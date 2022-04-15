Решение принято на фоне военных действий российской армии в Украине.

Австрийский международный машиностроительный концерн Andritz приостановил новые операции в России.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Международная технологическая группа ANDRITZ осуждает вторжение в Украину, что привело к разрушению инфраструктуры и гибели людей, а также выражает и оказывает поддержку украинскому народу. На фоне военных действий в Украине и введенных международных санкций ANDRITZ на данный момент приостановила все свои новые операции в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания является лидером мирового рынка во всех четырех сферах своего бизнеса – целлюлозно-бумажной, металлургической, гидротехнической и сепарационной. В общедоступной группе насчитывается около 26 800 сотрудников и более 280 офисов в более чем 40 странах.

Справка УНИАН, Andritz AG - австрийский международный машиностроительный концерн со штаб-квартирой в городе Грац.

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