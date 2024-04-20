По словам лидера правящей партии, если Грузии одобрят заявку на вступление в ЕС, документ можно будет "легко" аннулировать.

Парламент Грузии откажется от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в случае, если страна получит предложение вступить в Европейский Союз. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, сообщает "Грузия Online".

По словам политика, сегодня страна не готова стать членом ЕС, поскольку "нет консенсуса" и на это нужно время.

"И ЕС не готов к расширению. И эти следующие шаги зависят от многих вещей, многих факторов. Я хочу вам очень просто сказать, если к тому моменту, когда страна будет готова и нам скажут, что завтра вы станете членом Евросоюза, этот закон можно очень легко отменить, пересмотреть, изменить, принять новый, поэтому не волнуйтесь, все очень хорошо", - сказал Гарибашвили.

При этом, по его мнению, принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" необходимо - несмотря на критику со стороны западных стран.

"Сказал представитель какой-то страны, потом представитель Европы, Америки, но друзья, так мы не сможем развиваться, двигаться вперед. Мы должны делать то, что нужно Грузии, и то, что нужно грузинскому народу. Сегодня грузинскому народу нужны мир, стабильность и развитие. Стране не нужна война и разрушение", - подчеркнул Гарибашвили.

Принятие в Грузии "закона об иноагентах"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" защитит их от "украинизации".

По его словам, документ также направлен на укрепление суверенитета Грузии и обеспечение стабильного развития страны, что является необходимым условием для интеграции Грузии в Европейский Союз.

Также УНИАН сообщал, что в Грузии партия власти "протягивает" пророссийский "закон об иноагентах". При этом грузины отстаивают страну от ползучего наступления РФ - многотысячный протест в ночь на 18 апреля не рискнули разгонять силовики.

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