все про все у них было только 8 выстрелов, то есть по два боеприпаса на каждую цель.

Вражеские танки шли с разных направлений, достаточно грамотно маневрировали, использовали неровности рельефа, и постоянно вели огонь из пушек и пулеметов. Учитывая то, что прицельная дальность у СПГ – 1300 метров, противотанкисты подпустили их как можно ближе. Как только танки приблизились на расстояние в тысячу метров, Александр и Вадим открыли по ним огонь.

Два первых выстрела попали в главную машину. Она загорелась. Однако радоваться успеху было рано. К ним приближались остальные. Здесь нашим бойцам очень помогли заранее хорошо оборудованные и замаскированные позиции подразделения. Высокий земляной бруствер и относительно незначительный вес гранатомета позволяли отчаянному расчету быстро менять места и прицельно вести огонь. Уже следующим удачными выстрелами были выведены из строя еще две машины противника, которые замерли, окутанные густым черным дымом. За несколько минут боя, которые казались бойцам вечностью, три вражеских «семьдесят второй» горели, как факелы. Однако на четвертый танк уже не осталось боеприпасов.

Через мгновение по украинской позиции вновь ударили минометы, а затем заработали «Грады». Казалось, горела земля. Александр и Вадим едва успели заскочить в укрытие, когда загудела вражеская артиллерия. Во время обстрела их гранатомет был уничтожен.

От разрывов вражеских снарядов вся позиция покрылась серым дымом. Это стало надежной маскировкой, что помогло нашим бойцам выйти из горящего квадрата. Пройдя несколько километров, герои-гранатометчики нашли раненого осколком в плечо и истекающего кровью украинского офицера. Им оказался старший лейтенант, командир взвода одного из батальонов территориальной обороны, подразделение которого был накрыто артиллерией во время несения службы на блокпосту. Александр и Вадим обработали ему рану, и уже втроем выбрались в полевой лагерь украинских войск.

Гранатометчики, прикрывавшие отход товарищей и уничтожившие три вражеских танка, своей маленькой победой гордятся, но при этом героями себя не считают.

– Да какие там герои, такие же, как и все! – говорят они. – Обычные украинцы.

Прапорщик Александр Д. родом с Волыни, в свое время проходил службу в рядах 24-й отдельной Железной механизированной дивизии. А Вадим Ж. – родом из Днепродзержинска. Срочную службу он проходил на командном пункте одной из воинских частей противовоздушной обороны. Обоих призвали в армию во время мобилизации. Александра – в 72-ю отдельную гвардейскую механизированную, а Вадима – в 17-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду. Уже в зоне проведения АТО Вадим был откомандирован в противотанковый взвод 72-й бригады 8-го армейского корпуса. Там они и встретились, став настоящими боевыми друзьями.

– Ничего, еще повоюем. За нами – правда! Здесь это остро ощущается, ведь мы защищаем свою землю, свою Родину, – говорят герои.

За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге и несокрушимость духа прапорщик Александр Д. и рядовой Вадим Ж. представлены к государственным наградам.

Валентин Шевченко, Днепропетровск