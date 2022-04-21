Она имеет 14 филиалов в России.

Крупная японская торговая компания Marubeni Group прекращает свою деятельность в России из-за войны в Украине.

Об этом говорится в их заявлении.

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования людям, которые потеряли близких или пострадали от перемещения, болезней или травм из-за этого кризиса. Мы решительно поддерживаем международные дипломатические усилия по достижению мирного решения и искренне надеемся, что благодаря этим усилиям ситуация улучшится и быстро разрешится", - говорится в сообщении.

Компания намерена соблюдать все санкции, введенные против России правительством Японии в сотрудничестве с международным сообществом.

"Кроме того, мы не будем заниматься каким-либо новым бизнесом, связанным с Россией, и по возможности будем вести переговоры о прекращении существующих сделок", - отметили в Marubeni Group.

Marubeni является акционером японской компании Sodeco, которой принадлежит 30% проекта газопровода "Сахалин-1". Также компания инвестировала в ООО "Волгоград полимер", его собирались запустить в 2023 году.

Ассортимент компании очень широк - от одежды и продуктов питания до стали и химических материалов. Компания имеет 14 филиалов в России.

Ранее сообщалось, что австрийский международный машиностроительный концерн Andritz приостановил новые операции в России.