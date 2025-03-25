Если украинцы увидят, что условия соглашения с Россией не предусматривают длительного мира, они будут воевать и голыми руками.

Об этом во время слушаний в американском Сенате заявил директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэтклифф, передает New York Post. По его словам, сейчас Россия имеет преимущество на поле боя и медленно продвигается вперед, однако украинский народ и военные недооценивались в течение нескольких лет:

"В конце концов, из моих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, я убежден, что они будут воевать голыми руками, если придется, если у них не будет условий, приемлемых для длительного мира".

На вопрос, каковы стратегические риски для Штатов, если мирное соглашение позволит России достичь своих максималистских целей, глава ЦРУ сказал, что президент Дональд Трамп стремится к прекращению войны на условиях, которые остановят ее навсегда. Он отметил, что в случае успеха "обе стороны не получат всего, чего хотят".

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