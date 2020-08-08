Ливан привлечет Интерпол к расследованию причин взрыва в Бейруте
Власти Ливана обратились в Интерпол за помощью в расследовании причин взрыва в Бейруте.
Об этом сообщили в Международной организации уголовной полиции.
Сообщается, что в Бейруте будут работать специалисты группы реагирования на инциденты (IRT). В ее состав войдут специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий.
«Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан», — заявил глава Интерпола Юрген Шток.
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Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли более сотни человек, число зарегистрированных пострадавших достигло 5 тысяч. Десятки людей пропали без вести.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.
Сила взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5. Его ощутили, в частности, на Кипре (более 200 км от Бейрута).
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