По его словами, Украина хочет иметь только крепкие отношения с США.

Президент Украины Владимир Зеленский закончил свое интервью Fox News словами: "мы благодарны и сожалеем об этом".

В конце интервью ведузий Брет Байер спросил украинского, можно ли спасти отношения между ним и президентом США Дональдом Трампом, пишет BBC.

"Да, конечно. Потому что отношения - это больше, чем просто два президента", - пояснил он.

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Президент отметил, что речь идет также об "исторических отношениях" между двумя странами, а также о "крепких отношениях между нашими двумя народами".

"Вот почему я начал благодарить ваш народ от нашего народа. Ваш народ помог спасти наш народ", - заявил украинский лидер.

По его словами, Украина хочет иметь только крепкие отношения с США.

Байер спросил его, не считает ли он, что Трамп слишком сближается с Путиным. Зеленский ответил, что Трамп сказал ему, что он хочет быть посередине с обеими сторонами за столом переговоров, добавив:

"Но Украина хочет, чтобы Трамп был больше на нашей стороне, чем в середине переговоров. Россия принесла эту войну в нашу страну, и они неправы. Они не уважали нашу территориальную целостность".

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Трамп вечером 28 февраля, после срыва встречи с президентом Украины Зеленским, заявил, что встреча "прошла не очень хорошо" и что украинский президент был слишком самоуверен.

Покидая Белый дом перед выходными, он подчеркнул, что хочет "немедленного" прекращения огня между Россией и Украиной. Он также повторил тезис, которые ранее озвучил в сети Truth Social, что Зеленский не хочет мира.

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