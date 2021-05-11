Результаты переписи также показали, что китайская нация быстро стареет.

Население Китая за последние десять лет выросло на 72 миллиона.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные переписи Национального статистического бюро.

Таким образом, население Поднебесной составляет 1,411 миллиарда человек. Годовой рост в среднем составил 0,53% - на 0,04% ниже, чем в предыдущем десятилетии. Результаты переписи также показали, что население быстро стареет: люди старше 65 лет сейчас составляют 13,5% населения - по сравнению с 8,9% в 2010 году.

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Профессор демографических исследований Пекинского университета Лу Цзехуа говорит, что в 2011 году население трудоспособного возраста (в возрасте от 15 до 59 лет) составило три четверти от общего количества населения, но к 2050 году оно сократится до чуть более половины.

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Автор: Денис Прядко