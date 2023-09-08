Ролик содержит подробные инструкции, как выйти на связь с американскими спецслужбами.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пытается завербовать больше россиян в шпионы. С этой целью американская спецслужба распространила видео, нацеленное на московских чиновников с призывом рассказать правду о системе, которая пронизана лживыми подхалимами.

Как сообщает Reuters, в июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что недовольство некоторых россиян войной в Украине создает редкую возможность вербовать шпионов. ЦРУ этим пользуется.

Агентство опубликовало в соцсетях видео на русском языке под названием "Почему пошел на контакт с ЦРУ: ради себя", на котором видно якобы российского чиновника, идущего по заснеженному русскому городу.

"Я настаивал на том, что искажать правду в отчетах было недобросовестно, но те, кто продвигался по карьерной лестнице, именно это и делали", - говорит голос за кадром на русском.

"Раньше я верил, что правда имеет определенную ценность", - говорит актер, играющий российского чиновника. Он входит в здание российского правительства и показывает свой пропуск с двуглавым орлом России.

"Все вокруг могут не хотеть слышать правду. Но мы это делаем. Честность вознаграждается", - говорится в видео перед тем, как подробно рассказать о способах связи ЦРУ.

После крупных неудач в связи с атаками 11 сентября и войной США в Ираке, разведывательные службы США и Британии заявили о победе над российским вторжением в Украину, заранее предупредив о планах Кремля.

Западным шпионам настолько трудно работать в Москве, что они разработали "московские правила" в советские времена, которые работают и в современной России.

Россия обвиняет Великобританию и Соединенные Штаты в поддержке Украины в попытке расколоть Россию и захватить ее природные ресурсы. Эти утверждения Вашингтон и Лондон опровергают.

Путин, бывший шпион КГБ, служивший в бывшей Восточной Германии, восстановил некоторую часть влияния некогда могущественных советских разведывательных служб. Впрочем, ЦРУ утверждает, что глава Кремля был плохо информирован о реальной ситуации в Украине перед своим решением осуществить вторжение.

Контакты США и России

Глава ЦРУ Бернс и глава российской разведки Сергей Нарышкин поддерживали связь с начала российского вторжения в Украину. Хотя другие прямые контакты между двумя странами сведены к минимуму, а отношения находятся на самом низком уровне после Карибского кризиса 1962 года.

Ранее российские СМИ сообщали, что в конце июня Бернс позвонил главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину. По словам самого Нарышкина, формальным поводом для разговора был мятеж Евгения Пригожина, однако основной темой разговора было - "что делать с Украиной".

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