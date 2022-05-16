По словам президента, делается все для того, чтобы максимально привлечь мировую поддержку для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет обсуждаться послевоенное восстановление Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"На 23 мая запланировано обращение к участникам форума в Давосе. В этом году конференция будет особенно важной для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление. Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира. И участие в работе Давосского форума является одной из лучших возможностей именно для этого", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Офис президента Украины сообщил, что в рамках нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе планируется провести отдельное донорское мероприятие в поддержку Украины.

Вloomberg писал, что на Всемирном экономическом форуме выступит президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что тема Украины станет главной.

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