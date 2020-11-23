И проблема не только в Польше и Венгрии, которые все чаще прибегают к авторитарным практикам.

США и Евросоюз борются за защиту демократии и верховенства закона. Америка ведет эту битву более драматично, поскольку президент страны сам возглавляет усилия, нацеленные подорвать ее политическую систему. В Европе тем временем угроза поступает с периферии.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что Польша и Венгрия особенно в поле зрения. Поскольку их правительства пытаются противостоять попыткам привязать финансирование от ЕС к защите верховенства закона. Но если сосредоточиться только на Будапеште и Варшаве, то можно недооценить масштабы европейской проблемы.

Читайте такжеВ Евросоюзе анонсировали реформирование Шенгенской зоныВ нескольких других странах ЕС недавние скандалы, связанные с коррупцией и нарушением закона, поднимают серьезный вопрос о здоровье их демократических систем. Среди этих стран: Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Мальта и Кипр. В общем, проблемные демократии составляют между четвертью и третью от 27 правительств за политическим столом ЕС.

Случаи Венгрии и Польши привлекают больше всего внимания отчасти потому, что конфликт с ними содержит идеологических элемент. Венгерский премьер Виктор Орбан с удовольствием читает лекции о "нелиберальной демократии". Варшава и Будапешт приняли законы, подрывающие независимость судебных систем их стран. Взяточничество же в других странах ЕС происходит по-старомодному: тайно и без сопровождения речей о том, какой плохой либерализм. Эти скандалы привлекают меньшее внимание за рубежом. Но они спровоцировали массовые демонстрации и потенциальную нестабильность во многих сферах.

В июле тысячи людей вышли на улицы Болгарии на протест против премьер-министра страны Бойко Борисова. Толпы раздражали истории о том, что политики и чиновники покупают недвижимость по цене, ниже рыночной. Кроме того, были фото Борисова рядом с ящиком, забитым банкнотами по 500 евро и золотыми слитками. Болгарский премьер-министр говорит, что фото фальшивое. Но даже президент страны Румен Радев обвинил его в управлении "мафиозным правительством".

Читайте такжеForeign Affairs: Скандалы вокруг Украины и США стали доказательством появления нового вида коррупцииНа протяжении последних лет массовые протесты также всколыхнули Румынию, где антикоррупционные прокуроры борются с министрами. Бывший "дирижер" румынской политики Ливиу Драгня в мае 2019 года был приговорен к заключению на 3,5 года за коррупцию. Иво Санадер - премьер-министр Хорватии, занимавший свой пост дольше всех за время независимости. 13 ноября его осудили на 13 лет тюрьмы за коррупцию.

В других странах ЕС коррупционные скандалы смешались с громкими убийствами. Журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты в Словакии в 2018 году. Куцяк расследовал связь между мафией Италии и чиновниками, приближенными к премьер-министру Роберту Фицо. Последний был вынужден уйти в отставку после протестов, вспыхнувших после убийства Куцяка.

На Мальте журналистка Дафна Каруана Галиция погибла в 2017 году после того, как написала о том, что могущественные чиновники отмывают деньги. Кроме того, она разоблачила сомнительный бизнес жены премьер-министра Мальты. Расследование и массовые протесты после смерти журналистки привели к отставке премьер-министра Джозефа Муската и аресту главы его администрации Кейт Шембри. Последняя вышла под залог. Сейчас ее обвиняют в продаже паспортов Мальты людям из стран, которые не входят в ЕС.

Читайте такжеКипр решил прекратить программу гражданства в обмен на инвестицииПродажа паспортов на Кипре тоже стала причиной для скандала. Правительство обвинили в выдаче документов иностранным преступникам и родственникам диктаторов, таких как президент Сирии Башар Асад и премьер-министра Камбоджи Гун Сен.

Кто-то может указать на то, что коррупция и насилие в небольших странах, таких как Мальта или Кипр - это мелочи для ЕС с населением 440 миллионов людей. Но во Франции бывший президент Николя Саркози под следствием за коррупцию и торговлю влиянием. Индекс восприятия коррупции от Transparency International свидетельствует, что проблема взяточничества в Италии куда большая проблема, чем в случае Мальты или Кипра.

Но коррупция в любой стране: большой или малой, - влияет на весь Евросоюз. Потому что каждая страна имеет право накладывать вето на главные политические решения, такие как одобрение бюджета союза. Каждая страна берет на себя председательство в ЕС и формирует повестку дня. Паспорт любой страны союза позволяет жить и работать в любой из 27 стран-участниц.

Читайте такжеAmerican Interest о реформах: Почему у Чехии и стран Балтии все получилось, а у Украины и Беларуси нетНо сила ЕС расследовать коррупционные дела и защищать закон в своих странах очень ограничена. Недавно созданная Прокуратура Евросоюза может заниматься только делами о злоупотреблении финансированием от организации. Или же о нарушениях со стороны членов органов ее правления. К тому же участие в прокуратуре ЕС добровольное. Венгрия и Польша отказались от нее.

Евроскептики воспользуются этими недостатками, чтобы заявить, что ЕС сам "прогнил". Борисов точно получает большую защиту от политиков ЕС, чем он заслуживает. Но если бы Евросоюз прекратил свое существование, проблемы со взяточничеством таких стран, как Болгария, только ухудшились бы.

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Перевод: Лесь Дымань