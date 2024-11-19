По словам ветерана, единственное, что может делать Россия, это запугивать украинских партнеров.

Обновление ядерной доктрины РФ "ничего не значит" - такое мнение в эфире "Radio NV" высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Под это можно подвести все что угодно. Это попытка напугать наших партнеров ядерным оружием. Россия делает это уже на протяжении всей войны с 2014 года, а особенно усилили эти пугалки после полномасштабного вторжения. Просто говорить мы вам покажем ртом [заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия] Медведева - это уже не пугает, а вызывает улыбку у наших партнеров", - сказал Гетьман.

Он добавил, что это скорее надо воспринимать как попытку давления Кремля на Украину и западных партнеров. В то же время он добавил, что Россия может попытаться применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

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"Хотя тогда, как их предупреждали, реакция мира, США, будет. Приезжал Уильям Бернс, руководитель ЦРУ США, в Москву еще несколько лет назад. И там были разговоры о применении ядерного оружия. И было сообщено россиянам, что будет с ними в этом случае. Что будет сразу уничтожен весь Черноморский флот РФ и будут уничтожены войска России на временно оккупированных территориях. Ответных ударов по территориям РФ не будет. Но все, что у них есть на наших территориях - будет уничтожено", - добавил Гетьман.

Он отметил, что речь идет не об ударе ядерным оружием. Зато, по мнению Гетьмана, союзники для этого используют высокоточное оружие для ударов против российских войск. Кроме того, эксперт добавил, что опасность ядерного оружия в общественном воображении переоценена.

"Это не апокалипсис, не конец света. Все эти фильмы, которые мы смотрели, все пугалки - на самом деле все совсем иначе. Опасность от ядерного оружия существенно преувеличена. И это делалось умышленно всем миром, чтобы уменьшить количество стран, обладающих ядерным оружием. И чтобы все люди в мире воспринимали возможность ядерной войны как нечто такое, как конец света", - пояснил Гетьман.

Ядерная доктрина РФ: что надо знать

Ранее УНИАН писал, что накануне кремлевский диктатор Владимир Путин утвердил ядерную доктрину России. Там, в частности, указано, что агрессия против России страны, которая является членом отдельного блока, будет означать как участие всех стран этого блока против РФ.

В то же время среди других пунктов доктрины указано, что Россия может применить ядерное оружие против страны, которая запустила по ее территории не ядерное баллистическое вооружение. Кроме того, РФ может применить такой тип оружия в случае агрессии против Беларуси.

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