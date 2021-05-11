Население Поднебесной теперь составляет 1,411 миллиарда человек / фото REUTERS

Население Китая за последние десять лет выросло на 72 миллиона.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные переписи Национального статистического бюро.

Таким образом, население Поднебесной составляет 1,411 миллиарда человек. Годовой рост в среднем составил 0,53% - на 0,04% ниже, чем в предыдущем десятилетии. Результаты переписи также показали, что население быстро стареет: люди старше 65 лет сейчас составляют 13,5% населения - по сравнению с 8,9% в 2010 году.

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Профессор демографических исследований Пекинского университета Лу Цзехуа говорит, что в 2011 году население трудоспособного возраста (в возрасте от 15 до 59 лет) составило три четверти от общего количества населения, но к 2050 году оно сократится до чуть более половины.

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Автор: Денис Прядко