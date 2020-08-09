"Ливанцы очень хорошо объединились": украинка рассказала, как Бейрут приходит в себя после мощного взрыва

По словам местной жительницы, со стороны других государств поступает гуманитарная помощь.

В столицу Ливана Бейрут, пострадавшей от мощных взрывов в морском порту, налажены поставки гуманитарной помощи. Местные жители разбирают завалы, не дожидаясь помощи от властей.

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Об этом в эфире телеканала " Украина 24 " рассказала жительница Бейрута, украинка Марина Томах.

На вопрос, восстанавливается ли связь, интернет, обеспечение продуктами питания, жительница Бейрута ответила:

"На данный момент все это обеспечено. Очень много помощи из других государств. Сегодня пришла помощь из Ирака - 8000 литров дизеля для электростанций в Ливане. Относительно продуктов питания ливанцы очень хорошо объединились. Есть рестораны, которые сейчас собирают благотворительную помощь, чтобы обеспечить людей едой. В центре города - в 1-1,5 км от центра взрыва установили палатки. Там есть вода, хлеб, первая необходимая помощь ".

По ее словам, ливанцы сейчас очень дружны, они убирают улицы, потому что местная власть сама не справляется.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв , в результате которого погибли более сотни человек, количество зарегистрированных пострадавших достигло 5000. Десятки людей пропали без вести.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна землетрясения магнитудой 3,5. Его почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от Бейрута).

8 августа в Бейруте прошли протесты, которые сопровождались серьезными столкновениями с полицией. Люди требовали наказать виновных во взрыве.

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