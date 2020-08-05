Ужасный взрыв в Бейруте связали с российским судовладельцем

Жертвами катастрофы в Бейруте стали по меньшей мере 100 человек.

Власти полагают, что причиной мощного взрыва в Бейруте стали сварочные работы на портовом складе, где хранились 2750 тонн аммиачной селитры. Груз был конфискован с судна, принадлежавшего российскому предпринимателю.

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Как сообщает «РБК» со ссылкой на ливанский телеканал LBCI, селитра хранилась на складе 6 лет – в 2014 году ее конфисковали с судна Rhosus, которая перевозила груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованная селитра хранилась на складе 12-го причала порта Бейрута, ее должны были утилизировать.

Отмечается, что владельцем судна был бизнесмен, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Со слов моряков Rhosus, Гречушкин заявил о банкротстве и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

На борту, как утверждается, находились 8 украинских моряков. Часть из них из-за работодателя застряла в Ливане и была вынуждена обратиться к украинскому консулу для возвращения на родину.

Взрыв в Бейруте - подробности

Напомним, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв, пока известно о как минимум 100 погибших и почти 4000 раненых. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте.

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