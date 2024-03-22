Некоторые банки выступают против предложений ЕС.

Некоторые западные банки выступают против предложений ЕС по перераспределению миллиардов евро доходов, полученных с замороженных российских активов, опасаясь, что это может привести к дорогостоящим судебным разбирательствам.

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на высокопоставленные источники. Отмечается, что лидеры ЕС 21 марта согласились продолжить работу над планом использования до 3 млрд евро в год на поставки оружия в Украину. Однако некоторые банки опасаются, что впоследствии они могут быть привлечены к ответственности Россией, если они будут участвовать в процессе перевода денег в Украину.

Источники также обеспокоены тем, что конфискация приведет к подрыву доверия к западной банковской системе.

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"Россия говорит, что любая попытка завладеть ее капиталом является "бандитизмом", который приведет к десятилетиям судебных исков против всех участников. Москва неоднократно заявляла, что отомстит, если ее активы или доходы будут изъяты", - говорится в сообщении.

Согласно плану ЕС, около 90% изъятых денег будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные пойдут на восстановление и реконструкцию.

Издание пишет, что санкционное законодательство ЕС, Англии и США обычно предусматривает замораживание активов, принадлежащих определенным лицам, но не конфискацию. Активы могут быть конфискованы согласно английскому законодательству, но только если они будут признаны доходами от преступления.

По словам источников, разрешение на конфискацию и перераспределение процентов, полученных от этих активов, ставит банки под угрозу обжалования владельцами. Они предупреждают о прецеденте, который создаст это предложение.

СМИ цитируют мнение партнера и руководителя практики White Collar Defense, Investigations & Compliance Brown Rudnick Пола Фельдберга. Он считает, что банки имеют право на такое волнение.

"Что касается банков, я считаю, что они имеют право волноваться, потому что мы уже видели огромное количество гражданских судебных процессов в отношении санкций", - сказал он.

Пока неясно, сколько стран-членов ЕС поддержат предложения ЕС и как быстро они могут быть реализованы, отмечается в материале.

Использование замороженных активов РФ - последние новости

Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Предложения, требующие поддержки всех государств-членов, предусматривают введение налога на непредсказуемую прибыль, полученную от замороженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину.

При этом, как сообщает DW со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата, во время саммита лидеров ЕС вряд ли будет принято предложение Европейской Комиссии о конфискации доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины, ведь против такого решения выступает Венгрия.

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