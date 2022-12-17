Прокуратура намерена допросить коменданта Ярослава Шимчика.

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик рассказал подробности инцидента, произошедшего в помещении Главного управления Нацполиции Польши в Варшаве. Причиной взрыва стал противотанковый гранатомет, привезенный из Украины.

Польское радио RMF FM сообщает, что Шимчику подарили два противотанковых гранатомета во время визита в Украину. Его заверили, что оружие не работает, а внутри одного из гранатометов и вовсе установлен динамик. Второй тубус тоже должен был быть отстрелян и безопасен.

По словам коменданта, взрыв прогремел, когда он поставил один из гранатометов в вертикальное положение. В результате инцидента в полу осталась дыра, а также поврежден потолок.

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У Шимчика диагностировали контузию. Медики уже выписали полицейского из больницы. Теперь комендант предстанет перед прокуратурой в качестве свидетеля.

Взрыв в полиции в Варшаве - что известно

14 декабря в помещении Главного управления Нацполиции Польши в Варшаве произошел взрыв. По данным польского МВД, сдетонировал один из подарков, который получил председатель органа во время рабочего визита в Украину за два дня до инцидента.

Инцидент произошел утром в 07:50 в комнате близ кабинета главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика. В результате взрыва Шимчик получил незначительные ранения. Его госпитализировали.

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