В конечном счете их останется двое.

Названы кандидаты, прошедшие в первый тур выборов нового лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

В первый тур прошли восемь кандидатов:

Риши Сунак, бывший глава казначейства;

Пенни Мордаунт, министр торговли;

Том Тугендхат, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин;

Лиз Трасс, министр иностранных дел;

Суэлла Брейверман, генеральный атторней Англии и Уэльса;

Джереми Хант, бывший министр здравоохранения;

Кеми Баденох, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления;

Надхим Захави, экс-министр образования, назначенный накануне отставки Джонсона главой казначейства.

Незадолго до объявления списка еще двое претендентов - Саджид Джавид и Рехман Чишти - заявили, что отказываются от участия. Они не получили достаточной поддержки со стороны депутатов.

В среду, 13 июля, состоится голосование, направленное на сокращение числа претендентов на должность. Чтобы пройти дальше, кандидатам нужно будет получить поддержку 30 депутатов.

Число претендентов на кресло премьера будет сокращаться, пока не останется только два кандидата. Затем около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют за одного из оставшихся двух. Результат будет объявлен 5 сентября, когда Джонсон покинет должность.

Джонсон заявил, что не будет публично поддерживать ни одного кандидата, поскольку не хочет снижать их шансы.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

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