Осужденных демонстрантов заставляют носить специальные отметки и каждое утро говорить о своей "склонности к экстремизму".

Проведывая своего сына в белорусской тюрьме, Наталья Маковецкая увидела глубокие шрамы на его запястьях, которые остались от жестко затянутых наручников. Также она заметила желтый ярлык на его одежде.

Такими ярлыками обозначают тех, кого бросили за решетку за участие в протестах против авторитарного режима Александр Лукашенко. Как пояснила Маковецкая, пометками обозначают тех, кому подготовили "особо строгие условия заключения". Об этом пишет Washington Post.

"Они решили, что мой сын склонен к экстремизму и обращаются с ним соответственно", - сказала женщина во время телефонного разговора.

В декабре ее сына Владислава Маковецкого обвинили в том, что он угрожал милиционеру дубинкой во время столкновения между участниками протестов и белорусскими правоохранителями в Витебске. За это парня приговорили к двум годам тюрьмы. Маковецкий отрицает обвинения, утверждая, что лишь пытался защитить пожилого мужчину, которого били милиционеры. По его словам, он лишь отбросил в сторону дубинку, которую упустил один из милиционеров.

Читайте такжеWP: Критика и санкции против Лукашенко - это не стратегия в отношении БеларусиМаковецкий отбывает свое наказание в колонии №22 в Бресте. Он рассказал матери, что администрация запретила ему иметь какие-либо личные вещи, а также какое-то время принимать посетителей. Во время ежедневного построения он должен стоять отдельно от других заключенных и говорить: "Я склонен к экстремизму". Узников с желтыми ярлыками также регулярно и тщательно обыскивают. 28-летний резчик по дереву стал одним из 35 тысяч арестованных в Беларуси во время жестокого подавления протестов против Лукашенко после прошлогодних выборов.

Широкомасштабные репрессии вновь оказались в центре внимания после того, как 23 мая белорусские власти вынудили самолет компании Ryanair приземлиться в Минске. Это было сделано для ареста журналиста Романа Протасевича. Разъяренные правительства ЕС осудили такое поведение, назвав его воздушным пиратством и введя новые санкции.

Белорусские правозащитники говорят, что на протяжении последних месяцев власти ужесточили условия в тюрьмах для тех, кто участвовал в протестах. Многих таких заключенных обозначают желтыми ярлыками. Правозащитники осуждают такую практику.

"Желтый цвет ярлыков вызывает прямые ассоциации с желтыми звездами Давида для евреев в нацистской Германии. Трудно понять, почему белорусские власти это делают. В любом случае, эти опасные эксперименты приводят к стигматизации политических заключенных со стороны надзирателей и других осужденных", - сказал Валентин Стефанович из Центра защиты прав человека "Весна".

В организации подсчитали, что по меньшей мере 460 политических заключенных удерживают в белорусских пенитенциарных учреждениях из-за уголовных обвинений, связанных с протестами. Они отбывают тюремные сроки от 6 месяцев до нескольких лет.

Читайте такжеThe Guardian: от Минска до Гонконга массовые протесты больше не работаютБелорусские власти игнорируют критику за тяжелые условия содержания заключенных демонстрантов. Лукашенко постоянно называет их "пешками западных спецслужб", которые якобы пытаются "дестабилизировать" Беларусь и силой свергнуть правительство. Кроме Маковетской еще три женщины рассказали Associated Press, что их сыновья носят желтые ярлыки, пришитые к их одежде.

Одна из них по имени Валентина, которая отказалась называть фамилию из-за страха преследования, сказала, что ее сын рассказал о том, как его сутками держат в наручниках. IT-специалист из Минска был приговорен к 4 годам тюрьмы. Он отбывает наказание в колонии №1 в Новополотске.

"Мой сын шепотом сказал, что его несколько дней держали в растянутом положении в камере. Его ноги растянули в разные стороны, чтобы вызвать большую боль без каких-либо следов", - рассказала она.

Желтый ярлык заставляли носить и журналистку портала Tut.by Екатерину Борисевич. Ее отпустили в прошлом месяце после 6 месяцев за решеткой, куда ее бросили за статью о смерти одного из участников протестов.

Читайте такжеCNN: Белорусы боятся возвращения советского "Железного занавеса""Не скажу, что меня сломали. Я научилась спокойно смотреть на сумасшедшие вещи", - сказала она.

Другая журналистка Tut.by любовь Касперович провела в тюрьме 15 дней в прошлом месяце. Она рассказала, что ей и 14 другим заключенным в камере с двумя кроватями пришлось спать на бетонном полу, мокром от хлорного отбеливателя.

"Нас будили несколько раз в течение ночи, приказывая называть статьи Уголовного кодекса, за которые нас осудили. А потом каждое утро выливали ведро хлора на пол. Также они бросили к нам в камеру бездомную женщину, у которой были вши", - рассказала Касперович.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Перевод: Лесь Дымань