Ожидается, что президент Франции в марте должен осуществить визит в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет подробностей новых инициатив от президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране.

В частности, у него спросили о словах президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французский лидер не исключает возможности привлечения войск стран Европы для защиты Украины от российской агрессии.

"Я не был на том саммите. Он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и он сказал, что поделится информацией со мной, когда прибудет в Украину", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Макрон прибудет в Украину примерно в середине марта.

"Я думаю, что он поделится со мной и я с радостью буду отвечать на подобные вопросы. Потому что я буду глубоко в деталях. Но самое важное, что нужно понять: когда мы делимся различными инициативами, все они как второй, третий и четвертый шаг, а первый шаг - это защитить и остаться сильными. Я думаю, что это важно", - сказал Зеленский.

При этом, он сказал, что сейчас очень важно быть сильными, и альтернативы не существует, потому что Украине приходится иметь дело с "российским киллером".

Также Зеленский сказал, что Украине важно выжить, а для этого надо иметь очень конкретные решения, а вся помощь по оружию, артиллерии и боеприпасов должна поступать вовремя.

Заявление Макрона - детали

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Париже встретились лидеры и высокопоставленные чиновники многих европейских стран и других союзников для обсуждения дальнейшего оказания поддержки для обороны Украины в войне с Российской Федерацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя официального согласия нет, он не исключает привлечения западных войск на территорию Украины в будущем.

Также Макрон объявил о создании "коалиции" для предоставления Украине "ракет и бомб средней и большой дальности". Он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины.

Кроме того, Макрон заявил, что Европа должна быть готова к возможному нападению России на страны НАТО.

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