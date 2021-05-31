Власти решили еще больше ослабить свою политику по ограничению рождаемости.

Китай разрешит всем семьям рожать третьего ребенка.

На такой шаг власти пошли из-за снижения уровня рождаемости в стране, поскольку быстрое старение населения увеличивает риски для экономики в долгосрочной перспективе, пишет Bloomberg.

На заседании под председательством генерального секретаря Си Цзиньпина в понедельник, 31 мая, Политбюро Коммунистической партии решило смягчить действующее ограничение в отношении двух детей.

Читайте такжеВ Китае разрешили привлекать к уголовной ответственности детей с 12 летВласти постановили, что "разрешение каждой паре иметь троих детей и внедрение соответствующей политики поддержки поможет улучшить состав населения".

Когда это решение вступит в силу, пока не известно. На заседании обсуждались основные политические меры, которые следует принять до 2025 года.

Кроме того, Политбюро объявило, что правительство постепенно будет увеличивать возраст выхода граждан на пенсию. Сейчас Китай имеет один из самых низких официальных пенсионных возрастов в мире.

Сколько детей можно рожать в Китае

С 1979 по 2015 год в Китае действовала так называемая политика "одна семья - один ребенок". Законодательное ограничение размера китайских семей власти объясняли тем, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны.

Такая демографическая политика имела свои нюансы в зависимости от провинции, однако обычно гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье.

Штраф за рождение второго ребенка составлял 4-8 средних годовых доходов в регионе рождения. Правозащитники сообщали, что к нарушителям иногда применялись принудительные аборты и стерилизация.

Из-за сокращения рождаемости в Китае началось сокращение трудоспособного населения. С 2013 года власти стали ослаблять ограничения рождаемости, позволив парам, где хотя бы один из супругов является единственным ребенком в семье, рожать двух детей.

В конце октября 2015 года Китай официально объявил, что политика "одна семья - один ребенок" будет отменена и всем парам разрешат иметь двоих детей. Соответствующие законодательные поправки были приняты в декабре 2015 года и вступили в силу с 1 января 2016 года.

Население Китайской Народной Республики по данным седьмой национальной переписи, проведенной в 2020 году, составляет 1 411 778 724 человек, что делает Китай самой населенной страной мира. При этом для нее характерны низкие темпы прироста населения, а в 2020 году в Китае родилось лишь 12 млн детей.

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Перевод: Катерина Комолова