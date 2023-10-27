Страны развернули совместные военные учения на этой неделе.

Соединенные Штаты Америки вместе с Южной Кореей готовятся к внезапным атакам "в стиле террористов ХАМАС" после того, как палестинские боевики внезапно напали на территории Израиля 7 октября.

На этой неделе армии провели совместные военные учения с боевыми стрельбами, чтобы отточить свои навыки противостоять подобным угрозам со стороны "опасного" соседа Сеула - Северной Кореи. Соответствующее заявление 27 октября сделали южно-корейские военные, пишет The Washigton Post.

Речь идет о трехдневных тренировках, которые начались в среду, 25 октября. В них задействовали 5400 южнокорейских и американских солдат, 300 артиллерийских систем и 1000 единиц техники и военно-воздушных сил.

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Армии двух стран союзниц регулярно проводят совместные учения, однако нападение ХАМАС на Израиль вызвало опасения по поводу безопасности границы Южной Кореи, которую аналогичным образом могут внезапно пересечь войска КНДР.

Эксперты говорят, что передовые дальнобойные артиллерийские орудия Северной Кореи, в случае начала боевых действий, способны выпустить около 16 000 снарядов по территории Южной Кореи за час. Это создает серьезную угрозу для Сеула, который находится примерно в 40-50 километрах (25-30 милях) от общей с КНДР границы.

"Во время учений отрабатывались удары, направленные на "устранение источников дальнобойных артиллерийских провокаций противника на ранних этапах", - говорится в заявлении военных.

Северная Корея пока еще не отреагировала на совместные учения, хотя обычно в КНДР рассматривают подобные тренировки как "репетиции" перед вторжением на свои территории. Именно под подобными лозунгами в Пхеньяне обычно объявляют новые ядерные испытания.

С прошлого года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, некоторые из них имитировали ядерные атаки на Южную Корею и США.

ЦАХАЛ в ночь на 27 октября зашел в сектор Газа

Утром стало известно, что в ночь на 27 октября израильская армия ЦАХАЛ совершила новый рейд против ХАМАС в секторе Газа: войска атаковали восток города, территорию вблизи района Шуджайя. Там уничтожили важные военные объекты террористов, среди которых были пункты запуска ракет. Операция длилась несколько часов. По данным СМИ, таким образом Израиль вторую ночь подряд готовится к началу наземного вторжения в сектор Газа.

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