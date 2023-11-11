Япония радикально изменит программу поддержки украинских беженцев.

Япония изменит подход к поддержке беженцев из Украины. Вместо помощи с перелетом в эту страну правительство сосредоточится на поддержке тех, кто уже находится в Японии.

По данным японского вещателя NHK, правительственная программа компенсаций проезда для людей, которые эвакуируются из Украины в Японию, закончится уже в ноябре. Эта программа действовала с апреля прошлого года и предусматривала компенсацию стоимости билетов на коммерческих авиарейсах из Польши в Японию для украинцев, бегущих от войны.

За все время этой программой воспользовались более 270 человек, а в последнее время желающих стало еще меньше. Поэтому в декабре будет запущена новая программа, которая сосредоточится на других аспектах помощи украинцам.

Видео дня

Во-первых, люди, бежавшие из районов конфликта, но формально не отвечающие японским критериям статуса беженца, получат правительственные гарантии, что де-факто приравняют их к официальным беженцам.

Во-вторых, японское правительство хочет помочь беженцам полноценно освоиться в стране. В частности, те украинцы, которые уже находятся в Японии, получат статус резидента-беженца, смогут пройти программу изучения японского языка и получат помощь с трудоустройством.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, в Европе продолжает медленно расти количество украинских беженцев. Так, только за сентябрь их стало больше примерно на 32 тысячи человек. Всего в ЕС сейчас находится 4 млн 186 тысяч человек, покинувших Украину с начала войны. Больше всего - в Германии и Польше.

Между тем правительства европейских стран постепенно снижают масштабы финансовой помощи украинцам, находящимся на их территории. Так, на днях Германия сообщила, что урежет выплаты на беженцев. В правительстве не скрывают, что хотят сделать страну менее привлекательной для соискателей финансовой помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: